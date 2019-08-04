Ушел из жизни академик Николай Кардашев, который знал, какими бывают инопланетяне

Николай Кардашев, академик Российской академии наук, директор Астрокосмического центра Физического института имени Лебедева, скончался в субботу 3 августа 2019 года. Ученые, которые ищут братьев по разуму, очень и очень долго будут поминать его добрым словом и ссылаться на его знаменитую шкалу - «шкалу Кардашева», уловив какие-нибудь странные сигналы из глубин Вселенной.

Николай Семенович верил, что нам вполне могут сигналить представители внеземных цивилизаций. Он даже прикинул: кто именно способен выйти на связь.

Николай Кардашев классифицировал высокоразвитых инопланетян еще в 60-годы прошлого века, когда человечество впервые нацелило радиотелескопы в надежде уловить сигналы от братьев по разуму. В основу классификации, которая и ныне в ходу, ученый положил уровень потребления энергии той или иной цивилизацией.

По Кардашеву, цивилизации I типа - это такие, которые полностью используют ресурсы своей планеты - все возможные источники энергии. Мы, кстати, пока до них не дотягиваем. Наш уровень - чуть выше нулевого. Ведь человечество использует лишь крохотную часть энергетических ресурсов своей планеты. И еще не овладело, к примеру, термоядерными источниками.

В распоряжении цивилизаций II типа энергия местных светил, что делает их в 10 миллиардов раз могущественнее цивилизаций I типа.

Цивилизации III типа - всемогущие. Они нашли способы задействовать ресурсы целой галактики, включая энергию черных дыр. Что делает их в 10 миллиардов раз могущественнее цивилизаций II типа и позволяет колонизировать соседние звездные системы.

Кардашев уверял: и человечество способно рано или поздно достичь и II, и III уровня, как и любая другая цивилизация, энергетическое потребление которой растет хотя бы на один-два процента в год. Как, кстати, на Земле.

Переход на следующую ступень развития, по мнению ученого, занимает от нескольких тысяч лет до нескольких десятков тысяч. В масштабах Вселенной - просто миг.

Идеи академика выглядят фантастически, но, похоже, подтверждаются. О том, что цивилизации «высшего порядка» и в самом деле существуют, возможно, свидетельствуют так называемые быстрые радиоимпульсы (fast radio bursts — FRB) – невероятно мощные сигналы, приходящие из каких-то загадочных источников радиоизлучения, отдаленных от Солнечной системы на миллиарды световых лет.

Таинственные сигналы выявили коллеги Кардашева - астрономы, работающие по программе поиска внеземного разума (Search for Extraterrestrial Intelligence — SETI). Выявили, что весьма символично, с помощью artificial intelligence (AI) - искусственного интеллекта (ИИ), который распознал «разумное начало» среди 400 терабайт накопленной информации. Сама эта информация представляла собой данные полученные с радиотелескопа Green Bank Telescope.

Коллеги заверили, по Кардашеву, обеспечить энергией «передатчики», генерирующие импульсы FRB колоссальной мощности, легко могла бы цивилизация III типа.

Николай Кардашев руководил международным проектом «Радиоастрон». И тут мыслил нетрадиционно. Полагал, что с помощью одноименного космического радиотелескопа, установленного на спутнике «Спектр-Р», можно будет найти «кротовые норы». Или червоточины, как еще называют эдакие проходы в ткани пространства-времени, соединяющие разные - в том числе и весьма отдаленные друг от друга - точки Вселенной. Сквозь эти норы мы могли бы добраться до братьев по разуму. Или они до нас. Ведь академик не исключал, что одна из червоточин может находиться рядом с Землей.

К сожалению, телескоп сломался еще в начале нынешнего года. А теперь и его «отец» ушел из жизни…