Пресняков без ума от роскошной Подольской в купальнике

Певица Наталья Подольская вместе с сыном Артемием отправилась к морю. В Турции супруга Владимира Преснякова наслаждается ласковым морем и ярким солнцем.

Наталья Подольская редко балует поклонников фотографиями в купальниках. Однако, отправившись в курортный Белек, певица не удержалась и разместила несколько снимков с побережья и у бассейна.

nataliapodolskaya Серия отдыхающей в купальнике...

"Серия отдыхающей в купальнике... Я не занимаюсь тут спортом. Хотя здесь он на каждом шагу. Мой спорт- пляжный футбол. С утра с кое с кем, от кого не отделаться, до высунутого языка...", - подписала одну из фотографий Наталья. На снимке она позирует в синем купальнике у моря.

Еще на одном фото исполнительница в купальнике лежит в гамаке, придерживая голову рукой. Подписчики заметили, что Наталья уже успела загореть. А купальник демонстрирует ее фигуру и длинные стройные ноги. Их отметила и подруга Натальи, певица Инна Маликова.

nataliapodolskaya Всем доброго утра!

Не секрет, что супргуг Подольской - 51-летний Владимир Пресняков - без ума от любимой женщины. Он оценил ее фото кортко: "Роскошная".

В распоряжении Подольской оказалась вилла в пятизвездочном отеле. Здесь есть собственный бассейн, терраса с лежаками и гамаком. Наталья также похвасталась, что в отеле имеется все необходимое для детей - аттракционы и игрушки. Кроме этого 37-летняя артистка рассказала о том, как проходят ее дни. Певица отмечает, что она с сыном много спит, отдыхает и загорает. По ее словам, сыну очень нравится у моря. Четырехлетний Артемий каждый день находит для себя множество развлечений.