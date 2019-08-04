Иосиф Пригожин: "Вложил в звукозаписывающую студию 2 миллиона евро, а она сегодня и не нужна - все в одной коробочке"

"Над песней работали дистанционно"

- Новая песня появилась можно сказать случайно, - рассказал «Комсомолке» Иосиф Пригожин, продюсер и муж Валерии. – 25-летняя девочка из подмосковных Мытищ прислала мне на электронку демо-версию своей песни. Она даже не ожидала, что Валерия ее возьмет. Очень понравилась идея – сама песня изначально. Валерия послушала, ей понравилось, несла свои коррективы по словам, по музыке. И мы на следующий день ее уже записали. Нам просто очень понравилась песня, и мы не задумывались, не тянули, быстро решили делать.

И впервые, пожалуй, собрали все, что называется, относительно быстро - за две недели и песню записали, и клип сняли. Мы сделали все нетрадиционно, не классически, не так, как это водится - когда работает известный композитор, режиссер, клипмейкер. А мы сделали это в каком-то таком эйфорийном состоянии под впечатлением самой песни. Мы просто сели, сделали аранжировку. Один аранжировщик – молодой парень - из Белоруссии. Мы с ним даже были не знакомы. Другой - из Молдавии. Работали на расстоянии. Сейчас можно музыку делать, не находясь рядом друг с другом. Условно говоря, у вас есть дома хороший микрофон. Вы получаете версию песни, выходите на связь с продюсером, записываете вокал на расстоянии хоть 20 тыс. километров. И вы можете сделать песню, не находясь вообще друг с другом, как это бывало раньше. Сегодня технологии очень сильно поменялись.

И в данном случае да, мы записывали новую песню дистанционно.

Дальше нам прислали сценарий по поводу клипа. А клип снимали ребята из Киева, они приезжали в Москву. То есть, творчество безгранично!

Валерия - Нет шанса (Премьера клипа, 2019).

Очень хорошая команда собралась молодых ребят, но, честно говоря, никому не известных. Композитор и автор текста – и вовсе неизвестная девушка из Мытищ. Мы познакомились с ней, уже когда записали песню, и она была просто шокирована, потому что это была ее мечта, что бы ее песню Валерия спела.

Относительно быстро придумали всю общую концепцию и на творческом порыве все реализовали.

Клип снимали в Сколково в здании «Матрешка» - есть там такое с необычайно интересной архитектурой. А поскольку песня понравилась, мы вообще не стали откладывать. Она как раз для лета хорошая песня. Мы решили ее записать и выпустить летом, не дожидаясь осени.

Понимаете, самое главное во всей нашей истории, что мы не бронзовеем, остаемся в ритме сегодняшнего времени.

Валерия максимально открыта к работе и с молодыми, и разными авторами. Нам приходит более тысяч песен в неделю из разных стран и континентов мне - на почту приходит, в соцсети, в мобильные приложения, в личку. Наши контакты творческие вообще не имеют границ. Мы работаем по всем мобильным приложениям в режиме 24 на 7 (круглосуточно).

Но очень мало песен, скажем, неизвестных авторов, которые именно попадают так, чтобы было сочетание. Ведь очень важна гармоничность сочетания – песня, ее смысл, исполнитель. Часто наши артисты пытаются что-то изображать и не всегда получается. Есть определенные характеристики у всех – у кого-то возрастные, иные. И надо сочетать и эти характеристики, и время, и песню. В данном случае все совпало - по музыке, по словам, и эта та самая «одежда», которая спокойно ложится на Валерию. То есть, чтобы и выглядеть, как говорится, нормально и чтобы песня подошла. И вот здесь все совпало - и песня подошла, и артист подошел, и спето очень круто. Много фишек Валерия сама придумала в песне - это такие наши музыкальные нюансы.

В общем, у нас впереди много интересного, что мы планируем…

Считаю, на ближайшие 20 лет самое актуальное, особенно в индустрии шоу-бизнеса - виртуальный офис. Физический офис уже никому не нужен. Мы работаем в виртуальном мире. Весь шоу-бизнес сегодня уходит в виртуальный мир.

У меня студия стоит, простаивает. Я вложил в нее чего-то около 2 млн. евро в 2008 году. А сейчас, спустя десять лет, все то оборудование, которое я когда-либо купил – уже даже и не нужно. Сейчас все в одной маленькой коробочке - компьютере умещается. Программное обеспечение покупаешь – и все. И главное, должен быть хороший микрофон и хорошая акустика.

В данном случае все это есть. И нас сын возглавляет рекорд-компанию в Швейцарии.

Мы сегодня конференц-связь делаем со всей планетой. Можем делать песню у пяти аранжировщиков, у диджеев. Складываешь мультитреки, они попадают человеку, он уже присылает тебе назад.

Музыку мы выкладываем оперативно в течение одних суток. Песня на радио уходит нажатием одной кнопки. Ты можешь одной кнопкой на 200 радиостанций отдать песню. Финансовые платежи – по карточке онлайн. Все, больше ничего не нужно. То есть, сегодня люди даже могут не встречаться друг с другом.

Я полагаю, что мы можем просто спокойно сейчас работать в режиме онлайн, где бы ни находились. То есть настолько система общения упростилась невероятным образом. Конечно, тяжело победить информационно - для того, чтобы новую песню донести, нужна все равно реклама. Но в целом мы можем сегодня позволить не ограничиваться в контакте.

У Валерии есть страница в инстаграме с аудиторией в 2 с половиной миллиона. Это уже приравнено к СМИ. У меня - больше 700 тысяч.

valeriya В инстаграме у Валерии более 2 миллионов под

Соцсети позволяют сегодня открыто дать информацию по всему миру, земному шару.

Для молодежи это гораздо реактивнее, потому что они в принципе не привыкли к телевизору.

Если люди, которые привыкли, условно говоря, к радио и телевидению – такая основная аудитория Валерии, например. А новое поколение - в интернете. И в этом смысле мы сегодня стали менее зависимы, чем раньше, допустим, от классических СМИ.

Сейчас Валерия сама села писать песни. Практически половину альбома записала - и слова, и музыку. Она музыкант, у нее хороший слог, образование, воспитание и многое другое. И то, как сегодня многие пытаются из себя изображать авторов, то проще Валерии сделать песню самостоятельно.

Поэтому сейчас много авторских песен Валерии появится. Что-то в соавторстве, а что-то только ее.

Но вот клип мы на эту новую песню сняли - он нам обошелся в два с лишним миллиона. Мы шили специальные костюмы. То есть, не взяли в аренду, а специально под Валерию пошили костюмы - это принципиально разные вещи. Балет одевали. Постановку делали. Нанимали стилиста, визажиста, парикмахера. Надо было помещение оплачивать. Любые декорации не бесплатно.

В общем, это затратная история. В любом случае каждый сингл у любого исполнителя обходится в 2,5 – 3 млн. рублей. Меньше не получается.

Шансов распространять музыку стало гораздо больше. Единственное, есть одна большая проблема в том, что поскольку музыки выходит в час около тысячи - очень много музыки! – то нужно сделать что-то невероятное, чтобы вас заметили среди всей этой публики.

Но сказать, что мы отбиваемся за счет продажи носителей, нельзя. Мы также по-прежнему отбиваемся за счет концертов и корпоративов преимущественно.

valeriya Сейчас Валерия сама стала писать песни

- То есть, монетизация в интернете минимальна?

- Да. Вот в Америке это круто. Там стриминг работает очень круто. Если миллион просмотров в ютьюбе - это тысяча долларов – если это Америка.

А если миллион в спотифайл – это пять тысяч долларов. Вот считайте. Для того, чтобы вам 6 тыс. долл. заработать, вам нужно как минимум, чтобы вас миллион людей послушали и миллион посмотрели. Это 6 тыс. дол. А вложились вы – 60 тыс. долл.

Леди Гага и такого уровня артистов смотрят и по сто миллионов. Это, грубо говоря, сто тыс. долл.

И прослушивают их 100 миллионов - это где-то 500 тыс. долл. Вот 600 тыс. долл. такого калибра звезды спокойно возвращают.

В России все гораздо дешевле, меньше.

Я, например, 15 лет назад, когда выпускал пластинку «Часики» Валерии, выпустил 10 миллионов кассет и миллион дисков. И средняя цена была на диск - 7 долларов. Это можно было спокойно заработать. Раньше на дисках, кассетах зарабатывали гораздо больше.

А сейчас же еще и по подписчикам это все распределяется - ты подписался, а дальше как подписчик можешь, скажем, сто музыки скачать. И дальше нам распределяется по три копейки, условно говоря. Мир очень изменился.

valeriya Валерия и Иосиф Пригожин

О ДЕТЯХ

- Вы сказали, ваш сын возглавляет рекорд-компанию в Швейцарии....

- Да, это Артемий.

- Вам ближе дети Валерии?

- Ну как ближе? Почему? Мы просто чаще общаемся. Я общаюсь со всеми. Лиза моя тоже живет в Швейцарии. Она учится. И она с Темой ближе даже, чем его родная сестра.

- Просто вы так произнесли – «наш сын».

- А у нас с Валерией нет такого – твой или мой, а наш! Они (у Валерии от первого брака трое детей – Артемий, Арсений, Анна. – Ред.) мои такие же дети. Потому что я их воспитывал. Какая разница, кто биологическим был отцом. Мы же не по биологическим принципам воспитанием детей, а по отеческим-сыновьям. Я никогда не делил детей на своих и чужих. Они мои все!

valeriya Валерия, Иосиф Пригожин,

- Кто из детей сейчас чем занимается?

- Артемий (Шульгин) занимается музыкой, он возглавляет лейбл. Он живет в Мантрио (Швейцария) и там же работает. Ходит по тем улицам, по которым ходили величайшие музыканты планеты, такие как Квинси Джон Фреди Меркури.

Лиза (кровная дочь Пригожина. – Ред.) тоже в Швейцарии - учится в Женеве в университете вестерн.

Аня (Шульгина) занимается музыкой самостоятельно. Она закончила Щукинское училище актерское мастерство. Она сама пишет альбомы, слова и музыку. Идет самостоятельной дорогой, отказалась от родительской опеки. Лиза планирует поступить во второй еще университет Колумбийский в Нью-Йорке.

Арсений, к великому сожалению, бросил музыку и занимается бизнесом. У него какие-то интернет-дела, магазины и прочее.

И, собственно говоря, практически все дети живут самостоятельно за свой счет. Это, кстати, чтобы публика знали. А то начинают говорить, мол, вот такие родители, шея… Дети наши сами себя обеспечивают!

Поскольку мы представители культуры, шоубизнеса, многие думают, что у нас такая красивая жизнь. Но яркая жизнь – за ней тяжелейший труд.

Есть люди, кто работают от звонка до звонка, отработали - пришли домой. Они спят в своей кровати в своем доме.

А мы всю жизнь в командировках, как «Бременские музыканты». В своей кровати в год спим из 360 дней ну дай бог может быть 30.

Все остальное время – это разные чужие простыни, подушки, гостиницы, разъезды, переезды, поезда, самолета, съемки, мейкапы. Кучу народу, куча расходов на самом деле. И те заработки, о которых в Форбсах пишут – в лучшем случае от этих указанных денег остаётся 20-30 процентов. Это то, что идет на погашение каких-то своих нужд. А образование за границей, например, самое недешевое, если говорим о частном образовании. Оно стоит условно говоря в районе 5 млн. в год. Да, в Швейцарии Лизе (дочке) так и оплачиваю обучение. Там вообще жизнь дорогая.

Всем детям мы дали равные возможность получить образование, а дальше каждый распоряжается своей жизнью самостоятельно

Недавно у нас с Валерией было свадебное путешествие – отмечали 15-летие супружеской жизни, поехали в Исландию. С 3 по 10 июля мы были в Исландии. Меня спрашивают, мол, что вы подарили? Мы другу друг подарили романтическое путешествие в Исландию. Теперь мы дарим другу себя.

- А с кем Валерии хочется дуэтом спеть?

- У нас все дуэты, которые были, потрясающие – дуэт со Стасом Пьехой, с Кристиной, с дочкой Валерией Анной – это были такие творческие идеи, которые дали хороший результат. Любой дуэт должен как-то появится.

- Скажите, а вы человек ревнивый?

- Я – да! Очень!