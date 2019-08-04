ЗОЖ, пионерские горны и губернатор в роли тренера: В Ленинградской области заложили Аллею спорта

Ленинградская область отмечает 92-летие со дня образования: большой праздник в честь дня рождения региона прошел в субботу, 3 августа, в Бокситогорске. Именно этот город получил в 2019 году статус столицы области. Главной темой праздника стал спорт – и это не случайно: 2019 год объявлен в регионе Годом здорового образа жизни. Одним из самых яркий событий дня стал спортивный парад: делегации всех районов Ленинградской области прошли строем по центральной площади и улицам Бокситогорска.

Одним из самых яркий событий дня стал спортивный парад. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

Открыл спортивный парад губернатор региона Александр Дрозденко. Глава области известен своим креативным подходом к массовым мероприятиям (в прошлый день рождения региона, например, он примерил доспехи древнерусского витязя). В этот раз губернатор решил на личном примере показать, насколько важен здоровый образ жизни, и перевоплотился в тренера. Образ спортивного наставника завершили тренировочный костюм, красные боксерские перчатки и жестяной рупор, через который Александр Дрозденко приветствовал участников парада.

Губернатор Александр Дрозденко открыл спортивный парад в образе тренера. Фото из Инстаграма Александра ДРОЗДЕНКО.

В одной колонне с губернатором по площади прошла шуточная команда спортсменов: футболисты в ретро-форме, силачи с тяжеленными гирями, барабанщики и физкультурники с пионерскими горнами. Видеороликами спортивного шествия Александр Дрозденко поделился в сториз на своей странице в Инстаграме.

- Бокситогорск – город металлургов – был построен в середине 30-х годов прошлого столетия, в эпоху увлечения массовым спортом и парадами-праздниками, - рассказал Александр Дрозденко во время спортивного парада. - В этом году в Ленинградской области проходит Год здорового образа жизни, поэтому тема спорта и здоровья очень актуальна. Ленинградская земля вырастила много олимпийских чемпионов, которые прославили Россию. В том числе и Бокситогорск. Сегодня у города началась новая жизнь, статус столицы Ленинградской области позволил ему преобразиться.

Делегации всех районов Ленинградской области прошли строем по центральной площади Бокситогорска. Фото из Инстаграма губернатора Ленобласти Александра ДРОЗДЕНКО.

Перед началом споривного парада на площадь вынесли Огонь олимпийской славы страны и области. Губернатору его вручила знаменитая спортсменка, королева советской легкой атлетики, олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина.

Фото из Инстаграма губернатора Ленобласти Александра ДРОЗДЕНКО.

После спортивного смотра ленинградцев ждало еще одно важное событие: в Бокситогорске заложили Аллею спорта. Гости праздника – олимпийские чемпионы - вместе с губернатором посадили клены в сквере перед стадионом «Металлург». Аллея посвящена всем ленинградцам, прославившим область своими спортивными победами.

Губернатор и олимпийские чемпионы заложили в Бокситогорске Аллею спорта. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

- Пусть память о Годе здорового образа жизни останется не только в виде замечательных личных достижений ленинградцев в физкультуре и массовом спорте, но и в виде этой символической Аллеи – аллеи олимпийцев, аллеи победителей, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Она напоминает о подвигах наших выдающихся спортсменов, и одновременно, зовет каждого – к здоровью, спорту, физкультуре. Думаю, что если все наши победы – большие, общественные, и малые, частные в спорте, искусстве, строительстве, социальной сфере мы станем отмечать посадкой деревьев – то у нас будет самый зеленый регион в стране.

2019 год объявлен в регионе Годом здорового образа жизни. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

Вместе с губернатором за лопаты взялись настоящие легенды отечественного спорта: чемпион Олимпийских зимних игр в Сараево Юрий Кашкаров, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова, чемпионка XI Олимпийских зимних игр в Саппоро Любовь Мухачева, чемпионка XX Олимпийских зимних игр в Турине Светлана Журова. Они высадили в сквере возле озера Фонтанка 39 саженцев сорта «Красный закат» - это один из самых красивых видов клена.

Не обошлось и без настоящих спортивных состязаний. Фото из Инстаграма губернатора Ленобласти Александра ДРОЗДЕНКО.

К слову, название «Аллея спорта» выбрали сами жители Бокситогорска во время голосования в соцсетях. Аллея и территория у озера Фонтанка – часть приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется с одобрения и при участии горожан. Проект предусматривает благоустройство набережной, организацию дорожек и велосипедного маршрута, входных зон в парк, строительство игровых и спортивных площадок.

На празднике было весело и взрослым, и детям. Фото из Инстаграма губернатора Ленобласти Александра ДРОЗДЕНКО.

2019 год объявлен в регионе Годом здорового образа жизни. Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленобласти.

Участники спортивного смотра сами придумывали костюмы: каждый район удивлял чем-то особенным. Фото из Инстаграма губернатора Ленобласти Александра ДРОЗДЕНКО.

Какой же спортивный смотр без силачей-гиревиков! Фото из Инстаграма губернатора Ленобласти Александра ДРОЗДЕНКО.