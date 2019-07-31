Анджелина, смотри, что потеряла: Брэд Питт вышел на красную дорожку с красавицей-блондинкой

Новая картина Квентина Тарантино «Однажда в Голливуде» покоряет планету: премьера остросюжетной ленты прошла минувшим днем в Лондоне. На красную дорожку вышли исполнители главных ролей – Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и красавица блондинка Марго Робби.

Экс-супруг Джоли представил в Лондон фильм «Однажды в Голливуде» вместе с Леонардо Ди Каприо и Марго РоббиФото: REUTERS

Марго была в этот вечер особенно хороша: актриса выбрала платье с глубоким декольте, обнажившим ее безупречный бюст. 29-летняя актриса в прошлом году вышла замуж за режиссера Тома Акерли, но на премьере она была без супруга. Компанию актрисе составил Брэд Питт: в статусе новосипеченного холостяка он теперь может проводить вечера с самыми красивыми девушками планеты.

Марго была в этот вечер особенно хороша: актриса выбрала платье с глубоким декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие отмечают, что после развода с Анджелиной Джоли Брэд преобразился. 55-летний актер снова выглядит подтянутым и привлекательным – как в свои лучшие времена. Очевидно, что самый тяжелый период в его жизни уже миновал. Развод с Джоли находится в завершающей стадии, но главное – суд снова разрешил Питту проводить с детьми столько времени, сколько он захочет.

Погода в Лондоне была достаточно ветреной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новому детищу Тарантино уже прочат лавры его знаменитого «Криминального чтива». Тем более, что актерский состав ленты действительно впечатляет: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Аль Пачино, Тим Рот. Гонорары звезд держатся в тайне, но известно, что один только Ди Каприо получил за роль 10 миллионов долларов. В целом же бюджет картины составил 100 миллионов долларов.

Многие отмечают, что после развода с Анджелиной Джоли Брэд преобразился.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В основе сюжета — одно из самых громких преступлений Америки 70-х годов, когда в 1969 году в Голливуде Чарльз Мэнсон и его секта «Семья» зверски убили актрису Шэрон Тейт. Шэрон была женой режиссера Романа Полански, в тот момент она ждала ребенка. Роль Шэрон играет Марго Робби. При том, что лента снята по истории кровавого убийства, это комедия, построенная на взаимоотношениях героев Ди Каприо и Брэда Питта. Лео играет голливудского актера-неудачника, Брэд - его дублера. Втянутыми в детективную историю они оказываются из-за того, что персонаж Ди Каприо живет по соседству с Тейт.

Марго чувствовала себя с Брэдом и Лео очень непринужденно.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России премьера ленты назначена на 8 августа. На премьерный показ фильма в Москву приедет сам Квентин Тарантино. Режиссер лично представит свою работу отечественному зрителю.