В Татарстане в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 11 человек

В Татарстане на местном заводе «Особая экономическая зона Алабуга» произошло ДТП с участием большегруза и пассажирского автобуса с 24 вахтовиками в салоне. В результате аварии пострадали 11 человек. Семерых из них госпитализировали, еще четверых отправили на амбулаторное лечение. Случилось все на закрытой территории завода в конце рабочего дня, около 17:45.

- В результате столкновения семь госпитализированы, еще четыре человека отпущены на амбулаторное лечение. Состояние госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести, они находятся в Елабужской районной больнице, - сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Полицейские уже назвали предварительного виновника ДТП и рассказали подробности произошедшего. Сообщается, что автобус Hyundai с вахтовиками ехал в Елабугу, в то время как водитель грузового автомобиля Mercedes выезжал на трассу с круговым движением. Большегруз с прицепом должен был уступить дорогу, однако проигнорировал ПДД, в результате чего и произошло столкновение, сообщает ТАСС. Сотрудники полиции уточнили, что виновник аварии - водитель Mercedes.