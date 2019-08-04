Чем грозят России новые американские санкции

ЗА ЧТО?

За то, что по мнению США Россия нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения. Если более конкретно, то речь о «деле Скрипалей».

КОМУ И ЧТО ЗАПРЕЩЕНО?

Американским банкам запрещается приобретать российские облигации и кредитовать российские предприятия. Дьявол, как водится, в деталях. Под банками, как разъясняет РБК, в США понимают не только собственно банки, но и трастовые компании, брокеры, дилеры, инвестиционные и холдинговые компании, негосударственные пенсионные фонды. Включая дочерние предприятия и зарубежные филиалы. Короче, речь обо всех финансовых игроках, кроме частных лиц.

КОГО В РОССИИ ЭТО КОСНЕТСЯ

Санкции распространяются на Минфин РФ, Фонд национального благосостояния (ФНБ) и Центробанк России. И не распространяются на российские госпредприятия, разъяснил Минфин США.

ЧЕМ НЕПРИЯТНЫ САНКЦИИ

После их введения нет смысла выпускать облигации в долларах. Поскольку такие платежи проходит через американские банки. Кроме того, санкции наносят России некоторый имиджевый урон, в глазах мирового сообщества.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ БОИМСЯ?

«Созданная нами гибкая макроэкономическая конструкция и взвешенная бюджетная политика обеспечивают быстрое приспособление экономики к внешним неблагоприятным условиям» — сказал ранее первый вице-премьер Антон Силуанов.

ГДЕ И СКОЛЬКО АМЕРИКАНСКИХ ДЕНЕГ В РОССИИ

Финансист Евгений Коган сообщает в своим Инстаграме, что Всемирный банк участвует в модернизации Росгидромета и коммунальных служб, развитии Росстата… Некоторые проекты тянутся с начала 2000-х. Всего за это время внесено или запланировано $500 млн. Если пересчитать по 60 руб. за доллар (и то завышено, поскольку с начала 2000-х доллар долгое время лежал на отметке 30 и даже 27) получится 30 млрд руб. А только за этот год профицит российского бюджета составит 2 трлн руб.

КОГДА ЭТО КОНЧИТСЯ?

Этот, уже второй по счету, пакет санкций принят как минимум на год. Что будет дальше, неизвестно. Возможно примут третий. Ведь до нынешнего был еще первый пакет, принятый год назад — в августе 2018-го. И тоже по делу Скрипалей.

ЭКСПЕРТ: ЭТО КОСТЬ, КОТОРУЮ БРОСИЛ ТРАМП СЕНАТОРАМ: ХОТИТЕ САНКЦИЙ — НАТЕ!

- Новый пакет санкций абсолютно не опасен для России, - сказал КП экономист Никита Кричевский. - С МВФ мы давно расплатились и больше не занимаем. Финансирование со стороны Всемирного банка минимально и далеко не по самым важным проектам. В СМИ писали, что по состоянию на 1 января 2019 года внешняя задолженность Банка России по операциям РЕПО составляла около $800 млн. Но это очень маленькая сумма, к тому же этот долг обеспечен ценными бумагами. Так что это по сути, кость, которую бросил Трамп сенаторам: хотите санкций против России — нате! Санкции не нанесут ни экономического, ни имиджевого ущерба России - надо просто развивать свою экономику и не обращать ни на кого внимания. Вспомните, что еще несколько лет назад говорили о Китае - о качестве его товаров, о незаконном копировании мировых брендов, об уровне демократии. И где сейчас эти разговоры - их уже нет. Потому что Китай заставил с собой считаться. И с нами будут считаться. Надо быть готовым к тому, что санкционное воздействие не прекратится никогда - это составная часть современной геополитики. Как например, предоставление финансовой помощи.