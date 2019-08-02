Мистика московского метро: на Кольцевую линию лезет Змееносец

На днях мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter: «Решили возобновить строительство «Суворовской». Под названием «Площадь Коммуны» она была запроектирована еще в 1950-х...»

Запроектирована станция была еще при Сталине - на Кольцевой линии между «Новослободской» и «Проспектом мира». Метростроевцы даже оставили там своего рода задел на будущее— пространство, в котором можно разместить и центральный зал станции и боковые платформы.

Если «Суворовскую» и в самом деле построят, то Кольцевая линия московского метро приобретет окончательный астрологический вид - сообразно современным представлениям о знаках судьбы.

Кольцевая линия метро - это по сути зодиакальный круг. Теперь будет и со Змееносцем.

Согласно весьма популярной версии, Кольцевая линия в том виде, в котором она существует, появилась благодаря Сталину и Якову Брюсу - астроному, астрологу, инженеру широкого профиля и сподвижнику Петра Первого. Мол, Сталин заинтересовался зодиакальной радиально-кольцевой планировкой Москвы, предложенной в свое врем Брюсом. И повелел использовать этот же принцип в схеме московского метро.

Астрологическую версию недавно вспомнила итальянская газета "Corriere della Sera. Автор статьи о московском метрополитене божился, что видел документ, который показывал ему работник одного из государственных архивов России. А в нем - как раз резолюция Сталина: принести ему ту самую зодиакальную карту столицы Якова Брюса.

По другой версии, станции выстроились кольцом лишь после того, как Сталин поставил на карту Москвы стакан с кофе. Или с вином. Ободок отпечатался - вокруг центра - и стал прообразом будущей кольцевой линии. Хотя первоначальный план ее не предусматривал.

На удивление, миф про Брюса и Сталина более всего похож на правду. Приглядитесь: в кольцевой линии было и пока есть 12 станций - по числу традиционных знаков зодиака. С астрологической точки зрения выходит, что Овен - это Парк культуры, Октябрьская - Телец, Добрынинская - Близнецы, Павелецкая - Рак, Таганская - Лев, Курская - Дева, Комсомольская - Весы, Проспект Мира - Скорпион, Новослободская - Стрелец, Белорусская - Козерог, Краснопресненская - Водолей, Киевская - Рыбы.

А что тринадцатая станция? В небесном отображении она расположилась бы точно между Стрельцом и Скорпионом — там, где следовало бы находиться тринадцатому знаку зодиака - Змееносцу. На том, что и сам знак и соответствующее ему созвездие давно пора добавить к традиционным зодиакальным, настаивает Международный астрономический союз. И NASA его поддерживает. Столичная мэрия, получается, не только примкнула к ним, но и начала действовать: втискивать Змееносца «Суворовскую» между Стрельцом «Новослободской» и Скорпионом «Проспектом Мира».

Кстати, Сталин — Змееносец. Наверное знал, что время его знака когда-нибудь придет.

НЕОБХОДИМОЕ ПОЯСНЕНИЕ

Подвиньтесь, я встану между вами

Если смотреть с Земли, то кажется будто бы Солнце год за годом пробегает по одним и тем же созвездиям. Этот круг заметили еще древние астрономы - шумеры. И примерно в 2500 году до нашей эры поделили его на 12 секторов, в которых располагались 12 созвездий: Рыбы, Овен, Телец, Скорпион, Дева, Лев, Близнецы, Весы, Рак, Стрелец, Козерог и Водолей. Эти созвездия назвали зодиакальными. А соответствующие им знаки - знаками зодиака.

Традиционный зодиакальный круг.

Сначала по положению Солнца в том или ином знаке определяли периоды начала сельскохозяйственных работ. Отмечали сезоны дождей и засух, летнего и зимнего солнцестояния, осеннего и весеннего равноденствия. А потом придумали, что знак зодиака - тот, в котором находилось Солнце в момент рождения человека, определяет всю его дальнейшую жизнь.

Итак, основы нынешней астрологии заложили наши далекие предки. И с тех времен - вот уже более 4500 лет - эти основы не менялись. Прежними оставались и деление на знаки зодиака, и их количество. Но небо поменялось. Потому что иной стала орбита движения Земли. Сместились все астрономические ориентиры. К примеру, точка весеннего равноденствия прежде находилась в созвездии Овна. А сейчас она много западнее - аж в созвездии Рыб.

И Солнце ныне пересекает районы уже не 12, а 13 созвездий. Кольцевая линия московского метрополитена будет приведена соответствие с текущей небесной механикой.

Реальные "продолжительности" знаков зодиака.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кто мы теперь? Выбирайте...

Змееносец основательно вторгся в круг зодиакальных созвездий примерно две тысячи лет назад. Ныне Солнце бывает в нем с 30 ноября по 17 декабря. Соответственно, людей, рожденных в это время, можно было бы "приписать" к этому - тринадцатому — знаку. Но астрологи — в основной своей массе - сопротивляются. Составляют и потчуют нас гороскопами все на те же 12 знаков. Той же — еще шумерской — продолжительности. Хотя сроки прохождения нашего светила по зодиакальным созвездиям сильно изменились. Например, в Деве оно теперь «задерживается» на 45 дней, а Скорпион «проскакивает» за шесть.

Зодиакальные созвездия, наблюдаемые с Земли, смещаются на 1 градус за 72 года. Полный оборот - в 360 градусов - они совершают за 25 920 лет. Стало быть, классические 12 знаков зодиака, которые определили еще древние шумеры, опять станут верными лишь примерно через 24 тысячи лет.

Сейчас деление года на знаки зодиака выглядит так:

Овен: 21 марта -20 апреля

Телец: 21 апреля - 21 мая

Близнецы: 22 мая - 21 июня

Рак: 22 июня - 22 июля

Лев: 23 июля - 23 августа

Дева: 24 августа - 23 сентября

Весы: 24 сентября - 23 октября

Скорпион: 24 октября - 22 ноября

Стрелец: 23 ноября - 21 декабря

Козерог: 22 декабря - 20 января

Водолей: 21 января - 18 февраля

Рыбы: 19 февраля - 20 марта

Астрономы предлагают поделить год следующим образом:

Овен: 18 апреля - 13 мая

Телец: 14 мая - 21 июня

Близнецы: 22 июня - 20 июля

Рак: 21 июля - 10 августа

Лев: 11 августа - 16 сентября

Дева: 17 сентября - 30 октября

Весы: 31 октября - 23 ноября

Скорпион: 24 ноября - 29 ноября

Змееносец: 30 ноября - 17 декабря

Стрелец: 18 декабря - 20 января

Козерог: 21 января - 16 февраля

Водолей: 17 февраля- 11 марта

Рыбы: 12 марта - 17 апреля

Сравнение старой - астрономически неправильной - таблицы и новой - якобы правильной - показывает: многим придется поменять своего небесного покровителя. Скажем, перейти из Козерогов в Водолеи. Или наоборот, как мне.

Для кого-то смена будет неожиданной и странной. А для некоторых, возможно, даже желанной. Если прежний знак явно не соответствовал характеру человека, привычкам. И гороскопам.

Кто-то захочет выбрать для себя два знака - по новой и старой таблицам. Тогда можно будет читать два гороскопа и выбирать наиболее привлекательный.

Новй - астрономически верный - зодиакальный круг.

Одни астрологи готовы перейти на новую систему, если общество того потребует и будет некое согласованное решение астрологической братии. Другие - не видят никакого смысла в предлагаемых астрономами изменениях. Ведь между любыми двумя зодиакальными созвездиями можно найти какое-нибудь третье. Например, между , Весами и Скорпионом вклинивается Ворон, между Водолеем и Рыбами - Пегас, между Козерогом и Водолеем - Лебедь…

Как просветил меня один из консервативно настроенных «звездочетов», знаки, находящиеся на стыке двух других, называют верхними. Змееносец - из их числа. С учетом всех этих - верхних знаков - зодиакальный круг можно было бы поделить аж на 23 части. И соответственно иметь 23 знака зодиака. Нужно ли это? Люди привыкли к двенадцати.