Красиво жить не запретишь: ученый стал бизнесменом

Наука, бизнес требуют полной самоотдачи, жертвенности. Как бы ни утверждали на псевдокурсах по созданию и развитию прибыльного дела в Бизнес Молодости, будто люди могут практически все: одновременно решать огромное количество задач и проблем, преуспевать в кардинально противоположных сферах, – это не совсем так. Ради достижения глобальной цели нужно максимально сконцентрироваться на ней. Исключить все отвлекающие факторы. Какими бы счастливыми нам ни представляли успешных, богатых, например, Дерипаску, Титова, Абрамовича, миллиардеры все равно недополучают какие-то блага, будь то семья, круг друзей, любимые занятия или отдых. Пойманная «золотая рыбка» превращается в «золотую клетку».

Но и среди историй с жертвенностью случаются исключения. Не просто поймавшие «золотую рыбку», а гениальные, талантливейшие, сломавшие систему успеха люди. Найти и взять интервью у подобных персонажей практически невозможно. Гении редко бывают медийными персонажами, стремящимися добиться признания общества. Главный парадокс заключается в том, что представители СМИ сами начинают охоту – взять интервью, узнать секрет «исключения». Одним из таких персонажей является Сергей Александрович Яковенко, ученый, биофизик, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры биофизики МГУ им. М. В. Ломоносова. Сергей Яковенко – успешный ученый.

– Сергей, известно, что Вы являетесь владельцем 8 патентов, автором более 200 научных публикаций, но при этом успешным бизнесменом. Вам принадлежит сеть медицинских центров, занимающихся проблемами ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), являетесь владельцем нескольких организаций по смежным видам деятельности. Как удается совмещать изобретения и бизнес?

– Действительно, быть ученым – значит погружаться в проект с головой, и думать о том, как сколотить состояние, совершенно некогда. Но для меня изобретения и ЭКО – одна единая страсть. Мои разработки связаны именно с эмбриологией. В 1990 году я окончил физический факультет, отделение экспериментальной и теоретической физики, кафедру биофизики, в 1995-м защитил кандидатскую диссертацию. Знания давались мне очень легко. Меня увлекли новые открытия в области вспомогательных репродуктивных технологий. Это удивительный процесс – зарождение новой жизни. Но как происходит процесс зарождения, можем ли мы в него вмешаться или повлиять? А может быть, просто помочь природе для появления ребенка на свет? Меня эмбриология захватила целиком и полностью. В 1998 году обучался на курсе «Новые технологии в области репродуктивной медицины (эмбриология)» в Исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук. Далее трудился в лаборатории профессора Neal First кафедры зоотехники Университета штата Висконсин. Параллельно разрабатывал несколько изобретений и с 1998 по 2000 год получил 4 патента. В этот момент у меня зародились мысли открыть собственную клинику ЭКО. Созданию центра способствовало мое окружение, накопленный опыт и знания. В 2002 году открылась клиника ЭКО «АльтраВита». Я в полной мере мог заниматься новыми идеями и бизнесом одновременно.

– Изобретения не ушли на второй план и Вы продолжили заниматься исследованиями?

– Да, открытие ООО «ЭКО Центра» вдохновило меня на дополнительные разработки в области эмбриологии, генерировал идеи регулярно. С 2002 по 2014 год запатентовал несколько разработок, внедрил в «АльтраВиту» метод NASUM (Native Assessment of Sperm Ultramorphology). Данная инновационная методика незаменима при верификации форм патозооспермии, установлении причин нарушения оплодотворения и нормального развития оплодотворенной яйцеклетки. В отличие от электронной микроскопии, NASUM позволяет визуализировать хромосомы у нативных (живых) сперматозоидов. Внедрили в эмбриологический этап культивирование эмбрионов в звуковой среде, методику предотвращения синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) и многое другое.

– Сергей, как Вам удается находить баланс между ученым и бизнесменом? Ведь в сутках 24 часа. Даже закрадывается мысль – Сергей Яковенко робот?

– Я совмещаю не только руководство в клинике, инновационные разработки, а также читаю лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова. Мной была написана книга «Экстракорпоральное оплодотворение и другие методы преодоления бесплодия». Проектов действительно очень много, поэтому самодисциплина на первом месте. Я стараюсь очень четко распределять каждую минуту своего времени. Таймингом занимаются несколько помощников, практически как у Дерипаски. Помощники координируют запланированные встречи, распределяют приоритеты. Подчиненные четко докладывают о выполнении текущих задач. Мы не тратим драгоценные минуты на пустые разговоры. Конкретные вопросы и ответы без лишней информации. Также в медцентре «АльтраВита» внедрены американские стандарты CAP (College of American Pathologists) и производственная система Тoйота (TPS). CAP и TPS не только улучшают качество оказываемых услуг, но и оптимизируют внутренние процессы. Клинике «АльтраВита» удается оставаться лидером лечения бесплодия в условиях жесточайшей конкуренции. Ведь сфера ЭКО в медицине сейчас в тренде, множество бесплодных пар хотят получить «золотую рыбку» (исполнить заветное желание) – стать родителями.

– Ходят слухи, что у Вас делали ЭКО многие звезды: Жанна Фриске, Настя Приходько, Орбакайте. А Сергей Яковенко всех вылечил и подарил радость материнства.

– Если это действительно так, то я бы не стал разглашать врачебную тайну. Про Фриске, Орбакайте писали в СМИ. Но Настя Приходько и ЭКО? Барышня Настя, представлявшая Россию на Евровидении, ударилась в политику. Поражают такие Насти, если честно. Энергию Насти нужно направить в мирное русло. Сейчас более 20% пар не могут самостоятельно забеременеть. Причем не только в РФ, но и на Украине. И если в РФ правительство пытается сделать доступными вспомогательные репродуктивные технологии для населения (ОМС), то на Украине ситуация иная. Настя Приходько лучше бы этому проекту горячо посвятила себя, а не политике, яхтам и миллиардерам.

– Посещаете ли Вы концерты? Удается ли Вам отдыхать?

– Да, длительный период без отдыха губительно сказывается на моих проектах. Я, как и все наши граждане, устаю, хочется сменить обстановку, в спокойном режиме поразмышлять над своими проектами. В такие моменты я стараюсь освободить несколько дней в своем графике и отправляюсь ловить рыбку на яхте. Яхта и рыбалка – самая большая моя отдушина.

– Рыбалка на яхте не чужда знаменитым бизнесменам (Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Олег Тиньков). Что же такого увлекательного ловить рыбку на яхте?

– Приятно, что фамилия Яковенко, Титов и Дерипаска звучат в одном предложении. Особенно с Дерипаска. Считаю Олега Владимировича очень успешным бизнесменом. И если фамилия Дерипаска уже увековечена в истории России, то у рода Яковенко еще все впереди. А если говорить о рыбалке – просыпается инстинкт охотника: найти нужные снасти, подкормку, закинуть мастерски удочку, притаиться в засаде и ждать добычу. В такие моменты мозг отключается от бесконечного поиска новых идей, но потом выдает какое-то сильное решение. Иногда нужно отпустить ситуацию, отправиться на яхте на рыбалку, поймать рыбку и найти неординарное решение.