Без грима и фотошопа: Папарацци сделали честные снимки супермоделей Беллы и Джиджи Хадид на пляже

Самые знаменитые модели планеты – американки Белла и Джиджи Хадид проводят летние каникулы в Греции. Сестры поселились в фешенебельном отеле на острове Миконос, где наслаждаются морем, солнцем и пляжем. Закрытая территория отеля не остановила папарацци, которые пробрались на виллу сестер, чтобы сделать «честные» снимки их отдыха. Так что благодаря папарационным кадрам мы можем увидеть, как выглядят на пляже самые красивые девушки планеты. Никакого грима и фотошопа – все как есть, без прикрас.

А вот так Белла выглядит на пляже на самом деле.Фото: EAST NEWS

Судя по фото, Белла и Джиджи не зря считаются королевами подиума. Сестренки продемонстрировали модные купальники в стиле 90-х – а заодно и свои безупречные фигуры. Особенно постаралась Белла: она пришла на пляж в микробикини, которое едва прикрывало интимные места звезды. Зато девушка подставила солнцу максимум обнаженного тела, так что золотистый загар ей был обеспечен!

Белла делала селфи, то и дело поправляя слишком откровенные трусики купальника.Фото: EAST NEWS

Белла, не стесняясь, носит купальники на грани приличия.Фото: EAST NEWS

Джиджи тоже выбрала купальник в стиле 90-х – в горошек, с высоко вырезанными трусиками. Днем позже сестры переоделись в не менее откровенные купальники и отправились на пляж, чтобы поплескаться в голубых водах Средиземного моря.

Джиджи тоже выбрала купальник в стиле 90-х – в горошек, с высоко вырезанными трусиками.Фото: EAST NEWS

Джиджи Хадид.Фото: EAST NEWS

24-летняя Джиджи и 22-летняя Белла - дочки калифорнийского миллионера Мохамеда Хадида и голландской модели Иоланды Фостер. Девочки с детства крутилась за кулисами модных показов. Неудивительно, что, повзрослев, они пошли по стопам матери.

На следующий день Белла появилась на пляже в не менее откровенном бикини.Фото: EAST NEWS

Модель продемонстрировала себя со всех сторон.Фото: EAST NEWS

Сестры – звезды соцсетей, только в Инстаграме у них миллионы подписчиков. Джиджи и Белла участвуют во всех Неделях моды, от Парижа до Милана. Модные дома и известные бренды выстраиваются в очередь к ним с предложениями о сотрудничестве.

Белла ребячилась на пляже.Фото: EAST NEWS

Неудивительно, что с такой успешной карьерой девушки входят в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты. Джиджи занимает седьмую строчку рейтинга Forbes с годовым доходом в 9,5 млн. долларов, а Белла – восьмую, ее годовой заработок – 8,5 млн. Сестры сотрудничают с такими известными марками, как Dior, Bulgari и Tag Heuer. Каждый год они выходят на подиум в шоу Victoria’s Secret – сестры Джиджи штатные «ангелы» известной бельевой марки.