2019-08-02T18:47:09+03:00
Звезды

Русская любовница Бориса Беккера изуродована пластикой

Анжела Ермакова шокировала гостей вечеринки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анжела Ермакова (справа) вышла в свет с дочкой Анной Ермаковой.Анжела Ермакова (справа) вышла в свет с дочкой Анной Ермаковой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дочь Бориса Беккера и ее мать - афророссиянка Анжела Ермакова стали главным украшением вечеринки Remus Lifestyle Night Party,которая с небывалым размахом отгремела в Испании. 19-летняя Анна Ермакова пошла по стопам своей родительницы, став моделью. При этом девушка выросла точной копией своего знаменитого отца.

Борис Беккер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борис Беккер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анжела Ермакова вышла в свет с дочкой Анной Ермаковой на престижном курорте в Пальма-де-Майорке. На вечеринке девушки позировали в похожих красных платьях в пол. Они также дополнили свои гламурные образы похожими бриллиантовыми украшениями. Периодически Анжела заботливо поправляла дочери шлейф платья, чтобы тот красиво смотрелся в кадре.

Анна, которая начала карьеру модели в возрасте 14 лет, довольно успешная манекенщица. Неординарные внешние данные девушки привлекают внимание модных домов. У Анны пухлые губы, идеальная белая кожа и шикарные рыжие волосы.

Периодически Анжела заботливо поправляла дочери шлейф. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Периодически Анжела заботливо поправляла дочери шлейф.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот ее мама в погоне за былой красотой переборщила с пластикой. Кожа на лице модели настолько натянута, что скорее напоминает лицо персонажа из фильмов ужасов. Но, судя по всему, женщина не замечает уродства. Как говорят в окружении бывшей модели, она буквально не вылезает из клиник пластической хирургии.

Напомним, Анна Ермакова родилась в результате случайной сексуальной связи знаменитого немецкого теннисиста Бориса Беккера с моделью российско-нигерийского происхождения Анжелой Ермаковой. В 1999 году они занялись сексом в подсобке престижного лондонского ресторана. В начале 2001 года Ермакова заявила, что отцом ее дочери Анны является женатый Беккер, питающий слабость к мулаткам.

Анжела Ермакова c дочкой от Бориса Беккера Анной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анжела Ермакова c дочкой от Бориса Беккера Анной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортсмен любовную интрижку не отрицал, однако уверял, что Анжела Ермакова сама оплодотворила себя после орального секса с ним. Начался судебный процесс. Отцовство Беккера подтвердила ДНК-экспертиза. Теннисист признал ребенка своим и согласился оказать денежную помощь девочке и ее матери. В 2007 году Борис добился через суд совместной опеки над дочкой.

В 2015 году в своей автобиографической книге Беккер признался, что жалеет о той случайной связи с Анжелой, потому что она разрушила его брак с первой женой Барбарой Фельтус, от которого у Бориса осталось двое сыновей. У Беккера также есть девятилетний сын Амадей от второй жены Лиллит, о расставании с которой стало известно весной 2018 года. Инсайдеры утверждают, что сейчас бывшие супруги находятся на финальной стадии развода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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