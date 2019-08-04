Для Лады возможность сидеть – то же, что для нас путешествовать

Сидеть в коляске, которую маленькой Ладе выдали бесплатно, очень больно. Но, чтобы порисовать или поглядеть в окно, нужно именно сидеть! И ребенок с радостью соглашается терпеть боль, ведь жить, рисуя, гораздо интереснее, чем лежать, пялясь в потолок.

Передвигаться на старой коляске для Лады опасно. Сидение, да и вся система управления категорически не подходит для изувеченного тела. Но увлекательнейшая игра «Лада сама отнесет чашку в мойку» или «Лада сама дойдет до кухни» напрямую зависит от возможности передвигаться. И девочка раз за разом упорно старается крутить тяжелые колеса, опрокидывается, больно ударяется, но терпит, пробуя вновь и вновь.

Такое бы упорство, мужество и умение терпеть здоровому человеку, он бы космонавтом стал или мастером спорта. А для Лады героизм преодоления боли и страха – обыденность. Ведь диагноз «детский церебральный паралич» у нее врожденный. Проблемы с тазобедренными суставами, разный тонус мышц, искривление позвоночника… Лада не знает, что можно жить интересно, и при этом не больно.

- Дочь умная, любит читать, мы стараемся развивается, учиться – рассказывает мама. – Но едва сев за книги, она начинает морщиться от боли, долго терпит и, наконец, сдается… Да и нельзя ей терпеть, ведь от неправильного положения тела, физические проблемы только усугубляются. Врачи запрещают, но помочь ничем не могут. Бесплатные коляски все одинаковые, стандартные, и наши особенности – только наши проблемы.

Но эти проблемы вполне реально устранить. Для этого нужна специальная, подходящая именно коляска. Увы, она не бесплатна, а стоит 100 200 (сто тысяч двести) рублей. И семья Лады никак не может накопить эту сумму.

- Наш папа очень старается! – говорит мама. – Работает постоянно. Но город маленький, работы не очень-то много. На прежнем месте зарплату постоянно задерживали, а потом и вовсе перестали платить. Пришлось уволиться. Устроился на новое место. Но накопились долги. И коляска нужна срочно, ведь в сентябре Лада идет в школу. Мы просто в западне. Помогите, пожалуйста!

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