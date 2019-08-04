Умер Вилли Токарев, певец-шансонье

Советский и российский певец Вилли Токарев скончался после продолжительной болезни. Артист умер на 85 году жизни.

О смерти Вилли Токарева сообщил народный артист России и ведущий Николай Тамразов. По его словам, он узнал об этом от семьи певца.

"К сожалению, Вилли с нами больше нет, Вилли не стало", - сообщил Радио "Комсомольская правда" Антон Токарев, сын Вилли Токарева.

Вилли Токарев - Тётя Хая.

О проблемах со здоровьем шансонье стало известно в конце мая. Вилли Токарев обратился к московским медикам с жалобами на самочувствие. Позднее его состояние резко ухудшилось. Артиста поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Вилли Иванович в последнее время крайне редко появлялся на публике. Он практически не давал концертов. Однако о проблемах со здоровьем предпочитал не распространяться. Хранили молчание и его близкие, чтобы не волновать поклонников. В окружении певца ходили слухи об онкологическом заболевании.

В шумном балагане - Вилли Токарев.

Артист более 40 лет являлся одной из главных звезд шансона. Токарев начал заниматься музыкой в студенческие годы, выступал в составе нескольких инструментальных ансамблей, а также писал песни. Одну из его композиций под названием "Кто виноват?" исполнила Эдита Пьеха. После этого о Вилли Токареве заговорили в профессиональных кругах.

В 1974 году эмигрировал в США. Он выступал на Брайтон-Бич, эмигранты сходили по нему с ума. Популярность Токарева росла, но он мечтал вернуться в Советский Союз. Долгожданный переезд в Москву состоялся в 90-е годы. В столице Вилли Иванович открыл собственную студию звукозаписи.

Вилли Токарев "Небоскрёбы".

Личное счастье певец обрел с супругой Юлией. Она была младше певца на 43 года, но это ничуть не мешало их счастью. У пары двое детей. Музыкант всегда с оптимизмом смотрел в будущее, его жизненой энергии можно было позавидовать.

Мы в жизни встретились - Вилли Токарев.

"По паспорту мне 84 года, а мой биологический возраст где-то 35-40! Я могу делать все то, что делал тогда. Я настолько уверен в своем здоровье, в своем видении будущего, что меня совсем не волнует, сколько мне лет. Как мне цыганка нагадала, я буду жить 120 лет", - рассказывал артист в эфире программы "Судьба человека".