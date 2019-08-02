Изменяешь жене? Значит ты ненадежный бизнес-партнер!

Вы спросите, как это можно доказать? Все началось со скандала, который разразился после того, как хакеры взломали сайт знакомств AshleyMadison. В отличие от множества других похожих сервисов у AshleyMadison была интересная специализация: он сводил между собой людей, состоящих в браке, но искавших секса на стороне. Сколько обманутых жен и мужей с помощью этого сайта обзавелись солидными и увесистыми рогами, сложно сказать, но когда компьютерные пираты в 2015 году вскрыли базу данных AshleyMadison, то в сеть попали персональные данные 36 миллионов развратников и развратниц. По всему миру прокатилась волна бракоразводных процессов, владельцы сервиса выплатили пострадавшим 11,2 миллиона долларов компенсаций. А ученые получили в свои руки уникальную базу данных для изучения поведения людей.

Группа психологов из Техасского университета в Остине решила сопоставить данные владельцев учетных записей на AshleyMadison с несколькими базами данных, которые накапливали всевозможную информацию о недобросовестных полицейских, финансистах, банкирах и руководителях компаний. Как работала эта методика? Например, в Чикаго существовал проект Данные городской полиции (Citizens Police Data), где фигурировали списки силовиков, на действия которых поступали жалобы с 2010 по 2018 годы. В этом реестре, кстати, фигурировало 960 человек. Затем бралась контрольная группа из полисменов этого же региона, которые за тот же срок не имели ни одного нарекания. А потом ученые сравнивали: представители какой из этих двух групп чаще изменяли женам, затевая интрижки через AshleyMadison. Аналогичным образом данные о нечистых на руку финансовых консультантах (их обнаружилось 1319 «штук») собирались с помощью BrokerCheck - регулирующего органа финансовой индустрии. Жуликоватых банкиров в количестве 613 человек вычисляли с помощью Комиссии по ценным бумагам и биржам США и т.д.

В результате ученые получили любопытные цифры. Сотрудники полиции, которые имели в трудовой биографии компрометирующие поступки, распутничали в два раза больше, чем их порядочные коллеги. Среди последних только 1,3% сотрудников светили свои кредитные карточки при оплате услуг AshleyMadison, а среди скомпрометировавших себя полицейских таких оказалось 2,9%.

Аналогичная ситуация наблюдалась и среди финансовых консультантов: если среди добропорядочных брокеров процент прелюбодеев не превышал 1,4%, то среди нечистых на руку консультантов 3,3% наставляли рога своим женам с помощью AshleyMadison.

Наиболее любвеобильными оказались банкиры: 8.3% «белых воротничков», запятнавших свою деловую репутацию, имели аккаунты на сайте знакомств для «женатиков». Среди честных на руку банкиров этот показатель всего 2,8%. Руководители компаний также не стали выбиваться из общего ряда: наличие блудливого босса означает, что фирма в два раза чаще нарушает правила ведения бизнеса.

- Наши результаты показывают, что личная порядочность в интимной сфере тесно связана с надежностью и добропорядочностью в профессиональной деятельности, - говорит профессор Сэмюэль Крюгер, один из авторов исследования. - Мы нашли научное подтверждение классической теории о том, что верность и честность в супружеской жизни находят свое продолжение и в других сферах деятельности человека и наоборот.