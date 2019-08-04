2019-08-04T02:11:24+03:00
Звезды

Сладкая шоколадка: Фигура 50-летней Светланы Бондарчук в микробикини вызвала зависть Инстаграма

Экс-супруга режиссера отдыхает в Турции [фото]
Ирина СУХАНОВА
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В Турции Бондарчук отдыхает вместе с возлюбленным. Фото: Инстаграм.В Турции Бондарчук отдыхает вместе с возлюбленным. Фото: Инстаграм.
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Светлана Бондарчук улетела от холодной московской погоды в жаркую Турцию. Экс-супруга режиссера отдыхает на Мраморном море в одном из отелей на курорте Бодрум. В Инстагарме Светлана поделилась пляжным снимком: 50-летняя светская львица загорает в миниатюрном бикини.

Судя по всему, Светлана проводит на солнце немало времени: она уже успела обзавестись шоколадным загаром.

- Я похожа на батончик? – поинтересовалась Бондарчук в видеоролике, который она опубликовала в сториз.

«Очень!», «Сладкая шоколадка», «Потрясающе выглядите», - пишут поклонники в комментариях. Правда, ее смелость одобряют далеко не все: некоторые считают, что публиковать фото и видео в бикини женщине в 50 уже не по возрасту. Но Светлана не обращает внимания на критику: она – бывшая модель, и привыкла демонстрировать свою красоту на публике. Тем более, что с такой фигурой ей действительно есть что показать.

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Светлана Бондарчук отдыхает в Турции.
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Сохранять форму модели, редактору глянцевого журнала и владелице PR-агентства помогает йога, которой экс-супруга Бондарчука увлекается уже много лет подряд. Светлана старается не переедать, но при этом не изнуряет себя голодовками. Она легко может позволить себе калорийные продукты – например, ряженку, сливочное масло или сыр, а по утрам съесть хлеб или спагетти. Помимо йоги Светлана регулярно тренируется в спортзале и много плавает.

В Турции Бондарчук отдыхает вместе с возлюбленным – она проводит отпуск вместе с главой проектов студии дизайна Сергеем Харченко. Светлана встречается с ним больше года, до Сергея она крутила роман с фотографом Сергеем Табуновым, который был моложе нее на 12 лет.

С бывшим мужем Федором Бондарчуком Светлане удалось сохранить хорошие отношения. Режиссер начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой с осени 2015 года. Некоторое время пара не афишировала свои отношения – режиссер заканчивал свой развод с женой. Позже в интервью Светлана признавалась, что вовсе не Паулина стала виновницей их развода: ее отношения с Федором закончились гораздо раньше.

- Никто из нас двоих не уходил из семьи ради кого-то другого. Никто не посвящал себя в тот момент другому человеку. Наступил кризис. Петля какая-то, из которой мы не смогли вылезти. Потом все говорили, что Федор стал жить с другой, поэтому ушел. Нет. Это не причина развода. Все говорили о его подруге, якобы разрушившей нашу семью. Это нечестно и неправда, я так скажу, - рассказала Светлана Бондарчук в одном из интервью - Иногда надо отпускать людей. Если это твой человек, то он вернется. Если нет, то значит, так надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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