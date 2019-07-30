Георгий Бовт: «Пора эвакуировать людей из моногородов»

Опубликованный отчет Счетной палаты о результатах госпрограммы по развитию моногородов фактически признает: работа на этом направлении провалена. Чиновники выдавали деньги населенным пунктам, где и так дела обстояли относительно неплохо, а вот реально депрессивные города и поселки за три года не увидели ни рубля бюджетной поддержки.

Да и вообще Фонд развития моногородов нашел, куда пристроить только 71,4% от 24,86 миллиардов рублей, которые выделили ему из федерального бюджета за 2014-2018 годы.

- Созданные за счет субсидии объекты инфраструктуры не оказывают значительного влияния на динамику развития моногородов, - констатируют эксперты Счетной палаты.

Рассчитанная на 2016-2025 года программа развития населенных пунктов, где жизнь завязана на единственное предприятие, признана настолько неэффективной, что ее решили прервать досрочно. Правда, уже готова новая аналогичная программа, предусматривающая 57,3 миллиарда рублей финансирования из госбюджета.

О сложившейся ситуации «КП» поговорила с политологом Георгием Бовтом.

- Почему усилия государства не дают эффект?

- Концепция этих программ, если сильно упрощать: выделить деньги, от которых в моногородах настанет счастье. Счастье не настало, а деньги потрачены неэффективно. Может, они были разворованы, как это нередко бывает с государственными деньгами.

- На что вообще направляют деньги, когда говорят о развитии моногородов?

- Создают какую-нибудь ерунду. Ну что чиновник может придумать? Начинают благоустройством заниматься, озеленением. Или затеют примитивное производство, потому что на высокотехнологичное нет ни мозгов, ни инвестиций. Или сделают бизнес-центр, только бизнес туда не пойдет.

- Кстати, новая программа правительства предусматривает почти 150 миллиардов рублей частных инвестиций.

- Бизнес потянется в моногорода, если сделать для него интересные условия, дать ему налоговые льготы. В той же Америке есть инвестиционная программа: вкладываешь в страну и получаешь гражданство. Только если инвестировать в депрессивные районы, необходимая для получения паспорта сумма будет меньше. Вот и у нас можно определить, что бизнес, который вкладывается в депрессивные моногорода и создает там энное количество рабочих мест, получает освобождение от налогов на определенный срок. Пусть сами предприниматели придумывают, что им там делать. Но наше государство не любит давать преференции бизнесу. Оно думает, что они все жулики, поэтому держит деньги в своих руках. А получается только хуже.

- В отчете Счетной палаты говорится, что годовая зарплата директора Фонда развития моногородов больше, чем расходная часть бюджета некоторых таких городов…

- Чиновники высасывают из пальца всевозможные программы и получают на них огромные деньги. Ничего не меняется, зато все при делах. Чиновники будут защищать неэффективные программы, потому что присосались к ним, как клопы.

- Получается тупиковая ситуация.

- А насколько нам вообще нужно сохранять эти моногорода? Может, стоит уже переселять людей оттуда. За бюджетный счет — у нас же социальное государство. Моногорода появились в силу административной экономики, когда чиновники просто придумывали, где какая промышленность будет. Не уверен, что там вообще были какие-то экономические обоснования. Надо посмотреть, есть ли они сейчас. Если нет — переселить людей на новое место. Конечно, политически такой шаг будет не очень выгодно выглядеть. Как же так, Советский Союз построил, а мы сейчас все разломаем. Но рано или поздно все этим и закончится. Но до тех пор государство будет исправно тратить на моногорода деньги. Их так же исправно будут разворовывать или использовать неэффективно. А люди все равно будут уезжать, только за свой счет.