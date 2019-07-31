Пентагон готовился натравить на противников боевых клещей

Заставить американцев сегодня сметать с полок книжных магазинов даже хоть что-то, отдаленно связанное с наукой, - задача практически невыполнимая. Другое дело - дамские романы, откровения политиков и звезд шоу-бизнеса, детективы или фантастика.

Но уже через два дня (!) после выхода в свет научно-популярного произведения Криса Ньюби «Укушенный: тайная история болезни Лайма и биологического оружия» книготорговцам пришлось заказывать дополнительные тысячи экземпляров этой книги, как того требовал спрос.

Вирус упустили в природу

В этой книге есть куда больше, чем мог ожидать читатель, включая описание тайных банковских операций и даже деятельности советских разведчиков. А вообще-то писал Ньюби о... клещах.

Он, как и еще полмиллиона американцев, страдает от болезни Лайма (боррелиоз), которую переносят лесные клещи, причем 90% случаев зафиксированы в пяти небольших по размеру штатах. Первая неконтролируемая вспышка неизвестной до того момента болезни была зафиксирована в 1976 году в городке Олд-Лайм (штат Коннектикут). Возбудитель - бактерия, переносимая клещами, - был выявлен лишь шесть лет спустя. Она получила имя Borrelia burgdoferi в честь своего первооткрывателя - швейцарского ученого Уильяма Бургдофера.

В 2013 году Ньюби увидел видеоинтервью с Бургдофером. Ученый, которому диагностировали болезнь Альцгеймера, перед уходом в мир иной решил покаяться перед человечеством, сообщив, что в течение многих лет работал на американскую оборонку, занимавшуюся разработкой биологического оружия.

Ньюби и ранее подозревал, что болезнь Лайма - дело рук военных: на окружности ареала распространения этого заболевания в США находятся сразу несколько лабораторий Пентагона, а центр заразы размещался именно в штате Коннектикут. Ньюби начал изучать научные архивы Бургдофера, а также проводить свое собственное расследование. Итогом стала книга, доказывающая, что в результате экспериментов Пентагона, а также ошибок и промахов, допущенных биологами, инфицированные клещи попали в дикую природу, заражая болезнью Лайма не ждавших беды людей.

Случаи заражений советских граждан (а случаи болезни Лайма были зафиксированы и в СССР) Ньюби никак не объясняет. Тем более что болезнь Лайма в 1970 - 1980-х годах появилась не только в Советском Союзе, но еще и в Китае, а также в Японии.

Необъяснимые смерти

Откровения Бургдофера - только часть расследования Ньюби. Собирая материал для книги, он встречался с бывшими агентами ЦРУ, биологами, работавшими на Пентагон, сотрудниками ФБР. Все они подтверждают главное: вплоть до конца ХХ века в США велись активные разработки биологического оружия.

Ньюби уверен, что Бургдофер открыл только часть секретов, унеся с собой в могилу главный: в бактерию, вызывающую болезнь Лайма, учеными был заложен биомеханизм, позволяющий ей мутировать в течение десятилетий таким образом, что сегодня более половины случаев этого заболевания не определяются вообще. И многие страдальцы отправляются в мир иной по причине, которую врачи не могут установить.

Книга Ньюби всполошила и политический истеблишмент. Причем до такой степени, что палата представителей конгресса США потребовала от Пентагона отчитаться перед общественностью: подвергались ли когда-либо американцы умышленному или случайному воздействию биологического оружия.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

«Боррелиоз действительно мог возникнуть в США, но военные, похоже, ни при чем»

- Сведения о боррелиозе (синоним - болезнь Лайма. - Ред.) появились еще в конце XIX века, - говорит Людмила Карань, ведущий научный сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. - В 1910 году шведский дерматолог Арвид Афцелиус научно описал эритему - покраснение на коже вокруг места присасывания клеща - переносчика боррелий (бактерия - возбудитель болезни Лайма). В 2012 году в останках древнего человека в Альпах нашли геном, похожий на боррелию. Все это говорит о том, что с данным заболеванием мы столкнулись задолго до «секретных экспериментов Пентагона 1970-х годов», о которых пишет Крис Ньюби.

Другое дело, что в тот период изучение боррелиоза действительно активизировалось, в 1982 году Уильям Бургдофер вместе с другими учеными впервые обнаружил в кишечнике клеща возбудителя болезни и вместе с Аланом Барбуром смог получить штамм боррелии. Все ее свойства тогда еще не были изучены, но уже было понятно: это заболевание не смертельно, передается только клещами, а не от человека к человеку, - не очень удачная модель для бактериологического оружия.

Есть другая гипотеза: боррелий в природе множество, и произошли они очень давно. Близкие к боррелиям микроорганизмы обнаруживались в почве Соляных равнин Оклахомы. Возможно, будучи почвенными бактериями, они сначала попали в организм клещей, а оттуда стали паразитами животных и человека.

ЦИТАТЫ ИЗ КНИГИ

«Это биологический Чернобыль!»

«И хотя использование биологического оружия, которое переносится членистоногими, официально прекратилось десятилетия назад, выпущенные на свободу болезнетворные микробы до сих пор скрываются в почве, в крови животных и, что наиболее опасно, в клещах. Клещи, как крошечные солдаты, маршируют из эпицентра ареала распространения болезни Лайма. И до сих пор нет простых, точных тестов для определения наличия опасных бактерий, разносимых ими, в тканях человека. Люди, зараженные такими бактериями, имеют запутанный набор симптомов, не до конца изученный и не описанный в медицинской литературе. Эффект воздействия этих мутантов на окружающую среду будет ощущаться десятилетиями. Это американский биологический Чернобыль!»

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«Первое испытание на открытой территории США прототипов биологического оружия было произведено в сентябре 1954 года, через 14 месяцев после окончания Корейской войны. Армия провела испытания прототипов неинфицированных блох в ходе операции под кодовым названием «Сильный зуд». Целью эксперимента были оценки охвата и выживаемости неинфицированных блох, которых сбросили с самолетов над полигоном в штате Юта. В том же году была проведена серия полевых испытаний, в ходе которых были выпущены миллионы самок незараженных комаров в штатах Джорджия и Флорида».

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«Несмотря на то, что президент Никсон в 1969 году официально закрыл программу разработки биологического оружия, микробиолог Рили Хаусрайт, отвечавший за нее в Пентагоне, исследования прекратил лишь частично, отдав приказ сосредоточиться на сибирской язве, вирусе венесуэльского лошадиного энцефалита, бруцеллезе и туляремии».

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«Частицы правды об экспериментах [с биооружием] удалось раскрыть через сенат конгресса в 1976 году. Также свое независимое расследование в 2003 году представила сайентологическая церковь. Еще против правительства США был подан коллективный иск от лица ветеранов, участвовавших в экспериментах. Но большая часть информации засекречена, записи уничтожены, либо детали подобных операций вообще не документировались».

* * *

«Начав в 2007 году свои исследования о причинах появления на свет болезни Лайма, я до сих пор ни разу не получил ни одного официального ответа от государственных ведомств. Видно, что правительство США не намеревалось и никак не намеревается обсуждать эту тему».