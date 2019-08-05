Костюм с белыми трусами лопнул на Дженнифер Лопес в Москве

Сексуальная, красивая, талантливая Дженнифер Лопес прилетела в Москву, чтобы спустя семь лет дать единственный концерт "It's my party" на открытом стадионе "Динамо". О холодном лете певице не говорили до последнего, надеялись, что лето будет вести себя, как лето. Если бы Джей Ло знала, что 4 августа в Москве будет такая холодина, то точно бы выбрала концертный зал. Из самолета певица вышла в синем пальто и направилась в гостиницу "Арарат Парк Хаятт" на Неглинной улице. Лицо без макияжа звезда спрятала под стильные очки.

На концерт к певице шли девушки в босоножках, коротких платьях, с брендовыми сумочками. И только те, кто смотрел на градусники, надели пуховики - на улице-то было +8 градусов. Это воскресенье вообще назвали самым холодным за это лето.

Зрители в ожидании концерта Дженнифер Лопес в Москве.Фото: Алиса ТИТКО

На стадионе слышится "Я бы трубку курил, если б был моряком" в исполнении Feduk, следом - "Who run the world" от звездной конкурентки Beyonce.

- Вот так разогрев, мчим туда, - шутили фанатки на входе.

Но на разогреве были Arsenium&Mianna, Alina Artts, Genimi. Все артисты вызвали один и тот же вопрос: "А кто это?" В прошлый раз выступала хотя бы экс-виагра Анна Седокова.

- И стадион от народа по швам не трещит, хотя и билеты были вполне подъемные. Мы по 5500 рублей брали, но и по 20 000 рублей - тоже покупали же, - занудствовала соседка на трибуне.

- Может попа Джей Ло у нас (в России) уже не в моде? - отвечала ей подружка.

Дженнифер Лопес на стадионе "Динамо".Фото: Алиса ТИТКО

Но когда Дженнифер Лопес вышла, как и полагается большим артистам, после 1,5-часовой задержки, то стало понятно, что певицу очень ждали и любят.

- Hello, Moscow! I love you! - сказала публике Дженнифер Лопес.

Певица десятки раз еще признается в любви москвичам, посоветует мечтать, верить. А ее танцовщицы вынесут на сцену бутылки шампанского, ведь Дженнифер Лопес отмечает в этом году 50 лет - в это сложно поверить, глядя на энергию и стройную фигуру певицы.

- Ей лет 35. Не больше. Нам бы так в 50 выглядеть. Все, завтра на диету, - обсуждали с завистью девушки.

Блестящий комбинезон с одной оголенной ягодицей певица сменила на белые трусы, лифчик и штаны на подтяжках. Певица танцевала так, что бешенную энергетику Джей Ло не выдержал даже костюм и лопнул под грудью.

- Есть те, кто знают испанский? Споем? - предложила певица, сменив наряд на красное пышное платье.

В золотом купальнике певице то ли стало холодно в Москве, то ли и, правда, от любви москвичей по ее коже пошли мурашки.

- Гуси-гуси (по-русски), - сказала певица, показав на руку.

- Ей 35 лет, не больше - говорили зрители про 50-летнюю Лопес.Фото: Алиса ТИТКО

Однако за шубой певица не пошла, вышла в очередном сексуальном купальнике - синем, потом зеленом.

- Как семь лет назад. Такая же классная, - говорили фанаты.

- Спасибо, что отметили День рождения со мной. Москва - вы лучшие, - сказала на прощание Дженнифер Лопес, исполнив хит "On the Floor".