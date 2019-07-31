2019-07-30T18:48:19+03:00
Звезды

Алла Пугачева поразила Юрмалу мини-шортами и обнаженными плечами

«КП» вместе со стилистами и дизайнерами рассмотрела наряды Аллы Пугачевой на фестивале в Юрмале «Рандеву-2019»
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева, появившись в новом образе на закрытии музыкального фестиваля Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала-2019», произвела настоящий переполох. Фото: instagram.com/allasuperstarАлла Пугачева, появившись в новом образе на закрытии музыкального фестиваля Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала-2019», произвела настоящий переполох. Фото: instagram.com/allasuperstar
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Алла Пугачева, появившись в новом образе на закрытии музыкального фестиваля Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала-2019», произвела настоящий переполох.

В 70 лет в мини - легко! Королева сцены надела белые короткие шорты и в тон им - кеды от Диор за 50 тысяч рублей. Певица не только еще больше постройнела: ее гардероб стал значительно молодежнее.

- Узнаваемые на всем постсоветском пространстве балахоны остались в прошлом, и сегодня Алла Пугачева регулярно удивляет своими экстравагантными образами, - комментирует наряды Примадонны на музыкальном фестивале в Юрмале историк моды Анатоль Вовк. - Когда-то Коко Шанель сказала: чтобы быть востребованным, нужно быть разным. Этого правила придерживается и Алла Пугачева. Певица благодаря своему труду и таланту не просто завоевала миллионы поклонников, а еще и смогла сохранить звездный статус, оставаясь долгие годы в музыкальном и модном тренде.

Массивное колье

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Как бы весь мир ни сходил с ума по минималистичным украшениям, выбирая тонкие цепочки и маленькие подвески, Алла Борисовна и тут идет против правил, выбирая массивное геометричное колье с длинными крупными цепями, - говорит дизайнер украшений Влад Торхов. - Колье идеально вписывается в спортивный стиль звезды и удачно сочетается с рубашкой в клетку с кокетливым декольте.

Бантик от Татьяны Михалковой

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/maxgalkinru

- Подобные банты - любимый аксессуар жены режиссера Никиты Михалкова Татьяны. С годами черный бант стал визитной карточкой Татьяны Евгеньевны, - говорит промоутер Алина Красная. - Впрочем, Алла Борисовна не первый раз дополняет прическу бантом. Впервые она появилась в нем в конце 80-х на концерте в Чернобыле.

Сегодня Пугачева надевает бант уже не под бесформенный балахон, как в 80-е годы. Постройневшая фигура позволяет певице появляться в приталенных вещах.

- Один из самых главных приемов, который демонстрирует Алла Пугачева, - платье-рубашка, - замечает Анатоль Вовк. - Платье-рубашку, некогда созданное дизайнером Дианой фон Фюрстенберг, и по сей день можно отнести к классике. Лучше выбирать вертикальный вариант, как на платье Аллы Борисовны. Такой принт позволяет сделать фигуру еще стройнее.

Правильное декольте

Фото: instagram.com/allasuperstar

Фото: instagram.com/allasuperstar

- Из последних выходов Аллы Борисовны можно отметить кружевную блузку. Это правильное декольте, открывающее плечи, - рассказывает историк моды Анатоль Вовк. - Не всегда декольте должно быть крайне открытым, как, например, у Анны Семенович. Один из самых элегантных вырезов - это декольте-лодочка, которое выбирает Примадонна российской эстрады. Светло-синие джинсы, являющиеся основой базового гардероба, и стильная светлая обувь дополняют романтический образ звезды.

Бейсболки подсмотрела в Голливуде

Фото: instagram.com/ira_chigirinskaya

Фото: instagram.com/ira_chigirinskaya

- Бейсболки носят многие голливудские звезды - начиная от Брюса Уиллиса и заканчивая Мадонной. Натянул темные очки, и все - можно слиться с толпой. Видимо, Алла Борисовна подсмотрела стиль у своих западных коллег, - предположила промоутер Алина Красная.

- Этот вид головного убора у многих воспринимается как часть молодежного образа, и зря, - считает Анатоль Вовк. - У бейсболки нет возрастных и гендерных ограничений. Темная трикотажная бейсболка является логичным завершением образов в духе street style - уличной моды. Яркий спортивный костюм красного цвета и стильная оправа в очередной раз доказывают умение певицы оставаться в тренде и быть современной.

Желтые брюки для стройности

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Брючный костюм из сжатого шифона со струящейся накидкой, свободные брюки - все это очень стильно и красиво, - говорит дизайнер Ксения Князева. - Накидка в сочетании с брюками вытягивает силуэт, добавляет Алле Борисовне роста и худобы. Образ продуман до мелочей. Правда, обувь (туфли Гуччи за 70 тысяч рублей) не очень подходит к брюкам. Думаю, Алла Борисовна выбрала эти туфли, поскольку для нее важна удобная колодка.

- Цыплячий образ Алла Борисовна дополнила массивным колье-цепью, - говорит дизайнер украшений Влад Торхов. - Это немного устаревшая тенденция прошлых лет. Впрочем, на певице этот аксессуар не смотрится архаизмом. Не удивлюсь, если после этого появления Аллы Борисовны в моду вновь вернутся такие цепи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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