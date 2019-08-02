2019-08-02T16:48:25+03:00
Общество

Умерла Александра Стрельченко - любимая певица Леонида Брежнева

Народная артистка Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
Поделиться:
Певица Александра Стрельченко.Певица Александра Стрельченко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сегодня стало известно о том, что ушла из жизни 82-летняя певица Александра Стрельченко. Об этом "Комсомолке" рассказали в "Москонцерте". - "Москонцерт" с глубоким прискорбием сообщает, что в 82 года после продолжительной болезни скончалась Народная артистка РСФСР (1984) Александра Ильинична Стрельченко. 55 лет она была солисткой "Москонцерта".

Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил.

Коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким", - сообщила пресс-служба "Москонцерта".

"Шурочка Стрельченко", - так ласково называют ее коллеги по "Москонцерту". Говорят, что она была душа-человек, все ее любили.

Александру Стрельченко называли "королевой народной песни". В советские годы ее слава гремела на весь Союз. Она была одной из любимых артисток Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, часто выступала в кремлевских концертах. Ее называли певицей номер один.

Самые известные песни в исполнении Стрельченко - "Подари мне платок", "Когда б имел златые горы", "По муромской дорожке" и другие.

"Лучше Шурочки Стрельченко народные песни не пел никто", - со слезами сказали "КП" сотрудники "Москонцерта".

В 90-х годах Стрельченко попала в серьезное ДТП, после чего у нее начались проблемы со здоровьем. Осенью 2017 года стало известно, что артистка борется с болезнью Паркинсона.

Артистке стало тяжело в быту, и она подписала договор со своей бывшей студенткой, которая вызвалась ей помогать в обмен на то, что певица отпишет ей свою квартиру в центре Москвы (стоимостью 12 млн. руб.). Однако ухаживала за больной артисткой женщина неважно. И Стрельченко пришлось через суд возвращать свою квартиру, что дополнительно отняло ее силы.

"Жалею только об одном, что не родила ребенка, не стала матерью. Всю жизнь я жила сценой. И мечтаю еще выйти на сцену", - говорила Стрельченко незадолго до своего ухода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Школа Татьяны Сергеевны
Есть учителя и есть - Учители. Татьяна Сергеевна Яковлева всю жизнь посвятила учительству, а сама для всех нас и прежде всего для меня самой была Учителем жизни в журналистике, вечной зав. отделом школ «Комсомолки». Она воспитывала не проповедями
Новости 24
В МИД РФ призвали Вашингтон отказаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности
Кокорин и Мамаев подали на УДО
Помпео: выход из ДРСМД отвечает интересам коллективной безопасности
В НАТО отказались включать турецкие С - 400 в единую систему ПРО
МИД РФ предупредил российских туристов об аномальной жаре в Греции
В Швеции создали лицензию на попрошайничество
Рябков: НАТО дискредитирует себя заявлением о ДРСМД
У берегов острова Суматра зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1
Июль 2019 года стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Трамп призвал РФ и Китай договориться о контроле над вооружениями
Ученые Тюменского госуниверситета вместе с коллегами из РАН активизируют исследования в сфере добычи нефти и газа
Рябков: Путин и Трамп не обсуждали Украину во время последнего телефонного разговора
Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями
Меган Маркл и принц Гарри объяснили почему отписались ото всех в Instagram
Вашингтон призвал Москву и Пекин участвовать в создании новой системы контроля над вооружениями
«Туполев» готовит свою замену для Ан-12
МЧС: Скорость распространения лесных пожаров в Сибири уменьшилась в пять раз
Китай считает выход США из ДРСМД очередным неверным шагом американской власти