Ученые научились до появления симптомов распознавать болезнь Альцгеймера

Американские исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе заявили, что могут распознавать болезнь Альцгеймера за 20 лет до появления симптомов. По данным ученных, задолго до характерной потери памяти и спутанности сознания, у людей с этим недугом в мозгу начинают накапливаться разрушительные скопления белка.

Исследователи сообщили, что могут измерять уровни бета- амилоида белка Альцгеймера в крови и использовать их, чтобы предсказать, скопился ли белок в мозге. Когда уровень амилоида в крови сочетается с двумя другими основными факторами риска болезни Альцгеймера - возрастом и наличием генетического варианта APOE4 - людей с ранними изменениями мозга при недуге можно идентифицировать с точностью до 94%.

Как сообщает Medicalxpress со ссылкой научный журнал Neurology, этот тест может быть более эффективным, чем привычное сканирование мозга ПЭТ. Уже через несколько лет врачи смогут использовать это исследование в своей практике. Однако велика вероятность, что открытие позволит остановить процесс заболевания и предупредить деменцию.

- В настоящее время мы проводим скрининг людей на клинические испытания с помощью сканирования мозга , которое отнимает много времени и требует больших затрат, а регистрация участников занимает годы, - сказал автор исследования Рэндалл Бейтман. - Но с помощью анализа крови мы могли бы потенциально обследовать тысячи людей в месяц. Это означает, что мы можем более эффективно регистрировать участников клинических испытаний, что поможет нам быстрее найти способы лечения.

В исследовании, которое провели ученые приняли участие 158 человек старше 50 лет. Большинство из них оказались когнитивно нормальными и лишь 10 из всех исследуемых подошли под описание людей, у которых с возрастом может развиться Альцгеймер. ПЭТ-сканирование стоит около четырех тысяч долларов и делается около 10 исследований в месяц, в то время какой новый тест обходится в разы дешевле и делается быстрее.

- Если вы хотите обследовать бессимптомное население на профилактические испытания, вам нужно будет, например, отобрать 10 тысяч человек, чтобы получить 1,5 или 2 тысячи людей, которые соответствуют требованиям, - объясняет Бейтман. - Сокращение числа сканирований ПЭТ может позволить нам провести вдвое больше клинических испытаний за ту же сумму и время. Мы беспокоимся не о четырех тысячах долларов, за одно сканирование ПЭТ. Миллионы пациентов страдают, пока меня нет лечения. Если мы сможем провести эти испытания быстрее, это приблизит нас к прекращению этой болезни.

При этом сами неврологи отмечают, что лечение болезни Альцгеймера нужно начинать как можно раньше. Идеальный вариант – еще до появления симптомов, потому что, когда пациент начинает забывать все, его мозг разрушен так сильно, что вероятность полного излечения практически равна нулю. Благодаря исследованиям американских ученых мировая медицина стала на шаг ближе к поиску лекарства, если не излечивающего недуг, то затормаживающего его развитие.