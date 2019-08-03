Врачи-неврологи: в России растет количество жертв «болезни молодых и красивых», а ее причины остаются загадкой

«Болезнь молодых и талантливых», как называют рассеянный склероз, до сих пор во многом остается загадкой для ученых и врачей. При этом число больных растет – и в России, и во всем мире, рассказали эксперты на XI Всероссийском съезде неврологов в Санкт-Петербурге. Что нового в понимании болезни, ее диагностике и лечении появилось за последнее время? Об этом мы поговорили с профессором кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Российского национального исследовательского медицинского университета им Н.И.Пирогова, врачом-неврологом высшей категории межокружного отделения рассеянного склероза ГКБ № 24 г. Москвы, кандидатом медицинских наук Натальей Хачановой.

СПРАВКА «КП»

Диагноз рассеянный склероз чаще всего ставят в возрасте 20-40 лет. Это аутоиммунная болезнь. Иммунитет больного дает сбой: ошибочно принимает за врага и начинает атаковать клетки нервной ткани собственного организма. Из-за разрушения миелиновой оболочки нервных клеток нарушается передача нервных импульсов. И в мозге – головном и (или) спинном – образуются «мертвые зоны» из соединительной ткани. По сути, это рубцы (склероз означает «рубец»), также их называют бляшками. Эти зоны рассеяны по нервной ткани, чередуясь со здоровыми участками. Поэтому болезнь называют рассеянным склерозом.

В зависимости от того, какие участки мозга окажутся повреждены, у больного начинают страдать зрение, координация движений, нарушается равновесие при ходьбе, появляется слабость в конечностях. Со временем могут перестать двигаться ноги и руки. Возможно снижение интеллекта.

Рассеянным склерозом болел и умер от него в молодом возрасте советский писатель Николай Островский, автор романа «Как закалялась сталь».

ГЕНЕТИКА ПОКА БЕССИЛЬНА

– Когда говорят о количестве пациентов с любой болезнью, важно понимать, что есть два показателя: распространенность и заболеваемость, – поясняет доктор Хачанова. – Распространенность – это общее количество больных. Для большинства болезней, включая рассеянный склероз, распространенность растет. Потому что растет продолжительность жизни, и в мире продолжает жить все больше людей старшего возраста с теми или иными заболеваниями.

Заболеваемость – число новых случаев в год. Этот показатель для рассеянного склероза растет во всем мире. В России по данным нашего Минздрава появляется порядка 6 тысяч новых случаев в год.

– Что нового стало известно о причинах развития рассеянного склероза за последнее время?

– Четкого ответа, почему начинается болезнь, до сих пор у науки нет. Долгие годы существует мультифакторная гипотеза, согласно которой сочетание разных факторов ведет к развитию болезни. Сейчас активно ведутся генетические исследования, обнаружены гены, которые привлекают особенное внимание.

– Такие исследования помогают по генам предсказать повышенный риск болезни?

– Увы, нет. Пока полигеномный анализ не проливает света на механизмы развития рассеянного склероза. Поэтому мы не проводим медико-генетическое консультирование для своих пациентов и их новорожденных детей.

ОТ РЕДАКЦИИ

Если сейчас в каких-то медцентрах, лабораториях вам предлагают генетическое тестирование с «предсказанием» риска рассеянного склероза и прочими прогнозами развития болезни, то это на сегодня не будет иметь для вас никакого практического смысла.

ВИРУСЫ АТАКУЮТ

– Что касается новых версий, то пристальный интерес у ученых и врачей сейчас вызывает микрофлора кишечника, – продолжает Наталья Хачанова. – Известно, что наш микробиом (то есть сообщество живущих в организме бактерий. – Ред.) играет серьезную роль в регуляции иммунитета. А рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, то есть связанное с серьезными сбоями в работе иммунной системы.

Также ведутся научные работы, направленные на изучение вирусной теории заболевания. В последние годы интерес представляют так называемые РС-ассоциированные ретровирусы.

– Это не какая-то разновидность герпеса? Сейчас этот многоликий вирус подозревают в связи с другим тяжелым нейродегенеративным заболеванием – болезнью Альцгеймера.

– Есть различные версии. В частности, в США провели исследования, которые показали: пациенты, у которых в детском возрасте был диагностирован рассеянный склероз, в 90% случаев являются носителям вируса Эпштейн-Барра (одна из разновидностей герпеса. – Ред.). Но точной причинно-следственной связи не доказано. Скорее, Эпштейн-Барр может быть триггером, запускающим развитие болезни у людей, в организме которых уже есть нарушения, лежащие в основе рассеянного склероза.

О РОЛИ ВИТАМИНА D

– Практически всех больных рассеянным склерозом сейчас обследуют на предмет дефицита витамина D, – рассказывает эксперт. – Как правило, подтверждается, что у всех наших пациентов уровень этого витамина снижен. Поэтому им назначают большие дозы витамина D в качестве дополнительного иммуномодулирующего средства. Особенно в осенне-зимне-весенний период, когда солнца нет или мало.

– Не предполагают ли врачи, что дефицит витамина D – это уже последствия нарушений в организме, вызванных рассеянным склерозом?

– Такое тоже возможно. В целом сейчас известно, что витамин D – это наш природный, естественный иммуномодулятор, который принимает участие в становлении иммунной системы. В то же время считается, что все факторы, которые могут повлиять на развитие рассеянного склероза, действуют до 15-летнего возраста. Дальше идет только реализация болезни. Соответственно, если у человека в детстве был дефицит витамина D, то уже произошел вклад в развитие болезни. Потом иммунная система дает явный сбой, проявляются симптомы рассеянного склероза. Поэтому прием витамина D после проявления болезни может в какой-то степени способствовать улучшению течения заболевания. Но повернуть процесс назад, исправить нарушения в иммунной системе мы уже не можем.

ПОЧЕМУ БОЛЕЗНЬ НАПАДАЕТ НА МОЛОДЫХ И СЕВЕРЯН

– Есть ли объяснение, почему рассеянный склероз начинается чаще всего в первой половине жизни?

– Потому что сбой в работе иммунитета, лежащий в основе рассеянного склероза, происходит в детском возрасте, когда формируется иммунная система. Это показали специальные исследования. В мире есть условное деление на зоны риска, то есть зоны высокой, средней и низкой заболеваемости рассеянным склерозом. И оказывается, если малыша увезли, скажем, из России, которая относится к зоне среднего риска, в Африку, то ребенок приобретет риски этого нового региона. В отношении рассеянного склероза в южных странах риск заболеваемости низкий. И, наоборот, если ребенка из Африки привезли в Скандинавию, то он приобретет риски, характерные для жителей северных широт.

Словом, если вы переезжаете куда-то во взрослом возрасте, когда организм уже полностью сформирован, то это не имеет решающего значения с точки зрения, в частности, аутоиммунных заболеваний. Исходя из исследований, основополагающую роль играет то, что происходит до 15 лет.

– В северных регионах заболеваемость рассеянным склерозом выше потому, что там меньше солнца и витамина D у людей?

– Не только это. Люди, страдающие РС, принадлежат к разным этническим группам с разными генотипами. Австралийские и швейцарские исследователи выяснили, что заболеваемость рассеянным склерозом в высокогорье ниже, чем в равнинной местности. У норвежцев распределение по береговой линии меньше, чем в центре страны, потому что прибрежные жители потребляют достаточно рыбы. В ней опять же витамин D. А вот в австралийском регионе Тасмания, на юге, где солнца много, заболеваемость гораздо выше, чем на остальной части острова, что пока не нашло должного обоснования. Правда, там говорят, что у них в определенный период времени было много мигрантов. Так что снова возвращаемся к генетике. Но от разгадки мы еще далеки.

ЧЕЛЛЕНДЖ ДЛЯ УЧЕНЫХ И ВРАЧЕЙ

– В чем главная проблема, преграда для ученых и врачей в борьбе с рассеянным склерозом?

– Мы не понимаем, когда и с чего начинается болезнь. Больного начинают обследовать, когда он пришел с первыми жалобами, клиническими проявлениями рассеянного склероза. А до этого он формально здоровый человек. Поэтому мы не можем узнать, в какой момент происходит коренной перелом, старт болезни на глубинном уровне. А ведь именно это нужно и для профилактики, и для раннего начала лечения, повышающего шансы на успех.

Решению проблемы могло бы помочь проведение исследований у детей тех, кто болен, и у их детей. Но исследования на детях требуют, в свою очередь, решения сложных этических вопросов, крайне осторожного отношения. По сути, нужно масштабное международное исследование. Наши пациенты рожают детей, и мы начинаем наблюдать ребенка с момента рождения, например, до 18 лет. Как минимум. И вот этот большой период с большим спектром изучаемых факторов –того же микробиома кишечника, уровня витамина Д, других показателей – все это бы проследить. Это помогло бы пролить свет на загадки рассеянного склероза. Но на такие исследование нужны большие инвестиции.

ДИАГНОЗ СТАВЯТ СЛИШКОМ ПОЗДНО?

– Правда ли, что симптомы рассеянного склероза проявляются у больных, когда уже повреждено 40-50% нервных волокон? То есть ранняя диагностика, как и в случае с болезнью Альцгеймера, в принципе невозможна?

– Сейчас, как и много лет назад, считается, что рассеянный склероз – это клинический диагноз (то есть диагноз ставится именно на основании симптомов. – Авт.). На самом деле, есть больные, которые по собственной инициативе идут и делают МРТ. В связи с головной болью, на всякий случай, после травмы головы, если у родственников была опухоль мозга и т. п. У некоторых пациентов во время МРТ выявляются очаговые изменения, очень похожие на рассеянный склероз.

– И что тогда?

– Есть два основных подхода. Во многих странах у такого больного достаточно дождаться первого эпизода заболевания, плюс МРТ-картина, похожая на рассеянный склероз, и человека сразу начинают лечить. В России лечить можно пациента с установленным достоверным диагнозом РС. Для постановки диагноза и начала лечения кроме МРТ должны быть явные симптомы, клиническая картина рассеянного склероза.

– То есть у нас фактически начинают лечит болезнь на более поздних стадиях?

– Не все так однозначно. Те проявления, по которым ставят диагноз и начинают лечение за рубежом, как показывает практика, могут быть признаками ряда других патологий (опухоли мозга, сосудистые нарушения и т. д.). В результате пациентам необоснованно назначают препараты для лечения рассеянного склероза, которые могут иметь тяжелые побочные эффекты.

Так что мы опять возвращаемся к главному вызову: для решения проблем, эффективной диагностики и лечения нужно раскрыть загадки рассеянного склероза.

Тем не менее, ученым и врачам за последнее время удалось совершить серьезный прорыв в лечении болезни. И в то же время есть недоказанные методы, которые не помогут пациентам, а лишь отнимут время и деньги. Обо всем этом читайте в ближайшее время в продолжении нашего материала в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru