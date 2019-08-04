За знание мовы в России платят больше, чем за владение европейским

Даже неспециалисты знают о том, как славилась в свое время школа советского перевода. Фамилии Риты Райт-Ковалевой, Ивана Кашкина - не пустой для сердца звук. Однако суровые времена сказались и на качестве переводов. Впрочем, переводческий ухудшайзинг - не только наша проблема. Притчей во языцех стал ляп в кулинарной книге популярного зарубежного издательства, где вместо «black pepper” переводчик порекомендовал посыпать спагетти «black people”.

Сколько платят переводчику

На днях издательство «Бомбора» собрало разных переводчиков и устроило public talk о качестве переводов. В ходе прений и дебатов специалисты отрасли как на духу выложили расценки своего труда. Как выяснилось, за перевод одного авторского листа платят от 3 до 5 тысяч рублей. При этом, качественно работая, профессионал может перевести в месяц не более десяти авторских листов. При таких шикарных расценках зарплата за труд не превысит пятидесяти тысяч рублей в месяц. Немудрено, что из соображений поддержки штанов, переводчикам выгоднее переводить быстро, плохо и гнать и по одному печатному листу в день.

Есть и другой вариант - переходить на мову. И это не шутка. Не все языки оцениваются одинаково. Самые низкооплачиваемые - переводчики с английского. Этот язык знают все и поэтому переводы с английского дешевле всего. Чуть дороже - французский. Хорошо живут переводчики с корейского и норвежского.

Но лучше всего оплачивается знание украинского языка. Об этом рассказал литературный критик Константин Мильчин. По словам Мильчина, высокие расценки связаны с тем, что книги на украинском существуют и издаются, а вот переводчиков с украинского - очень мало.

Что делать для того чтобы улучшить качество переводов?

С точки зрения самих переводчиков - решение простое. Нужно увеличить зарплату. Однако такое решение представителям издательства не показалось разумным (интересно, почему). "Бомбора" пошла другим путем.

Отныне чтение и перевод текста будут осуществлять два независимых эксперта. К переводу книг будут привлекаться фанатские комьюнити, а во всех книгах издательства читатель найдет открыточку с адресом сайта, куда можно написать, если перевод не очень устроил. (Кто смотрел недавний фильм "Игры разума" Мела Гибсона про создание Оксфордского словаря, тот, конечно, заметит сходство методов. В свое время филолог-самоучка Джеймс Мюррей тоже прибегнул к краудсорсингу.

Чтобы создать свой эпохальный труд, Мюррей попросил англоговорящих людей со всего мира присылать ему примеры словоупотребления. Прием сработал, причем, самым активным сотрудником Мюррея стал один шизофреник). Будет ли новый метод краудсорсинга более действенные, чем стимул рублем - нам еще предстоит узнать, читая современные переводы. А меж тем современные переводчики все чаще выражают крамольную мысль о том, что и в Советском Союзе с переводами было совсем не так хорошо, как это принято считать.

"Советский перевод - не значит "качественный перевод"

В этом уверен переводчик с английского Андрей Корчевский. Работа над пьесами шекспировских времен убедила Корчевского в том, что многие мэтры советского перевода порой недостаточно хорошо владели английским.

- Когда я работал над переводом трагедии "Герцогиня Мальфи" Вебстера, все время удивлялся, почему эту трагедию никогда не ставили на российской сцене. Удивление прошло, когда я прочел советские переводы. Они просто убили великолепную драму, - говорит Корчевский.

Примеры Корчевского более чем убедительны. В одной из сцен у героя идет кровь из носа. Он достает платок, вытирает кровь и произносит фразу: "многие сочли бы дурной приметой, что две буквы запачканы в крови". При этом, как мы понимаем под "двумя буквами" подразумеваются инициалы на платке. Советская переводчица Полина Мелкова поняла текст по-своему: "Я получил сегодня два письма заляпанных кровью. Это дурная примета", - говорит герой ее перевода.

Продолжение текста еще смешнее. Переводчица вставила в уста герцогини целую песню с оригинальным припевом:

"Аристотель правду говорил, он не зря катарсис описал. Силу чувств недаром он ценили судьбу всю нашу предсказал".

Мало того, что поэтическое содержание текста оставляет желать лучшего, так еще и в оригинале никаких песен никогда не было.

- Очевидно, переводчице показалось, что пьеса скучновата и ее нужно расцветить песнями и плясками. Но, читая такие опусы, во-первых, не понимаешь, куда смотрел редактор, а, во-вторых, начинаешь задумываться о том, то далеко не все советские переводы так уж прекрасны, какими их принято считать, - резюмирует Корчевский.