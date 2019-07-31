Бактерии с экрана смартфона прыщей не вызывают, а от чужой расчески перхотью не заразишься

В СМИ и соцсетях регулярно появляются устрашающие новости-посты о том, что наши мобильные телефоны и клавиатуры компьютеров едва ли не самые грязные места на Земле. На них скапливаются несметные полчища бактерий, которые и отравление могут вызвать, и, что для многих еще страшнее, сыпью лицо изуродовать.

«Я стала несколько раз в день протирать смартфон антисептическими салфетками, и только тогда лицо очистилось от высыпаний», - таких поучительных историй полно в Интернете. Еще поборники чистоты и гигиены советуют мыть овощи и фрукты специальными гелями. Лучше корейскими или японскими. Они подороже, зато точно избавят от опасных бактерий, не то что простая вода.

С другой стороны, те же девушки, чья кожа очистилась благодаря протиранию смартфонов, без страха садятся в коротких юбочках и шортах на сидения в общественном транспорте. А после дождя некоторые снимают обувь, чтобы пробежаться босиком по лужам на улицам крупных городов. Как на все это смотрит медицина, в первую очередь дерматология и аллергология? Когда и чем реально можно заразиться, нарушая правила гигиены, а когда увлечение санитарией уже переходит в фанатизм и даже может навредить? Самые распространенные заблуждения мы разобрали с опытными медицинскими экспертами.

МОБИЛЬНИК - ЛОГОВО МИКРОБОВ

В опасность электромагнитного излучения от смартфонов в данном случае углубляться не будем. Хотя, напомним, что убедительных научно-медицинских доказательств вреда мобильных телефонов для человека с этой точки зрения до сих пор нет. А что насчет вредных бактерий, обожающих селиться на поверхности смартфона? О том, что их там огромные количества, ученые сообщают регулярно.

- Прикладывание мобильного телефона к лицу может спровоцировать высыпания на коже? Это большой миф, - говорит врач-дерматолог Клиники кожных болезней, ассистент кафедры кожных болезней Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Екатерина Вертиева. - Когда речь идет о сыпи на лице, чаще всего это себорейный дерматит либо акне. Это дерматологические заболевания неинфекционной природы.

Наиболее часто в практике встречается акне (угревая болезнь). Их изначальной причиной являются не бактерии, а повышенный уровень мужского полового гормона тестостерона. Либо — генетическая особенность человека в виде повышенного уровня рецепторов к тестостерону. То есть как бы чрезмерная, избыточная чувствительность организма даже к нормальному уровню тестостерона. Такие особенности повышают секрецию сальных желез.

И уже на этот фон «садятся» различные бактериальные факторы — стафилококки, пропионовые бактерии и др. Они вызывают воспалительную реакцию, которая проявляется в виде высыпаний на коже. Причем, все эти бактерии в небольшом количестве присутствуют у каждого человека. А при гиперсекреции сальных желез начинают размножаться активнее. Прикладывание к щеке смартфона - протертого антисептиком или нет - ситуацию точно не изменит.

В ДЕРЗКОЙ МИНИ-ЮБКЕ НА ОБЩЕСТВЕННОМ СИДЕНЬЕ

Оправданны ли опасения наших мам и бабушек, что, сидя в общественном транспорте с предельно оголенными ногами, можно что-нибудь подцепить?

- Практически единственное, чем рискует заразиться человек в короткой одежде на сидениях в общественных местах — чесотка. Если незадолго до вас на том же месте посидело лицо без определенного места жительства, страдающее чесоткой, - поясняет Екатерина Вертиева. - Подхватить другие заболевания маловероятно.

Пассажиры на станции столичного метро.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А как насчет стульчака унитаза в общественных туалетах? Некоторые «знатоки» в Интернете уверяют, что можно бесстрашно садиться.

- Именно кожные, дерматологические заболевания подцепить в общественном туалете не удастся. Такие болезни как псориаз, атопический дерматит не заразны. Но что касается остроконечных кандилом, инфекций, передаваемых половым путем, то, в принципе, заражение контактно-бытовым путем возможно. То есть существует риск заразиться и через унитаз, и через предметы гигиены — например, полотенце. Однако этот риск невысок, так как наша иммунная система обычно хорошо выполняет свою защитную функцию.

Словом, в общественных туалетах на унитаз действительно лучше не садиться, предварительно не продезинфицировав его — подтверждает дерматолог. Можно использовать влажные салфетки с антисептиком, одноразовое сидение или, в конце концов, застелить стульчак по периметру полосками туалетной бумаги.

ПО ЛУЖАМ БОСИКОМ

Про осколки бутылок и прочий небезопасный мусор все понятно, а с точки зрения инфекций голым ступням посреди улиц что-то грозит?

- Если говорить о грибковых инфекциях, то наш иммунитет, как правило, справляется с ними хорошо. Поэтому, например, у детей поражение ногтевых пластин грибком встречается крайне редко. С возрастом, во второй половине жизни, иммунитет слабеет. И у людей старшего возраста грибок ногтей встречается практически у каждого третьего (многие, правда, не обращают на это внимания и не обращаются за помощью к специалисту).

По мере старения организма ногтевые пластины пальцев на ногах начинают хуже кровоснабжаться. Причиной этого может быть в том числе атероскероз сосудов, варикоз, сахарный диабет. Все это — факторы, нарушающие трофику тканей (то есть поступление питательных веществ в клетки тканей. - Ред.). Нарушение трофики, в свою очередь, способствует ломкости, повреждению ногтевых пластин. И на этот фон уже «садится» грибковая инфекция. Легче всего ей заразиться, надев обувь больного человека, в бассейне. То же касается вирусных бородавок.

А просто же пробежавшись по улице после дождя босиком, вы не рискуете подцепить какое-то инфекционное заболевание, успокаивает врач.

Босоногий пешеход во время ливня в центре Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГЕЛИ ДЛЯ РУК, ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

В любом магазине сейчас можно встретить антисептические салфетки, лосьоны для рук, а также специальные гели для мытья фруктов-овощей. Что думают об их применении врачи?

- Есть гигиеническая теория аллергии. Она была выдвинута около 5 лет назад, - рассказывает врач аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Асель Нуртазина. - Суть в том, что человечество слишком сильно все дезинфицирует. Люди моют руки не просто с мылом, а бактерицидным мылом. Обрабатывают руки в быту специальными антисептиками, антибактериальными веществами. Дома моют полы с хлоркой и прочими стерилизующими растворами. Даже руль спиртом протирают. Это уже маниакальная тяга к чистоте.

Такие люди убивают у себя на коже, на слизистых и в окружающем пространстве нормальных микробов. Из-за этого у них аллергические заболевания развиваются чаще чем у тех, кто не злоупотребляет гигиеной. Тем более, что растворы для мытья сами по себе могут содержать агрессивные химические вещества, повышающие вероятность аллергических реакций.

- Еще можно встретить советы мыть овощи-фрукты специальными гелями или даже мылом. Насколько это оправданно?

- Это маркетинговый ход продавцов таких гелей. Мыть продукты под проточной водой вполне достаточно.

МЫТЬЕ ПОД ДУШЕМ: ДВАЖДЫ В ДЕНЬ ИЛИ РАЗ В ДВА ДНЯ?

- В данном случае нужно ориентироваться на тип кожи, - подсказывает врач-дерматолог Екатерина Вертиева. - Есть люди с очень сухой кожей. Они склонны к атопическим дерматитам, экземам. Им рекомендуется принимать душ с особыми средствами для экстремально сухой кожи. Существуют даже специальные масла для мытья, при этом тереть себя мочалкой и полотенцами таким пациентам не рекомендуется.

Для всех остальных норма - душ один-два раза в день. Кстати, если мыться слишком редко, то помимо эстетически неприятных эффектов могут развиться некоторые кожные заболевания. Например, фолликулиты. Это чрезмерное размножение бактерий в области фолликулов (у основания волосков на коже. - Ред.). Они выглядят как гнойнички. Появляются потому, что в этой области в связи с недостаточной гигиеной идет размножение бактерий.

БУДЬ В КУРСЕ

Не злоупотребляйте средствами для интимной гигиены

Можно по старинке пользоваться мылом, а можно специальными гелями, на которых так и написано: «для интимной гигиены». Что лучше?

- Обычным мылом для этих целей на самом деле лучше не пользоваться. Оно может навредить микробиому кожи на слизистой интимных зон, - поясняет дерматолог Екатерина Вертиева. - Существует кислотно-щелочной баланс, pH кожи, который в среднем у людей равен 5,5. А pH интимных зон — от 3 до 5. Если мы используем обычное мыло (в нем повышено содержание щелочи. - Ред.), то существенно нарушаем среду и неблагоприятно влияем на микрофлору.

Поэтому дерматологические исследования показывают, что использование средств для интимной гигиены действительно имеет смысл. К тому же чаще всего они не содержат ни отдушек, ни других аллергических компонентов. Помимо того, что обеспечивают необходимый pH.

Но есть нюанс. Встречаются средства, которые содержат большое количество закисляющих агентов, в частности, молочной кислоты. Они должны применяться не самостоятельно на регулярной основе, а именно по показаниям — если их назначил врач (как правило, для борьбы с определенными нарушениями микрофлоры женских половых органов).

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- Расческа для волос. Себорейным дерматитом (то, что мы называем перхотью) заразиться нельзя, успокаивают дерматологи.

- Полотенце для умывания. Какие-либо виды сыпи на лице таким контактным путем заработать нельзя, поясняет Екатерина Вертиева. «Страшилка» о клещах-демодексах, которые якобы могут попасть на кожу от другого человека - большой миф, подчеркивает врач. «На самом деле такие микроклещи являются частью нормальной микрофлоры и живут на коже каждого человека. При определенных условиях, нарушениях в организме они могут начать усиленно размножаться именно у конкретного пациента, вызывая воспаления и сыпь. Для другого человека никакой опасности это не создает. Более того, диагноза «демодекоз» не существует ни в Европе, ни в США. Потому что с самим клещом как нормальным элементом кожной микрофлоры бороться бессмысленно и даже вредно».

- Маникюрные принадлежности - ими можно пользоваться, если вы на сто процентов уверены, что ни у кого из членов семьи нет грибковой инфекции ногтей.