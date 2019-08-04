2019-08-04T01:48:26+03:00
Звезды

Грудь Насти Каменских не поместилась в слишком маленький купальник

Потап поделился пикантным видео жены
Ирина СУХАНОВА
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Потап и Настя отдыхают в Италии. Фото: Инстаграм.Потап и Настя отдыхают в Италии. Фото: Инстаграм.
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После музыкального фестиваля «Жара» в Баку Потап и Настя Каменских решили устроить перерыв в работе и отправились в отпуск в Италию. Супруги отдыхают на острове Сардиния в компании друзей. Арендовав яхту, молодожены провели день в море, не забывая делиться с поклонниками в Инстаграме подробными фото- и видеоотчетами морской прогулки. Настя загорала на палубе роскошной посудины в нежно-голубом купальнике, который был явно мал для ее пышных прелестей.

Пикакнтым видео жены на своей страничке поделился Потам: рэпер опубликовал ролик, на котором он нежно целует Настю. «Я так люблю тебя», - гласит подпись к посту. При этом нетрудно заметить, что пышный бюст певицы так и рвется наружу из слишком маленького бюстгальтера. «Никогда не видела Потапа таким нежным», «Какие вы классные», «Счастья вам и нежной любви на долгие годы», - пишут поклонники в комментариях.

Потап поделился пикантными кадрами своей жены: грудь Насти едва поместилась в тесном купальнике. Фото: Инстаграм.

Потап поделился пикантными кадрами своей жены: грудь Насти едва поместилась в тесном купальнике. Фото: Инстаграм.

Настя тоже поделилась на своей страничке снимком в голубом бикини: эффектная брюнетка позирует на фоне моря, чуть согнув ногу в колене. Фолловеры по достоинству оценили фигуру звезды, отметив, что женственные формы им нравятся гораздо больше костлявых фигур супермоделей.

Путешествие Потапа и Насти было явно задумано как продолжение медового месяца. В Инстаграме Каменских то и дело публикует нежные посты, посвященные мужу, и публично признается ему в любви. Потап не остается в долгу – он явно без ума от своей молодой жены, тем более, что страсть к ней ему приходилось скрывать многие годы. Потап и Настя долго прятали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около четырех лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. Даже свою свадьбу артисты хотели отпраздновать в обстановке строгой секретности. Пара устроила бракосочетание 23 мая в Киеве в одном из ресторанов в столице Украины. На свадьбу Потапа и Насти приехали все их друзья и многие звездные коллеги.

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В одном из последних интервью новоиспеченный муж певицы поделился интимной подробностью их совместного быта. Оказывается, Настя ходит по квартире практически обнаженной. Она любит разгуливать по жилплощади в фартуке на голое тело, стоять в таком виде у плиты и готовить потрясающие блюда. Какие именно – Потап не сообщил. Сама же Настя признается, что просто обожает гречку и готова есть ее килограммами. Именно благодаря гречке Каменских в свое время радикально похудела. Артистка обрела желанную стройность, но при этом сохранила аппетитные формы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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