Премьер и мертвый остов, Богомолов и Емельянов-Коханский, страшный призрак и казнь египетская №3

Поскольку в мире неспокойно и надо землю сберегать родную на премьера Д. А. Медведева была возложена важная миссия – "И бойцу на дальнем пограничье от совмина передать привет". Поэтому сперва он поехал в Крым (который, увы, теперь тоже пограничье) праздновать с моряками день ВМФ, а отпраздновав, отправился на близкий и любимый, на Дальний Восток. Причем на экстремально дальний о. Итуруп, который вместе с прочими островами Курильской гряды оспаривает Японская Империя (как Украина Крым).

Пребывание Д. А. Медведева на острове было плодотворным. Он отведал красной икры, заметил: "Икра очень хорошая" и объяснил причину высокого качества: "Икра вкусная, потому что молодая и очень нежная".

После вкушения икры он посетил водно-оздоровительный комплекс термальных вод "Жаркие воды", где температура минеральной воды из скважины достигает 82 градусов по Цельсию (в деревянной лохани, где оздоровляются, вероятно, все-таки ниже), также есть целебные грязи, а водолечение оздоровляет суставы и укрепляет иммунитет.

Вдохновленный рассказом о чудесных водах председатель предложил сопровождающим его министрам лично окунуться в лохань. Но те стушевались и не окунулись, возможно, рассудив, что вода слишком горяча, а "шпарят только поросят, да индюшек, да цыплят", каковыми министры не являются. После чего все было обращено в шутку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/723755" frameborder="0"></iframe> Медведев посетил Курилы.

Что свидетельствует о мягком нраве Д. А. Медведева. Если бы И. В. Сталин предложил наркомам броситься в термальные воды, несомненно весь совнарком тут же исполнил бы его пожелание, причем любовь наркомов к вождю была столь велика, что они погрузились бы в воды, даже не раздеваясь. Но что делать? – любовь к вождям уже не так горяча. В отличие от термальных вод.

Завершился визит посещением школы, где в кабинете биологии Д. А. Медведев приметил скелет, укрытый саваном, и спросил: "Скелет должен быть обязательно, накрыли зачем?". Директриса отвечала, что таким образом учебное пособие оберегают от возможной порчи во время ремонта.

Неясно, входила ли в число учебных пособий еще и коса. Если входила, то мертвый остов в саване и с косой мог быть использован не только для изучения естественной истории, но и для креативных инсталляций на религиозную, а равно и на антирелигиозную тематику.

Сахалинская область. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения класса математики в поселковой школе. Фото Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Возможно, только на дальнем пограничье истинно смелый креатив еще сохраняется. В столице же мы наблюдаем, как былые кумиры продвинутой публики (вероятно, под давлением чекистов) из Савлов превращаются в Павлов. Режиссер-новатор К. Ю. Богомолов, чьи спектакли некогда были любимы, поскольку постановщик все отвергал: законы, совесть, веру, теперь впал в консерватизм и осудил уличное буйство так некогда преданной ему публики. "Звать людей на несогласованные акции — опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все — и особенно дети — понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба. Кокетливое бунтарство: берем булыжник, а на вопрос "зачем взяли?", прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки", -- подытожил режиссер, в былые времена сам не чуждый кокетства.

Но это бывало с декадентами и прежде. Поэт А. Н. Емельянов-Коханский, по свидельству И. А. Бунина, "Первый поразил Москву: самолично появился на Тверском бульваре: в подштанниках, в бурке и папахе, в черных очках и с длинными собачьими когтями, привязанными к пальцам правой руки. Конечно, его сейчас же убрали с бульвара, увели в полицию, но все равно: дело было сделано, слава первого русского символиста прогремела по всей Москве". Однако, "Вскоре он добровольно сошел со сцены: женился на купеческой дочери и сказал: "Довольно дурака валять!".

Один режиссер К. С. Серебренников может ныне сказать: "Я песни прежние пою". Сейчас он прогремел в Авиньоне новым представлением, где все артисты совершенно в натуре (чем, впрочем, уже никого не удивишь), а главному герою выкрасили срамной уд в зеленый цвет и пустили по нему ползать большую виноградную улитку, которыми изобилуют окрестности Авиньона. Публика экстазовала, но возможно, это была лебединая песня славного режиссера, и повинуясь общему закону, спустя малое время он станет ставить детские утренники в сугубо консервативном ключе – с полностью одетыми Дедом Морозом и Снегурочкой.

А на Тверском бульваре, где когда-то гремел поэт Емельянов-Коханский, ныне усилиями власти роковой царит уныние. Вместо миллионного гуляния общественности на бульвар вышло менее тысячи прогрессивных бульвардье. Даже рассказы из Лондона про героиню нашего времени Л. Э. Соболь, перед которой меркнут Жанна д'Арк и Инесса Арманд, произвели недостаточное действие. Хотя, казалось бы, после вдохновенного сообщения Би-Би-Си – "О ней спрашивают няни на московских детских площадках. Ей пишут слова поддержки парикмахеры из Одинцово. Ее обсуждают студентки МАРХИ после лекций. Голодающая из-за недопуска к выборам в Мосгордуму юрист Любовь Соболь стала новым лицом протеста даже для аполитичных москвичей" – чье же сердце не загорится.

Любовь Соболь, чуть ли не единственный кандидат в кандидаты в Мосгордуму, оставшаяся после беспорядков 27-го июля на свободеФото: REUTERS

Но горит разве что сердце А. А. Навального, причем от черной зависти. Кумир и герой всего прогрессивного человечества – в 2011 г. журнал "Foreign Policy" поставил его на 24-е место среди глобальных мыслителей современности, "блоггер-атомоход" (С) жюри конкурса) опередил в остроте и глубине мысли даже фрау Меркель – сегодня стал приедаться. По принципу "этот кумир сломался, несите нового" теперь глобальным мыслителем современности станет Л. Э. Соболь, этот доктор Хайдер нашего времени.

Героиня уже грозно сказала: "Я готова утащить с собой в могилу рейтинг Собянина", что уже на уровне оперы "Риголетто", где граф Монтероне поет:

"Без страха я пойду на казнь и муки,

Но из могилы в вам простерши руки,

Явлюсь проклятием etc.".

Пораженному в рейтинге С. С. Собянину при виде страшного призрака только и останется, что жалобно восклицать: "Чур! чур! Соболь, не я твой лиходей!".

Но это когда еще будет и будет ли вообще, а небесная справедливость уже явлена. На Москву обрушилось нашествие клопов. Совершенно как в Египте – "Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил прогрессивного народа". За что, согласно Книге Исход, народ египетский подвергался различным казням общим числом в десять. Нашествие клопов точно соответствуют третьей казни, постигшей египтян.

Санитар Г. Г. Онищенко уже поспешил сообщить, как следует бороться с клопами, однако, фараоновы жрецы тоже предлагали египтянам разные виды клопомора, но оказались бессильны перед небесной казнью.