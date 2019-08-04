2019-08-04T12:19:03+03:00
Происшествия

У артиста театра Российской Армии в Москве украли более 800 тысяч рублей

Вор проник в комнату через балкон, когда Сергея Комарова не было дома
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сергей Комаров. Фото: сайт Театра Российской армииСергей Комаров. Фото: сайт Театра Российской армии
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Неизвестный проник в московскую квартиру заслуженного артиста РФ, сотрудника Центрального Академического театра Российской Армии Сергея Комарова. Аккордеониста несколько дней не было дома, а вернувшись, он обнаружил, что кто-то устроил в комнатах настоящий погром.

Сергей Николаевич тут же обратился в полицию. Он рассказал, что воры вынесли из квартиры 820 тысяч рублей, 100 долларов США и ювелирные украшения на сумму около 15 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила свыше 841 тысячи рублей.

Консьержа в доме нет, остановить преступника мог только домофон. Но злоумышленник решил подобраться совсем с другой стороны. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, неизвестный проник в расположенную на втором этаже квартиру через балкон, просто отжав входную дверь.

На место происшествия были направлены правоохранители со служебной собакой. Удалось найти следы рук вероятного преступника, фрагменты его обуви и одежды. Также криминалисты сделали слепок орудия взлома.

На основе заявления 68-летнего артиста возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере, совершенная с незаконным проникновением в жилище".

СПРАВКА

Комаров Сергей Николаевич - заслуженный артист России. Родился 16 декабря 1950 года в городе Кодыма Одесской области. В 1970 году пришел в Центральный Академический театр Российской Армии для прохождения срочной службы в качестве артиста- военнослужащего, а через несколько лет стал частью оркестра. В составе военно-шефских бригад он часто ездил в самые отдалённые гарнизоны страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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