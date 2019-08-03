2019-08-03T16:48:35+03:00
Общество

Калитки с ягодой, рыбники и вяленая репа: В Ленинградской области открылся гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса»

Праздник, посвященный 92-летию образования региона, открыл губернатор Александр Дрозденко
Ирина СУХАНОВА
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С утра для гостей и жителей города открылся гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.С утра для гостей и жителей города открылся гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинградской области.
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Ленинградская область 3 августа отмечает 92-ю годовщину своего образования: день рождения региона отмечают в Бокситогорске – городе, который в 2019 году был выбран его столицей. С утра для гостей и жителей города открылся гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Любителей традиционной русской кухни угостили блюдами, которыми славится север России: калитки с ягодной и овощной начинкой, рыбники, вяленая репа, копченая салака, пшенная каша, напитки из иван-чая и мёда. Все яства приготовлены местными поварами по рецептам коренных народов Ленинградской области.

Главной темой гастрономического фестиваля стал ЗОЖ.

- Этот год в Ленинградской области проходит под эгидой здорового образа жизни, - рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. - Казалось бы, организаторам фестиваля трудно было совместить вкусную еду и здоровый образ жизни, но наши предки знали, как правильно и с пользой готовить. Так что, можно сказать, день начался со здорового завтрака.

Глава региона открыл праздник, посвященный 92-летию образования Ленинградской области, и пообщался с участниками гастрономического фестиваля. Кроме фудкорта на фестивальной площадке работают торговые ряды, где свою продукцию представили фермеры и производители со всей области. Для посетителей приготовили не только праздник вкуса, где можно с аппетитом поесть и купить местные деликатесы, но и всевозможные активности: мастер-классы по приготовлению блюд по старинным рецептам, фитнес-тренировки и флешмобы.

Для маленьких участников праздника работала игровая развлекательная зона: вместе с веселыми поварятами ребятишки учились готовить и мастерить всевозможные поделки. Неподалеку от игровой зоны разместился «Город мастеров»: здесь, на выставке народных промыслов, все районы Ленинградской области представили изделия ремесленников, которыми славится регион - резьба по дереву, изготовление керамики и игрушек, ткачество, плетение кружев.

Кроме гастрономического фестиваля «Калейдоскоп вкуса» в Бокситогорске прошли и другие торжественные мероприятия в честь 92-летия образования Ленинградской области: спортивный праздник, большой концерт с участием звезд российской эстрады Льва Лещенко и Дины Гариповой, молодежный фестиваль здорового образа жизни ЗОЖ-ФЕСТ. В конце дня жителей и гостей города ждал грандиозный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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