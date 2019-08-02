Умерла Александра Стрельченко - любимая певица Леонида Брежнева

Сегодня стало известно о том, что ушла из жизни 82-летняя певица Александра Стрельченко. Об этом "Комсомолке" рассказали в "Москонцерте". - "Москонцерт" с глубоким прискорбием сообщает, что в 82 года после продолжительной болезни скончалась Народная артистка РСФСР (1984) Александра Ильинична Стрельченко. 55 лет она была солисткой "Москонцерта".

Теплый и проникновенный голос певицы навсегда останется в памяти тех, кто ее знал и любил.

Коллектив выражает искренние соболезнования родным и близким", - сообщила пресс-служба "Москонцерта".

"Шурочка Стрельченко", - так ласково называют ее коллеги по "Москонцерту". Говорят, что она была душа-человек, все ее любили.

Александру Стрельченко называли "королевой народной песни". В советские годы ее слава гремела на весь Союз. Она была одной из любимых артисток Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, часто выступала в кремлевских концертах. Ее называли певицей номер один.

Самые известные песни в исполнении Стрельченко - "Подари мне платок", "Когда б имел златые горы", "По муромской дорожке" и другие.

"Лучше Шурочки Стрельченко народные песни не пел никто", - со слезами сказали "КП" сотрудники "Москонцерта".

В 90-х годах Стрельченко попала в серьезное ДТП, после чего у нее начались проблемы со здоровьем. Осенью 2017 года стало известно, что артистка борется с болезнью Паркинсона.

Артистке стало тяжело в быту, и она подписала договор со своей бывшей студенткой, которая вызвалась ей помогать в обмен на то, что певица отпишет ей свою квартиру в центре Москвы (стоимостью 12 млн. руб.). Однако ухаживала за больной артисткой женщина неважно. И Стрельченко пришлось через суд возвращать свою квартиру, что дополнительно отняло ее силы.

"Жалею только об одном, что не родила ребенка, не стала матерью. Всю жизнь я жила сценой. И мечтаю еще выйти на сцену", - говорила Стрельченко незадолго до своего ухода.