«Сын начал мне врать»: Дмитрий Шепелев рассказал, как его расстроил наследник Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев все чаще делится с поклонниками в Инстаграме подробностями воспитания 6-летнего сына Платона. Телеведущий рассказывает о забавных случаях из их жизни, говорит о проблемах и спрашивает совета подписчиков. Сын Жанны Фриске растет смышленым и коммуникабельным мальчиком, но иногда все-таки огорчает папу. Об одном из таких моментов Дмитрий рассказал на своей страничке.

- Я заметил, что сын начал иногда мне врать. Понятно, что по-мелочи.

- Ты как нос разбил?

- А я и не видел, что у меня кровь идет

Или

- объясни, как твои кроссовки оказались в люстре?

- Не знаю. И вообще, думал, ты не заметишь.

Смешно, да? Только я считаю, что виноват в этой наивной лжи именно я, - считает телеведущий.

Шепелев припомнил случай из собственного детства – обычно он лгал родителям про уроки, которые ему было лень делать. За это ему крепко влетало, но он все равно скрывал от родителей правду.

- Объясню почему. В школе мне не давалась математика с физикой, мне было скучно, я забивал, - вспоминает Дмитрий. - За плохие оценки дома мне крепко влетало. Поэтому в какой-то момент я перестал рассказывать или врал типа «не вызывали, не отвечал, контрольную перенесли». Правда, потом по итогам четверти мне влетало еще крепче. В общем, я врал, потому что боялся наказания. Но ведь я сына не наказываю! Стараюсь спокойно объяснять или вообще перевести в шутку. Тогда почему он подвирает?

Подписчики успокоили Шепелева: мол, Платон скрывает правду, потому что не хочет расстраивать отца, и это показывает, что мальчик развивается нормально. А то, что он иногда обманывает по мелочи – так это делают почти все дети его возраста.

dmitryshepelev Дмитрий Шепелев отдыхает в Италии с сыном Платоном. Но в Инстаграме публикует снимки только с собакой.

Телеведущий и его сынишка сейчас отдыхают в Италии. Дмитрий проводит отпуск в одном из самых красивых уголков Апеннинского полуострова – в Тоскане. Шепелев снял виллу в местечке Пьетрасанта, недалеко от побережья Средиземного моря. Компанию Шепелеву и Платону составила мать Дмитрия, которая прилетела на море к внуку и сыну. Правда, по пути с ней случилось небольшое происшествие, о котором телеведущий также рассказал в Инстаграме.

- Мамочка прилетела в гости. Все хорошо, только в аэропорту потеряли ее чемодан, но вскоре пообещали доставить, - поделился Шепелев. - Я отдал ей свой свитер, рубашку, наскребли всем миром шорты, футболки, купальник. В магазин идти отказывается - «Зачем, если завтра обещали привезти?!» День прошел, второй, третий - не везут чемодан. Подшучиваю над ней. «Иди, говорю, Платон, надень свежие трусы и майку. Это как раз то, что не может сделать твоя бабушка». Час назад доставили наконец! Мама на пляже. Решил ее разыграть. Положил ей в комнату другой чемодан, перевесил на него бирки из аэропорта, а ее настоящий спрятал. Написал сообщение, что багаж привезли, но немного не похож на ее, спросил, новый у нее чемодан что ли? Расскажу потом, купилась она или нет. Кстати, кто терял чемодан? Как прожить с одной футболкой три дня?

В Италии Дмитрий отдыхает вместе с Платоном второй год подряд. Видимо, телеведущему так приглянулись красоты Тосканы, что он решил снова вернуться в то же место, где он уже как-то провел лето.