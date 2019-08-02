Помолодеть к 2022

Тем более, что часть из игроков, выступавших за национальную команду в ходе последнего Чемпионата мира, может не войти в состав сборной.

Почему эта проблема реальна? Как мы помним, незадолго до Олимпиады 2018 года Национальная хоккейная лига объявила, что не отпустит “своих” игроков, которые были готовы играть за свои национальные сборные, на игры в Пхёнчхане. Никто не может дать гарантий, что такой «демарш» не повторится на следующей Олимпиаде, особенно в нынешних условиях «спортивных санкций».

В 2018 такой поворот не смутил боссов ФХР. «Мы были готовы к этому и имели в виду, что такой вариант развития событий возможен. ФХР вела подготовку игроков, появились нововведения, которые мы установили в последних двух сезонах. У нас есть резервы, игроки» - заявил тогда первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Эти слова удалось подкрепить делом. Сегодня единственная страховка – воспитывать новых звезд у себя дома. И создать все условия, чтобы они не уезжали на Запад. Именно такую задачу поставил в феврале президент Владимир Путин, заявив, что необходимо прекратить массовый отток талантливых хоккеистов за рубеж.

«В 2018 эта стратегия позволила нашей сборной завоевать золото Пхёнчхана. Поэтому довольно важно удержать как можно больше сильных игроков в КХЛ» — соглашается бывший тренер СКА и молодежной сборной Рафаил Ишматов.

Ставка на молодежь — сделана

В 2018 году Федерация хоккея России начала масштабное внедрение Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Так, основной упор в подготовке логичным образом был сделан именно на детский хоккей. «Новая программа подготовки поможет нам развивать детский и юношеский хоккей. Проделана большая аналитическая работа для того, чтобы сделать процесс воспитания хоккеистов более разносторонним и эффективным» - сказал один из идейных вдохновителей НППХ, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Почти сразу после того, как в Ярославле на базе Государственного училища олимпийского резерва был открыт Федеральный хоккейный центр, подобные национальные базы появились в Санкт-Петербурге, Сочи и Красноярске. В ближайшие годы планируется открытие еще 5 подобных центров профессионального обучения и апробации новых стандартов. Их география широка: Севастополь, Екатеринбург, Самара, Новосибирск и Хабаровск. На базе центров будут проводиться сборы, отрабатываться инновационные методики подготовки детей и юниоров, проводиться переподготовка тренеров. Особое внимание планируется уделить современной медицине. В целом, как обещают в ФХР, программа будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих под собой более 600 детских хоккейных школ.

Вторым шагом стала разработка программ для подготовки детей. Сегодня ФХР уже утвердила три программы: для детей до 6 лет, от 6 до 8 лет, от 8 до 10 лет. В ней учтены лучшие мировые практики хоккейных стран – лидеров, по подготовке детей и юниоров. В ближайшее время федерация планирует представить стандарты по оставшимся возрастным группам.

Но есть и третий аспект, который пока в значительной степени пробуксовывает – это строительство катков и обеспечение лучших спортсменов инновационным оборудованием. Действительно, за последние несколько лет построено 20 новых объектов. Но этого явно недостаточно.

«Мы сейчас делаем все, чтобы и у нас было как можно больше катков, потому что я от Калининграда до Сахалина езжу и вижу, что в России небывалый интерес к хоккею, - отмечает президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. - Так что мы проводим крупные турниры и все делаем, чтобы привлечь внимание к хоккею, но пока у нас дефицит катков. Благо мы получили программу от правительства на 50 катков, а сейчас боремся, чтобы нам выделили еще 400 катков, потому что надо догонять! Сейчас мы на последнем месте среди развитых хоккейных стран по количеству стадионов на душу населения».

Новые площадки для роста

О намерении всерьез заняться отбором лучших игроков среди юниоров свидетельствует и то, что в начале этого года ФХР объявила о создании «Российской хоккейной лиги» - нового турнира для перспективных юных игроков. В ближайшее время будет сформирована программа, определено количество команд, которые в ней будут участвовать. По сути – это вывод чемпионата России среди юниоров на новый уровень.

«На этапе перехода между школой и взрослой командой мы теряем очень много игроков. Этот переход у нас не настолько отработан, не все сейчас могут попасть в МХЛ. Не все игроки могут пробиться наверх, даже талантливые и имеющие хорошие навыки» - комментирует Александр Бойков, спортивный директор Федерации хоккея Москвы.

Решение создать такую лигу и уделять вопросу больше внимания может принести свои плоды, считают эксперты. Например, Зыков, Голдобин, Задоров, замеченные еще в юном возрасте и вовремя попавшие в Молодежную хоккейную лигу, довольно быстро доросли до НХЛ. Толчинский, Мамин, Демидов, Шаров перешли из «молодежки» в КХЛ. Овечкин, Кузнецов, Панарин уехали за океан только после 18 лет. А теперь перед ФХР и КХЛ стоит задача не только разглядеть талантливых игроков, но и вовремя создать им условия для роста и развития. «Тот же Кирилл Капризов начал рано играть в МХЛ, потом уже в КХЛ. Андрею Василевскому много доверяли в Уфе, теперь он феерит в НХЛ. Если молодежи доверять, она будет здесь оставаться, и будут вырастать новые звезды» - подтверждает Сергей Суярков, ранее тренировавший юниорскую сборную России.

Очевидно, что шаги, которые ФХР делает на пути развития молодежного хоккея — правильные. А шансы упрочить позиции российского хоккея в мировом рейтинге довольно высоки. Но чтобы это случилось, руководству федерации в ближайшие несколько лет нужно как можно лучше «настроить» систему перехода молодых игроков по всем ступеням от детских команд через молодежную лигу в КХЛ. Тем более, что все методики для этого в наличии.