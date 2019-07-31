2019-07-31T02:00:47+03:00
Звезды

26-летний бойфренд Ани Лорак впервые показал нежный поцелуй с 40-летней певицей

Артистка снова счастлива после болезненного развода [фото]
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Ани Лорак выложила фото с Егором Глебом в свой Инстаграм.Ани Лорак выложила фото с Егором Глебом в свой Инстаграм.
Изменить размер текста:

Казалось, Ани Лорак еще долго не утешится после развода с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара была вместе 13 лет, в браке у них родилась дочь София. После скандальной измены супруга, которая стала достоянием СМИ, Ани продолжительное время была одна – слишком болезненным стал для нее развод. И вот теперь певица снова счастлива: артистка перестала скрывать новый роман. Избранником 40-летней звезды стал 26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб. Да и парень больше не прячет своих чувств к Ани. В Инстаграме он опубликовал фотографию их нежного поцелуя.

На страничке Егора появился черно-белый снимок пары, целующейся в звукозаписывающей студии. У поклонников не осталось никаких сомнений в том, что эти двое – Глеб и Лорак. Тем более, что в Инстаграме Ани тоже появился снимок из той же самой студии. В своем посте Лорак рассказала о готовящемся к выходу новом альбоме.

- Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждёте? – спросила она у фолловеров.

На страничке Егора появился черно-белый снимок пары, целующейся в звукозаписывающей студии. У поклонников не осталось никаких сомнений в том, что эти двое – Глеб и Лорак.

На страничке Егора появился черно-белый снимок пары, целующейся в звукозаписывающей студии. У поклонников не осталось никаких сомнений в том, что эти двое – Глеб и Лорак.

О том, что Ани выбрала себе в спутники молодоко саунд-продюсера, стало известно несколько недель назад, когда певица поделилась в Инстаграме совместным селфи. Артистка не комментирует свой роман и не подтверждает его, однако снимки в соцсетях говорят сами за себя.

Избранник певицы тоже родом из Украины – он родился в Киеве. Несмотря на молодой возраст, Егор уже успел связать себя узами брака с солисткой группы «Горячий шоколад» Татьяной Решетняк. Супруги прожили в браке всего три года, но успели родить сына Даниэля. К слову, Татьяна тоже старше Егора на 8 лет. Так что привлекательный молодой человек, похоже, испытывает слабость к более зрелым женщинам. В случае с Ани разница в возрасте составляет 14 лет. Но ни Лорак, ни Глеба это совершенно не заботит. Ани в потрясающей форме, так что неудивительно, что рядом с такой красавицей появился молодой и привлекательный бойфренд.

Напомним, киевский суд 31 января официально развел Ани Лорак с ее мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. По словам близких певицы, Ани до последнего пыталась спасти свой брак с Муратом. Она надеялась, что им удастся преодолеть все проблемы в отношениях. Но трещина между супругами оказалась настолько глубокой, что сохранить семью им не удалось.

- Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, любовь. Она берегла брак до последнего, пыталась его держать до последнего, - рассказал Игорь в интервью украинскому телеканалу ТСН. - Была надежда, чтобы они жили в одной стране, не отдельно. То есть, это были какие-то проблемы, связанные с работой. Они затянулись и переросли в такую ситуацию, что невозможно существование семьи в разных странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Yonhap: КНДР запустила несколько «неопознанных снарядов» в сторону Японского моря
В МИД России прокомментировали ситуацию с арестованным на Украине российским танкером
Названо число людей в «лагерях для уйгуров» в Китае
Взрыв в Пакистане: пять человек погибли, 34 пострадали
Экипаж дрейфующей в Белом море яхты «Крейсер» вышел на связь
Терпящую бедствие в Белом море яхту «Крейсер» сопровождает «Академик Николай Страхов»
Трамп «с нетерпением ждет» визита в Польшу
В «Шереметьево» из-за анонимного сообщения о бомбе задержан рейс в Хабаровск
Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин
Полиция готова к провокациям на акции 3 августа в Москве
Украинский генерал призвал создать ракеты для удара по Москве
Небезя уличил представителя ООН в "скромном умалчивании" жертв террористов в Сирии
Путин подписал закон об упрощении получения номеров на авто
Американский генерал рассказал о недостаточном сдерживании России
Курилки в аэропортах сберегут здоровье некурящих, считает Дитрих
Кандидаты от ЛДПР примут участие в выборах в Мосгордуму во всех округах столицы
Дитрих о задержках с выдачей багажа:"Шереметьево исправилось"
Генконсульство России в Одессе просит Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit
Путин внес на одобрение Госдумы конвенцию о статусе Каспия
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
В регионах России начались суды из-за массовой гибели пчел
Правитель Дубая и его бежавшая супруга делят детей в лондонском суде
Трамп рассказал о своих хороших отношениях с Ким Чен Ыном
Большинство россиян предпочитают откладывать деньги
Шумахер идет на поправку после тяжелейшей травмы: Гонщик начал смотреть трансляции "Формулы-1"
Андрей Аршавин провел мастер-класс для юных талантов
Перестрелка в американском супермаркете: Два человека погибли, полицейский и стрелок ранены
В Карелии рождаются новые ГЭС