2019-08-03T01:15:34+03:00
Происшествия

В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек

Семеро людей были госпитализированы с места аварии [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человекВ Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек
Изменить размер текста:

В Татарстане на местном заводе «Особая экономическая зона Алабуга» произошло ДТП с участием большегруза и пассажирского автобуса с 24 вахтовиками в салоне. В результате аварии пострадали 11 человек. Семерых из них госпитализировали, еще четверых отправили на амбулаторное лечение. Случилось все на закрытой территории завода в конце рабочего дня, около 17:45.

- В результате столкновения семь госпитализированы, еще четыре человека отпущены на амбулаторное лечение. Состояние госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести, они находятся в Елабужской районной больнице, - сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Полицейские уже назвали предварительного виновника ДТП и рассказали подробности произошедшего. Сообщается, что автобус Hyundai с вахтовиками ехал в Елабугу, в то время как водитель грузового автомобиля Mercedes выезжал на трассу с круговым движением. Большегруз с прицепом должен был уступить дорогу, однако проигнорировал ПДД, в результате чего и произошло столкновение, сообщает ТАСС. Сотрудники полиции уточнили, что виновник аварии - водитель Mercedes.

ДТП с автобусом в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Владелец сафари-парка в Крыму пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Создатели «Чернобыля» рассказали о вырезанной сцене
В Сирии при обстреле погиб один человек
Трамп заявил, что США и Россия попробуют договориться об ограничении ядерного оружия
Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший пожары
В России увеличили детские пособия для ряда семей
Синоптики объяснили погодные аномалии в России
В США начали разрабатывать запрещенные ДРСМД ракеты
В МИД РФ отреагировали на новые санкции США по делу Скрипалей
Журналист из Швейцарии объяснил, почему Крым никогда не станет украинским
Владимир Путин утвердил поправки о снижении НДС для ягод и фруктов до 20%
Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 года
СК: Среди задержанных на акции 27 июля выявлено более 130 уклонистов
Минск и Москва готовы подписать документ по отмене роуминга в начале сентября этого года
Путин подписал закон, который упростит выдачу украинцам вида на жительство в России
В подмосковном Одинцово локализовали крупный пожар на мебельной фабрике
В Киеве получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Правительство Москвы согласовало митинги на 10 и 11 августа на проспекте Сахарова
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве
Топ-менеджера фирмы, которая разрабатывает системы безопасности для банков, обокрали на полмиллиона рублей
Банковские мошенники обманули секретаря посольства Италии в Москве на 170 тысяч рублей
Индийский штат Джамму и Кашмир попросил туристов уехать из-за террористической угрозы
За сутки Минобороны потушило 60 очагов лесных пожаров в Сибири
Полиция советует гражданам воздержаться от участия в несогласованой акции 3 августа в Москве
Кучерена посоветовал спрашивать у МВД РФ разрешения на использование в фильмах полицейской формы