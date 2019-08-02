2019-08-02T16:14:27+03:00
Спорт

Российский спортсмен стал чемпионом мира по вольной борьбе среди юношей

На турнире в Болгарии Магомед-Тагир Ханиев завоевал золотую медаль в весовой категории до 51 кг
Илья ГАМОВ
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Магомед-Тагир Ханиев, чемпион мира по борьбе среди юношей. Фото «Ингушетия» - интернет-газетаМагомед-Тагир Ханиев, чемпион мира по борьбе среди юношей. Фото «Ингушетия» - интернет-газета
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Магомед-Тагир Ханиев - воспитанник спортивного клуба «Кушт», выступающий в двойном зачете - за Ингушетию и Дагестан, - одержал убедительную победу над Жахонгиром Ахмаджановым из Казахстана. Счёт поединка - 10:5.

- Мальчику всего 16 лет, - рассказал "Комсомольской правде" министр по физической культуре и спорту Ингушетии Дауд Алхазуров, - в этом году Магомед-Тагир, представляя нашу великую Россию, впервые участвовал в таком престижном международном турнире, как чемпионат мира, и сразу же завоевал золотую медаль. Одолев своих соперников - старших и по возрасту, и по опыту, Магомед-Тагир проявил силу воли и, в первую очередь, характер.

А в это время ещё один наш соотечественник, мастер спорта международного класса, воспитанник ингушской школы борьбы Руслан Албогачиев завоевал золотую медаль на проходившем в итальянской Генуе чемпионате Европы по дзюдо среди слепых и слабовидящих.

Руслан Албогачиев, Чемпионата Европы по дзюдо среди слепых и слабовидящих. Фото предоставлено Минспорта Республики Ингушетия

Руслан Албогачиев, Чемпионата Европы по дзюдо среди слепых и слабовидящих. Фото предоставлено Минспорта Республики Ингушетия

Кстати, а прошлом году Руслан уже был победителем Кубка мира по «парадзюдо» (паралимпийское дзюдо - адаптация японского боевого искусства дзюдо для слепых и слабовидящих спортсменов) в казахстанском Атырау. На этот раз, выступая в весе 81 кг, российский спортсмен одолел грузинского дзюдоиста Тариэля Удзилаури и, став чемпионом Европы среди взрослых, завоевал путевку на Паралимпийские Игры - 2020 в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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