У беспорядков были и зачинщики, и «дирижеры»

Четверо первых активных участника беспорядков, произошедших в Москве в прошлую субботу 27 июля, отправились 2-го августа в СИЗО. Пресненский суд принял решение арестовать Алексея Миняйло, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Ивана Подкопаева до 27 сентября. Вряд ли задержания и аресты именно этих фигурантов можно считать случайными. И это уже не административные правонарушения, а самые настоящие уголовные дела. Кому-то из них предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни), кому-то по ч. 2 ст. 212 (участие в массовых беспорядках) УК РФ. А некоторым и по 2-м статьям сразу. И наказание в случае доказанности их вины может стать весьма серьезным.

- Я бы не торопился сразу говорить о наказании. Уголовное дело возбуждается не для того, чтобы просто наказать, а чтобы следственным путем и в ходе судебного процесса убедиться в совершении преступления и установить виновных, - считает российский адвокат, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Анатолий Кучерена. – Что касется предъявленных обвинений то в части первой 318-й статьи УК речь идет о насилии, не опасном для жизни и здоровья. И по не предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. Если будет доказана вина по части второй 212-й стать УК то по ней предусмотрено лишение свободы от 3-х до 8 лет.

Подкопаев, например, пошел на акцию протеста с весьма занятным снаряжением, которое у него изъяли при задержании: перцовый баллончик, нож, молоток и даже противогаз. Кирилл Жуков пытался ударом снизу в лицо сбить шлем с бойца «Росгвардии». При этом, Жуков не мог не знать о противозаконности своих действий, поскольку ранее сам служил в той же самой «Росгвардии». А Раджабов кинул бутылку с водой в правоохранителей. Виновными они себя не признали, как и следовало ожидать. Напомним, ранее суд уже арестовал Евгения Коваленко, бросившего урну в полицейского. Коваленко, правда, вину признал и пояснил, что действовал под воздействием «политической ненависти». А вот Подкопаев, хоть и выглядел подавленным, пытался уверить суд, что все изъятые у него предметы имеют совершенно бытовое назначение. А Следственный комитет РФ, тем временем, заявил о грядущих задержаниях и новых лиц. Уже более десяти активных участников опознаны, но работа продолжается. Задержана еще одна пятерка активистов. А если беспорядки повторятся и в субботу 3-го августа, то на скамье подсудимых уже задержанным явно придется потесниться. Тем более, что ряд специалистов уже отметили, что среди участников акции 27 июля были и «заряженные» провокаторы, и координаторы действий, и даже специальные бойцы, натренированные на силовые столкновения с полицией.

Нелишне будет поближе познакомиться с теми, кто уже оказался в СИЗО. Чтобы понять, например, что это закономерная веха на их жизненном пути, а СИЗО - логичная на этом пути остановка.

Иван Подкопаев, 25 лет. Как говорят эксперты, он из так называемых «пехотинцев», то есть, бойцов. Он не москвич, в городе не зарегистрирован, постоянного места работы не имеет. Зато очень интересуется конспирологией. Поклонник группы «Союз Советов Соверенных РОДов – СССР, Руси» в одной из соцсетей, скромно именующих себя: «Представителями Родов Руси, Учредителями, Законными Монархами Самоуправителями Собственниками Российской Империи и всей собственности царской семьи», считающих РФ «частной фирмой». Вы что-нибудь слышали о приказе Петра Первого «Об уничтожении 300-летних старцев»? Я вот тоже нет. А Подкопаев доподлинно знает. Как и про психотропное облучение. Думаю, с менталитетом и психикой тут, исходя уже из этого, многое понятно.

Первоначально был арестован на 8 суток в рамках административного правонарушения. Как указано в протоколе задержания, он был среди тех, кто «заблокировал вход на станцию метро, перекрывал тротуары и дороги». Его сейчас обвиняют в том, что вместе с другими применяли «насилие к полицейским и сотрудникам Росгвардии, в том числе, бросали бутылки, камни, распыляли слезоточивый газ». Помните, у кого был изъят достаточно вместительный баллончик со слезоточивым газом?

Самый молодой из арестованных Самариддин Раджабов, 21 год. Неоднократный участник протестных акций, постил фото и видео с более ранних акций, записи из автозака и ОВД. Пишет рэп, но из-за маленького количества подписчиков явно испытывает потребность в большем признании. В таком возрасте за популярность молодые парни на что только не готовы пойти. Не только на какой-то протест. Конкретные доказательства его вины сейчас собирает следствие. А ведь жизнь молодого человека могла сложиться совсем иначе.

Его полная практически противоположность – самый возрастной из арестованных Евгений Коваленко, которому исполнилось уже 48 лет. Одинокий сотрудник ведомственной охраны РЖД, проживает в скромной однушке вместе со старушкой мамой в поселке Столбовая под Москвой (как видим, к выборам в Мосгордуму тоже не имеет никакого отношения, даже как избиратель). 70-летняя старушка чувствует себя так плохо, что даже не смогла привезти ему более теплые вещи, и он отправился в СИЗО в тех же шортах и рубашке с коротким рукавом, в которых был задержан на акции. Жизнь явно не удалась, и многое опостылело. Швыряние урны в полицейского, скорее всего, бессмысленный акт отчаяния. Что объясняется его психологической нестабильностью и жизненной неустроенность. Но не отменяет самого факта насилия по отношению к бойцу «Росгвардии» и преступного характера самого действия. Кстати, единственный, кто признал свою вину.

А вот дальше все становится интереснее. Как считают специалисты, 28-летний Кирилл Жуков является тем самым провокатором, который должен был вызвать волну насилия в Брюсовом переулке, где он пытался ударом снизу сбить шлем с одного из стоящих в цепи силовиков. Ситуация была совершенно нормальная, толпа протестующих и цепь силовиков стояли на расстоянии вытянутой руки друг от друга. И если бы сотрудник предпринял какие-то ответные действия, то с большой вероятностью кого-нибудь из протестующих обязательно бы зацепил. Что дало бы повод для вспышки уже по-настоящему массовых беспорядков и большого и кровавого «месилова». В своем аккаунте в соцсети Жуков сообщил о себе, что учился в МИФИ, имеет разряды по плаванию и самбо (гораздо более нужная протестующему подготовка, чем, например, шахматы или настольный теннис).

Еще более интересны координаторы. Многие опознали в одном из тех, кто дирижировал толпой, указывал направление движения, задавал темп, «раскачивал» протестующих на прыжки и скачки в стиле Майдана с кричалками и декламацией сборщика подписей из штаба Любови Соболь, фактически, сотрудника ее штаба Сергея Фомина. Перепутать его действительно было трудно, слишком яркая и запоминающаяся одежда была на Фомине. Что вполне объяснимо, поскольку для привлечения внимания участников протестов он должен был выделяться. И, что самое интересное, как явствует из видеоролика, господин Фомин, чтобы беспрепятственно скрыться после акции воспользовался грудным младенцем, которого ему дала «напрокат» семейная чета его знакомых. Есть все основания ожидать, что к этому господину вскоре в гости придут господа правоохранители, у которых накопилось к нему значительное количество вопросов.

Но среди главных координаторов нельзя не отметить еще одного арестованного – фактически правую руку Любови Соболь 34-хлетнего Алексея Миняйло. Первый раз его задержали после «осады» Мосгоризбиркома 14-го июля. Перед 27-м он создал специальную «команду А». Ее участники должны были «убедить выйти на митинг как можно больше людей». Созданную «команду» поддержал и московский штаб Алексея Навального, ведь перед ней была поставлена такая важная и специальная задача - максимально раскрутить незаконные акции.

Миняйло не какой-то там сборщик подписей, он их учитель. И не он ли, кстати, автор «гениальной» идеи брать мертвых, если не хватает живых подписантов? Благо, они уже свой голос ни за, ни против не поднимут. В своих постах в твиттере он постоянно описывал разного рода провокации, но не забывал для отмазки дописывать, что, мол, вот именно так делать нельзя, потому что это незаконно. Ой, какой хитрец! Наверное, реально думает, что этот псевдоэзопов язык поможет.

Кто еще пополнит этот паноптикум? Пока непонятно. Но что пополнят – к бабке не ходи.

А КАК У НИХ?

Анатолий Кучерена, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России:

- Глядя на опыт других государств, можно считать наше законодательство в этой сфере более демократичным в плане полномочий полиции. Законодательство Германии дает полицейским гораздо больше полномочий. При разгоне демонстраций они имею право применять не только дубинки, но и слезоточивый газ, и водометы и при необходимости - даже огнестрельное оружие. Причем, по усмотрению самой полиции.

Поводом для разгона демонстрации в этой стране может стать, например, невыполнение требований полиции об исключении из числа участников какого-то лица или группы лиц, о прекращении публичных высказываний, провоцирующих насилие и беспорядки. Причем, закон предусматривает уголовную ответственность не только за провоцирование массовых беспорядков, но и даже за высказанное намерение их устроить. Даже если организаторы проводят свое мероприятие существенно иначе, чем было указано в заявке им может грозить не только штраф, но и лишение свободы на срок до 3-х лет.

В свое время я искренне не понимал такую жесткость. Да, у нынешней России опыт демократии каких-то 30 лет, но такие жесткие законы о митингах и демонстрациях работают в странах с историей демократии в 200 и более лет. Но иностранные коллеги мне объяснили, что иначе нельзя. Потому что это самое главное, потому что власть обязана обеспечить нормальную мирную жизнь обычному населению. А именно такого рода беспорядки несут этой жизни угрозу.

Сейчас я опасаюсь, что случившиеся беспорядки могут побудить наши власти к расширению полномочий правоохранительных органов и ужесточению законодательства в этой сфере по западному образцу. Честно говоря, я бы этого не хотел.