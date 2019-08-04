«Пока я отвлекся, из сумки вытащили 190 тысяч рублей»: В московских кофейнях орудуют дерзкие воровские банды

Москвич Иван Багаев, конечно же, никак не собирался становиться жертвой воров-карманников. Тем более, сидя в кофейне в центре Москвы. Модное место - фудмолл «Депо Москва» на Лесной улице в окрестностях Белорусского вокзала. Днем 25 июля Иван забежал сюда, чтобы поработать. У многих сегодня нет необходимости проводить с девяти часов утра до шести вечера в офисе. Зашел в кафе, взял стаканчик ароматного кофе, раскрыл ноутбук. Вот тебе и рабочее место. Иван повесил сумку с кошельком на стул и увлекся работой. Очнулся через полчаса, когда полез в сумку за кошельком, чтобы расплатиться. Кошелек был пуст. Хотя этим утром молодой человек снял с банковской карты крупную сумму денег, 190 тысяч рублей, чтобы положить через банкомат на другую карту. Пачка хрустящих банкнот бесследно исчезла. Иван кинулся к администраторам, чтобы посмотреть камеры видеонаблюдения...

В московских кофейнях орудуют дерзкие воровские банды.

Момент кражи на записи во всей красе. Вот за столик, который находится за спиной у Ивана, подсаживаются трое мужчин кавказской внешности. О чем-то беседуют, иногда размахивая руками. Потом несколько раз переставляют стулья и свои портфели. В какой-то момент сидящий как раз за спиной заработавшегося парня дяденька в очках поворачивается, неспешными движениями раскрывает чужую сумку, достается оттуда кошелек. Умело потрошит его под столом, передавая наличность подельнику. И так же невозмутимо возвращает кошелек ничего не подозревающему Багаеву в сумку. Через несколько секунд мужчины поднимаются и выходят.

КЛИЧ ПО СОЦСЕТЯМ

Обворованный парень побежал с заявлением в полицию.

- Я отвлекся, а из сумки вытащили 190 тысяч рублей... Вот, как они выглядели!

Заявление у Ивана приняли. Прошло уже больше недели, но исполнителя, который будет заниматься расследованием, в полиции до сих пор не определили. Много работы!

Девушка Багаева разместила видео с моментом кражи в соцсетях - вдруг кто-то узнает этих людей. Наверняка же они вот так и «бомбят» по точкам общепита.

И одного из воров опознал блогер Дмитрий Варской. Тот самый мужчина, который залез в сумку к Багаеву, в 2013 году пытался обокрасть и его.

- Это было в ТЦ «Пятая авеню» в Щукино, - рассказывает Варской. - Я сидел в кофейне. Этот мужчина садился за соседний столик и как бы случайно накинул на стул свое пальто, частично укрыв мою сумку. А минут через пять я краем глаза увидел, как он пытается взять мою сумку. Я резко притянул ее к себе, проверил, все ли на месте - у меня там было около 20 тысяч рублей - и, не вступая с ними в диалог, пошел искать охрану торгового центра. Когда мы вернулись, этого человек уже не было. Позже я смотрел видео с камер наблюдения и понял, что подельников было двое. Подал заявление в полицию. Там отказались возбуждать уголовное дело. Прокуратура потом это решение оспорила. Потом они еще несколько месяцев бодались друг с другом, но воров в итоге никто так и не искал.

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ?

Кстати, сообщения о крупных кражах у зазевавшихся посетителей московских кофеен появляются уже не в первый раз. В марте 2017-го по той же схеме обчистили рабочий портфель зазевавшегося бизнесмена. Ее сумку так же прикрыли пальто, потом мужчина-кавказец якобы полез к себе в карман, а сам спокойно вынул из чужой сумки пачку денег. Мужчина нес в банк 1,2 миллиона рублей, чтобы положить на счет. Не донес.

- Кофейни идеально подходят преступникам для подобных делишек, - размышляет блогер Варской. - Во-первых, там всегда довольно суетливо. Одни люди приходят, другие уходят. В-основном в кофейнях нет охраны. Нет хостес, сотрудников, которые встречают посетителей. То есть, минимум контроля за залом. В-третьих, многие приходят в кофейню просто поработать. Человек открыл ноутбук. Все внимание на экран, он старается не отвлекаться по сторонам. Этим воры и пользуются. И я, кстати, уверен, что таких групп в Москве несколько.

В Сети пишут, что замечали этих людей и в других заведениях, где потом что-нибудь пропадало. По одиночке они не работают. Трое, четверо, пятеро. Вот и на записи с кражи у Ивана Бавгаева самые внимательные разглядели в помещении еще одного подозрительного человека, который стоял у барной стойки, озираясь, а перед самой кражей вышел. Возможно, один из подельников, который отвечает за мониторинг посетителей, наводчик, до прихода основной группы выбирающий потенциальную жертву.

Словом, следи за собой (и своей сумкой), будь острожен.

КОНКРЕТНО

Как действуют «кофейные воры»?

1. Заходя в кофейню, ведут себя нарочито громко, на какое-то время привлекая внимание.

2. Изображают из себя бизнесменов. Садясь за стол, якобы ведут деловые переговоры. На самом деле, все заканчивается очень быстро, за 5-7 минут. Не теряя времени даром, воры очень быстро стараются подобраться к плохо лежащей сумке жертвы, обчистить ее и уйти.

3. Внешняя активность преступников, как ни странно, действует как маскировка.

- У них есть своя фишка, - продолжает Дмитрий Варской. - Они садятся за стол и стараются пристально, с вызовом смотреть всем посетителям в глаза. Обычный человек интуитивно отводит взгляд. Не хочет связываться. И дальше уже старается их не замечать. А им это и нужно.