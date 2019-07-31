2019-07-31T01:44:28+03:00
Политика

Политолог: Оппозиция хотела не выборов, а кровавой картинки с побоищем

Мэр Москвы прокомментировал протестные акции в центре столицы
Роман ГОЛОВАНОВ
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Селфи - одна из главных целей оппозиции. Это своеобразный отчет кураторам.Селфи - одна из главных целей оппозиции. Это своеобразный отчет кураторам.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Со слов политилогов сотни молодых людей вывели в эту субботу на несанкционированный митинг на Тверскую. Их направили на бойню с полицией и перекрытие улиц. В толпе работали провокаторы, которые разжигали стычки с омоновцами. Итог - жесткие задержания и помятые резиновыми дубинками бока. Так полиция пыталась усмирить бунтарей.

- Эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной площади, и полиция практически вообще не реагировала. Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал, - рассказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин. - Они перешли к попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц и нападению полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватным.

Эти слова подтвердили и московские медики.

- По итогам прошедших выходных в «Скорую помощь» Москвы обратилось сравнительно небольшое количество участников несанкционированных мероприятий, - рассказал журналистам замдиректора Центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк. - Обращения касались как имеющихся травм, так и обострения хронических заболеваний, все зафиксированные травмы были легкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер. Сегодня ни одного их доставленных в больницы жителей, получивших травмы в ходе митинга, не осталось в стационарах.

Политологи согласились оценкой действий полиции.

- На акции протеста работали западные наблюдатели. Их оценка действий полиции совпадает с тем, что говорит Сергей Собянин, - пояснил «КП» политолог Алексей Мухин. - Они видели не вырванные фрагменты задержаний, а реальную картину. Винтили особо буйных, которые нападали на полицию. И на Запад транслировалась смонтированная картинка.

Поводом к протестной акции послужила нерегистрация 13 кандидатов.

Кстати, на несанкционированном митинге задержали 1074 человека. Из них 600 иногородних, а еще около 50 - несовершеннолетние.

- Люди приезжали иногородние, которые не имеют отношения к московским выборам, - рассказал «КП» политолог Олег Матвейчев. - Было задержано много несовершеннолетних. Значит, оппозиция ушла от повестки выборов к обычному протесту в стиле: «Отдайте нам власть и валите!»

Эксперты уверены, что выборы оппозицию волновали меньше всего.

- Москва не боялась бы, если в Мосгордуме было 5 оппозиционеров из 45 депутатов, - сказал Олег Матвейчев. - Но оппозиционеры даже не планировали выдвигаться. Они устроили самострел. Ведь на выборы зарегистрировали 233 человека: по 40 - 50 от каждой парламентской партии, еще плюсом 60 самовыдвиженцев. Оппозиция сделала все, чтобы уйти от выборов к уличным беспорядкам.

- Эти митинги были нужны для красивой картинки с побоищем, - поделился с «КП» политолог Константин Костин. - Если они были с чем-то несогласны, то нужно обращаться в суд. И там разбираться, а не устраивать акционизм на улицах.

ДОСЛОВНО

- Произошедшее в субботу в Москве - это то же самое, что делали большевики в 1917 г. Противостояние людей и полиции, угроза государству. Люди хотят демократии, но важно не перейти ту грань, когда мы сами себе нанесем ущерб, - сказал журналистам глава ЛДПР Владимир Жириновский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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