Закрутки на зиму: Есть ли смысл в домашнем консервировании, когда в магазинах и так все есть

В былые времена во второй половине лета только и было разговоров, кто сколько банок закрутил и в каком гараже собирается хранить будущий урожай яблок и картошки. Нынче… На половине дач аккуратные газончики. И даже немолодые соседи по садовому товариществу, вместо того чтобы в поте лица делать соленья и компоты крутить, теперь дружно ходят вокруг наших участков со скандинавскими палками.

Эпоха дачных заготовок и погребов уходит в прошлое? А как же домашнее малиновое варенье и хрустящие малосольные огурчики? Скоро все это останется только в дорогущих «лавках-лавках» и на фермерских ярмарках?

Битва грядок и газонов

Будете смеяться, но официальная статистика вполне серьезно учитывает желающих покопаться на личном огороде как сельхозпроизводителей. Еще бы, в конце 90-х да и начале 2000-х этот сектор давал больше половины российского урожая овощей и до 80% картофеля. А что сейчас?

- Мои коллеги буквально на днях делали расчеты по таким хозяйствам, которые выращивают что-то на некоммерческой основе, для себя, - рассказала «КП» директор Института аграрных исследований Высшей школы экономики Евгения Серова. - Так вот, между двумя сельскохозяйственными переписями, в 2006 и 2016 годах, у нас даже на селе число таких производителей сократилось где-то на 600 тысяч. А среди городских садоводов и огородников - почти на 2 миллиона.

Причем если за те же десять лет общая площадь сельских огородов сократилась, то в дачных и садоводческих товариществах земли в целом даже прибавилось. Из чего эксперт делает логичный вывод: дачники меньше стали возиться с грядками, а больше отдыхать. И землю используют соответственно - под застройку и газоны.

Мы обленились или действительно нужда в дачных заготовках отпала?

Огородная экономика

Сторонники «всего своего» обычно приводят несколько аргументов. Во-первых, многие получают удовольствие от того, что что-то вырастили и заготовили. Во-вторых, это экологически чистый продукт. В-третьих, налицо экономия.

С первым доводом не поспоришь - дело личное. Второй частично уже вызывает сомнения: одно дело, если дача в глухой деревне, а ежели вблизи крупного города - какая там «чистая» смородина и петрушка.

Но наибольшие споры - с пеной у рта - обычно вызывает аргумент третий. Молодежь, которая чаще всего не желает проводить выходные с граблями и лопатой, сплошь и рядом обвиняют в транжирстве.

Пару лет назад «КП» с помощью экспертов биологического факультета МГУ уже проводила расчеты, есть ли нынче экономический смысл в том, чтобы лично растить самый популярный дачный продукт - картошку (см. «Выгодно ли огороды городить»). Выводы такие. Труд на «шести сотках» малоэффективен - в сравнении с фермерским хозяйством, где и механизация, и другие площади посевов. Но определенную экономию для кошелька дает. Посадив свою картошку и не покупая ее в магазине, при урожайности 150 кг с сотки, семья дачников сохранит порядка 3000 рублей (в расчете на сотку).

С вареньем, как показал опрос знакомых дачниц, еще круче. Тут даже на посевной материал и борьбу с колорадским жуком тратиться не надо. Куст смородины или малины, однажды посаженный, будет плодоносить много лет. Производственные затраты - только на сахар. Ну, возможно, еще на полив, если лето слишком сухое.

Однако у всех этих расчетов есть существенное но. Они верны для случая, когда стоимость собственного труда признается равной нулю. А на такое отношение к своему времени и усилиям сейчас далеко не каждый согласится.

Дачники меньше стали возиться с грядками, а больше отдыхатьФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Больше доходы - меньше картошки

- В свое время я по аналогии с «индексом бигмака» ввела индекс картофельной занятости в личных хозяйствах. Будьте уверены, это более точный показатель благосостояния населения, чем статистика доходов. Чем выше благосостояние, тем меньше сажают картошки, - подводит научную базу Евгения Серова. - Есть такое понятие, как «альтернативная стоимость труда». Если у человека есть возможность нормально зарабатывать, он не будет тратить все свободное время на тяжелый, малопродуктивный труд. А овощи купит в магазине или на рынке - того качества, какое нужно. Если же работы нет или мало платят, тогда он идет работать на свои грядки.

Итог десятилетия между 2006 и 2016 годами, по словам ученой, - минус примерно 200 тысяч гектаров под «личным» картофелем. Что, если на это смотреть как на свидетельство роста благосостояния населения, совсем неплохо.

А как быть с тем, что последние несколько лет доходы населения опять снижаются? Ждать нового взлета дачного сельхозпроизводства?

- Не факт, - утверждает Евгения Серова.

Одна из причин - если садовод на месте былых картофельных грядок поставил беседку и посадил газон, он вряд ли снесет построенное и раскопает обратно под картошку. Беседка-то и газон тоже денег стоят.

Вторая причина - менее приятная.

- Хорошо, когда до дачи или огорода можно дойти пешком и затраты на их содержание невелики. Такое и сейчас осталось в малых городах, - говорит Серова. - Совсем другая история - в Москве и крупных городах, где при падении доходов у вас сейчас может просто не оказаться денег на то, чтобы продолжать содержать дачу.

В самом деле, земельный налог, налог на имущество, членские садоводческие взносы да и просто затраты на то, чтобы доезжать до своей фазенды и поддерживать ее в порядке, надо бы тоже включать в себестоимость дачной продукции. А все эти суммы за последние годы выросли в разы. Так что бедная семья из мегаполиса скорее продаст или вовсе забросит дачу, чем будет стремиться посадить там больше редиски и огурцов.

Свое варенье лучше пахнет

«Я по-прежнему варю малиновое варенье. Несколько баночек на зиму, - пишет мне бывшая однокурсница, ныне вполне преуспевающая дама. - Да потому что все, что в магазинах называют малиновым вареньем, невкусно и малиной не пахнет».

«Заготавливаем в основном то, что само все равно выросло. Дело тут не в экономии, главное - уверенность в качестве», - делится еще один знакомый.

А ведь хорошо, когда есть возможность варить варенье из своей малины и закатывать икру из лично выращенных кабачков чисто для собственного удовольствия и ради лучшего вкуса. Плохо, когда горбатиться на своем огороде нужно потому, что это единственный способ чем-то накормить семью. И совсем уж плохо, когда даже и этой возможности нет.

Рис.: Катрина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вы еще банки закручиваете?

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Мама закручивает в огромном количестве, не можем съесть даже с гостями. У нее свои рецепты, за так не отдадим.

Алена СТЕРЛИГОВА, жена крестьянина Германа Стерлигова:

- Когда-то давно моя свекровь поделилась со мной рецептом очень вкусной засолки огурцов. Они всегда хрустящие и долго хранятся. Рецепт прост: огурцы промыть, положить в банку смородиновый лист, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки соли на литр, перец горошком и залить холодной колодезной или родниковой водой, закрутить - и в погреб или холодильник.

Олег СИРОТА, фермер:

- На один килограмм любых ягод один килограмм сахара, все поместить в емкость и оставить до образования сока. Затем довести до кипения и отставить остывать - и так до 3 - 4 раз. Перелить в стерильные банки. Получится лучшее варенье!

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Люблю готовить черничный мусс из свежих ягод, пахнущих настоящим лесом. Рецепт: взбить с яйцом и сахаром, можно есть ложкой или смазывать выпечку.

Герман КЛИМЕНКО, бизнесмен, отец четверых детей:

- У меня пасека и небольшой огород. Пасеку я посещаю не так часто, поэтому пчелам показывают регулярно мою фотографию, дабы если вдруг загляну, чтобы не кусали. Как раз недавно откачивали мед. Из яблок делаем кальвадос.

Эдуард БОЯКОВ, художественный руководитель МХАТа:

- Банки скоро закручивать начнем. Несколько лет назад жена под надзором и наставлениями мамы занялась огородом и теперь очень сильно погружена. Это счастье, конечно, когда тебе готовят борщ, в котором все - от капусты и свеклы - со своего огорода.

Вячеслав ДАНИЛОВ, политолог:

- Раньше друзья мое варенье не ели. Но стоило мне включить в сложный рецепт яблочного варенья корицу (кроме имбиря и прочих специй, при помощи которых я делаю свое крафтовое варенье), как тут же мое кулинарное творчество было оценено публикой.

Глеб ПЬЯНЫХ, телеведущий «Программы Максимум»:

- Нет, этим не занимаюсь. Некогда. Большинство моих знакомых гонят самогон. Лучше, чем виски. Выдерживают в дубовых бочках, заморачиваются.

«Золотой запас» - кулинарная новинка от Издательского дома «Комсомольская правда»

«Золотой запас» - кулинарная новинка от Издательского дома «Комсомольская правда»! Из нашей книги вы узнаете, как приготовить джемы, домашние соусы, вкусные заготовки, которые продлят лето на весь год. Наши рецепты напомнят вам детство и бабушкины лакомства! Книгу можно приобрести на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

реклама 16+

АО «ИД «Комсомольская правда»,

Москва ОГРН 1027739295781