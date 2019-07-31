Российский средний класс бросил бизнес и ушел в чиновники: чем это грозит экономике

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ ОБЩЕСТВА

Экономисты и социологи бьют тревогу: численность среднего класса стремительно сокращается. Еще 5 лет назад в этой категории было 37% населения, а сейчас уже 30%. Доля «середняков» в совокупных доходах россиян упала с 48% до 39%. К таким результатам пришли сотрудники Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка.

Но для начала определимся, что же такое средний класс и почему он так важен для экономики страны.

- Это наиболее экономически активная категория населения, люди, которые стараются максимально улучшить свои потребительские стандарты, качество жизни - покупают квартиры, машины, путешествуют, - пояснила «КП» автор исследования Наталия Орлова, главный экономист центра. - Такую категорию людей выделили в отдельную группу несколько десятилетий назад западные экономисты, поняв, что состояние среднего класса - это маркер экономического благополучия страны, показатель аппетита к потреблению.

Но средний класс - это не только деньги, но и образ жизни.

- Он образован, придерживается базовых ценностей, проявляет свою гражданскую позицию, - добавляет экономист и политолог Марк Урнов. - Это становой хребет нормального общества, показатель его стабильности. Поэтому к нему такое пристальное внимание.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ХОЧЕШЬ МНОГО ЗАРАБАТЫВАТЬ - ИДИ НА ГОССЛУЖБУ

Есть много методик определения среднего класса. У авторов исследования - своя, учитывающая главным образом доходы и склонность к приобретению предметов длительного пользования - например, автомобиля. Не вдаваясь в экономические и социологические дебри, отметим, что в «середняки» попали те, кто добывает от 40,7 тыс. до 87,5 тыс. руб. в месяц - у половины домохозяйств с такими доходами есть в собственности автомобиль. Так вот, оказалось, что в последнее десятилетие доходы именно этой категории стоят на месте или даже снижаются, в то время как у бедных и богатых слоев они немного выросли - на 4% и 10% соответственно.

То состояние, в котором оказался беднеющий и вымирающий средний класс, - это не просто «стало меньше денег». Это начало серьезнейших изменений в структуре нашего общества. Например, авторы исследования подметили тревожную тенденцию: средний класс начал уходить из бизнеса в госсектор. Если в 2003 году на государственной службе работали 10% глав домохозяйств «середняков», то по итогам 2017-го - уже 15%.

Вообще российская экономическая среда во многом выступает против среднего класса. Интерес к бизнесу у нас в стране стремительно падает во всех слоях - лишь 12% находят его привлекательным (для сравнения, в США 57% населения желает владеть собственной компанией). Доходы от предпринимательства у нас с 2000 г. рухнули с 17% до 9%. А доля различных пособий, пенсий и других социальных выплат, наоборот, выросла - с 15% до 22%.

У среднего класса предпринимательские доходы упали с 2013 г. с 6 - 10% до 4 - 6%. Особо популярной в госсекторе стала у «середняков» работа, связанная с армией и оборонкой. По данным ВЦИОМа, около 13% родителей выбрали бы для своих детей это направление - в 2005-м таких было всего 6%. А доля родителей, которые хотели бы видеть своих детей предпринимателями, сократилась с 3,5% до 2%.

«Основная причина, почему россиян привлекает работа в госсекторе, связана с его большей стабильностью и меньшей рискованностью, - отмечается в докладе. - Подобное нежелание брать на себя риски со стороны населения явно не самая лучшая ситуация для экономического развития и в целом является одним из сдерживающих факторов для экономического роста».

Тут с авторами можно поспорить. Разве дело в нежелании брать на себя ответственность? Просто бизнес в ситуации постоянного кошмаривания стал опасен и непродуктивен. А госслужба, наоборот, гарантия стабильности.

- Сейчас деньги есть только у государства, - говорит Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. - В бизнесе денег нет, и если хотите нормально зарабатывать, идите на госслужбу. Там зарплатой в 100 тысяч рублей уже мало кого удивишь. Если вы хороший специалист, то существует практика доплат. Начальник крутит свои дела, но, чтобы не вылететь со службы, ему нужно обеспечить нормальную работу своего подразделения. Поэтому он подкармливает тех, кто тянет воз, - из своих коррупционных доходов. Иногда оформляя им какую-то подработку, а иногда, не мудрствуя, просто наличными в конверте - знаю о таких случаях. В итоге чиновник-новобранец из среднего класса, чтобы нормально зарабатывать, трудится не столько на государство, сколько на себя и своего начальника и участвует в системе круговой поруки.

Но даже если и допустить, что подавшийся в чиновники представитель среднего класса не будет участвовать в коррупции, то и в этом случае кадровый рост госсектора за счет бизнеса для страны явление вредное.

- Средний класс, работающий не в бизнесе, а на государство, - это давление на бюджет, - уверена Наталия Орлова. - Вместо того чтобы создавать новые товары и услуги и платить с этого налоги в бюджет, люди, наоборот, становятся получателями бюджетных денег.

- Еще один негативный момент - государство конкурирует с предпринимательским сектором, оттягивает трудовые ресурсы, - продолжает Орлова. - А оно по определению менее эффективно, чем бизнес. Это ухудшает перспективы экономического роста.

НА УЛИЦУ, МОЖЕТ, И НЕ ВЫЙДУТ. ПРОСТО ТИХО УЕДУТ

Вымывание среднего класса таит в себе и угрозу социальных потрясений.

- Наличие среднего класса обеспечивает социальную стабильность, а сокращение - угрожает социальной и политической дестабилизацией, - уверен Михаил Делягин. - Сейчас риски асоциального поведения выше, чем в 90-х.

Впрочем, не все разделяют такой тревожный прогноз.

- Протестные настроения среди среднего класса не стоит преувеличивать, - считает Марк Урнов. - Несколько лет назад я проводил замеры, не думаю, что ситуация сильно изменилась. Либеральное ядро в этой категории составляет всего 3%. Еще 10% - сочувствующие. Примерно четверть - левые, сторонники коммунистических лозунгов. И более 60% - люди, ориентирующиеся на правые ценности, сторонники сильного государства. Это не тот состав, который выходит на улицу.

Но опасность в другом, считает Урнов.

- Появляется социальная апатия, неверие в улучшение обстановки. В результате средний класс уменьшается не только за счет тех, кто переходит в более бедные категории. Некоторые вообще уезжают из страны, и отток каждый год увеличивается. Молодые ученые, перспективные физики и математики предпочитают расти за границей, а не здесь. Интеллектуальная утрата чудовищная. Потеря даже одного умного человека ощутима, а если целый поток уезжающих? Страна глупеет.