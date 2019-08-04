Как будет работать закон о страховании жилья от ЧС

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Он защищает не только от природных катаклизмов, но и от техногенных аварий. Новый закон носит рамочный характер, в нем многое основано на добровольности и самостоятельности. Например, регионы могут сами разрабатывать детали страховых программ с учетом местных природных и климатических особенностей. А могут и вовсе отказаться от участия в программе. Страховые компании могут участвовать, а могут и не участвовать. Население тоже не обязано платить страховые взносы.

Стоимость базового полиса, страхующего от природных катаклизмов, составит примерно 300 руб. в год. В дополнение к этому можно страховать и бытовые риски — если зальет сосед или в квартире возникнет пожар от непогашенной сигареты — это еще примерно 2000 рублей в год. Все зависит от региона и от самой квартиры. За эти деньги собственник получит от страховой примерно 0,5 млн руб. - это если жилье полностью пострадает. Если сумма убытка выше, то разницу должен будет покрыть регион из своего бюджета, хотя в случаях катастроф природного характера возможна и помощь из федеральной казны. Ущерб пострадавшим будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья. Компенсация может производиться как деньгами, так и в натуре — пострадавшему могут предоставить новое жилье.

При этом даже те, кто не заключил договор, в случае если их жилье пострадает от наводнений и других ударов стихии, получат помощь со стороны государства.

- Как будет действовать новый закон, пока не вполне ясно, - сказала "КП" исполнительный директор Национального центра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. - В Москве такая норма уже действует, в платежке за жилищно-коммунальные услуги есть строка «Добровольное страхование». Факт оплаты означает, что договор о страховании заключен. Более подробно суть договора и какая страховая компания в нем задействована, можно узнать в управляющей компании. В дополнению к базовому объему страховых случаев можно добавить еще некоторые риски — для этого нужно заключить договор со страховой компанией.

Надо сказать, что страхование жилья крайне непопулярно в России. В среднем по стране, по данным Всероссийского союза страховщиков доля заключивших такие договора не превышает 8%. В то время как странах Европы и в США — до 90%.

Для того, чтобы стимулировать население к заключению таких договоров, предлагается уменьшать на сумму страховки коммунальный платеж, предусмотреть застраховавшимся льготы по налогу на имущество и взносам на капремонт. Наверняка закон будет еще дорабатываться после обкатки в регионах.

В качестве пилотных территорий определены 14 регионов — Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский и Забайкальский края.