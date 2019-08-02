2019-08-02T18:05:47+03:00
В мире

Психолог: тренинги для мигрантов по «правильному секс-поведению» не уберегут Германию от изнасилований

Получится ли у Берлина научить «новых немцев» хорошим манерам за госсчёт
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Полугодовые «интеграционные курсы» для мигрантов проводятся в Германии уже 20 лет.Полугодовые «интеграционные курсы» для мигрантов проводятся в Германии уже 20 лет.Фото: REUTERS
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По статистике немецкой полиции, в 2017 году из почти трёх тысяч убийств в стране — 14,3% совершили беженцы. При том, что, опять-таки, по официальным данным, они составляют лишь 2-3% населения ФРГ.

С изнасилованиями ситуация не лучше — по той же статистике, количество всевозможных «секс-инцидентов» с участием мигрантов возросло с 5,2 тыс. в 2017 году до 6,0 тыс. в 2018.

Поэтому в Берлине для молодых беженцев проводят серию специальных секс-тренингов. На типовом семинаре показывают короткие видео с правильным и неправильным поведением. Вот парень и девушка знакомятся в клубе, принимают всевозможные вещества, потом он везёт её на квартиру и в полубесчувственном виде насилует.

Затем — обсуждение увиденного.

— Ну, вообще-то она сама напилась и поэтому виновата, — реагирует один из зрителей.

Но преподаватель разъясняет: такое мнение — опасное заблуждение. И учит другому. «Если женщина говорит нет — это значит нет». Демонстрирует другой ролик.

— Представьте, что вы хотите угостить девушку чаем. Если она говорит «нет» — то вы к ней прислушиваетесь, ведь так? А теперь просто распространите это правило на все другие ситуации, включая и секс.

Наплыв мигрантов из стран Ближнего Востока случился в Европе в 2015 году. Фото: REUTERS

Наплыв мигрантов из стран Ближнего Востока случился в Европе в 2015 году.Фото: REUTERS

И всё в таком духе. Не трогать детей… Не подходить слишком близко к людям, когда вы с ними разговариваете… Впрочем, эксперты к идее таких тренингов (проходящих при поддержке государства) относятся скептически.

— Это далеко не новость. В Германии уже лет 20 как любой мигрант добровольно-принудительно посещает полугодовые «интеграционные курсы» (не будешь ходить — лишат пособия). Там обучают не только языку, но и конституции ФРГ, правилам общения с людьми противоположного пола и прочим основам «немецкого общежития», — говорит эксперт по Германии, выпускник Университета Пассау Андрей Шмидт. — По окончании ты должен сдать экзамен с провокативными вопросами — например, «можно ли бить жену?». Другое дело, если человеку всю жизнь на старой родине внушали прямо противоположные установки, такой курс, который зачастую читают и слушают спустя рукава, вряд ли что-то исправит.

С подобной точкой зрения солидарен и профессиональный психолог:

— «Наружные» установки, наподобие вкусов в одежде или поведения за столом, действительно изменить относительно легко, — говорит кандидат психологических наук Александр Невеев. — Но если «гость страны» идёт на преступление, например, изнасилование, то он, скорее всего, находится в состоянии аффекта. В такой момент разумом управляют более глубинные культурно-религиозные мотивы — те, что внушались с рождения. А в странах происхождения беженцев такое подневольное положение женщины, когда «общественная мораль» разрешает взять её силой или даже убить, — в порядке вещей. Поэтому берлинские тренинги вряд ли будут особенно эффективными, — полагает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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