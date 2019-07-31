2019-07-30T19:13:08+03:00
Звезды

Секреты красоты от голливудских знаменитостей: Хорошеют всем назло и Памела, и Джей Ло

У каждой уважающей себя голливудской знаменитости есть фирменный секрет красоты. И иногда он весьма не дешев
Ирина ВИКТОРОВА
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Когда человек слышит, что Дженнифер Лопес исполнилось 50, первый его вопрос - как ей удалось так сохраниться.Когда человек слышит, что Дженнифер Лопес исполнилось 50, первый его вопрос - как ей удалось так сохраниться.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 50, при этом выглядит она на 10 лет моложе. Как, кстати, и Памела Андерсон, которой на днях стукнуло 52 года. Этим летом «спасательница Малибу» ушла от гражданского мужа, 32-летнего футболиста Адиля Рами, и ничуть по этому поводу не переживает - мужским вниманием она явно не обделена. Как обеим красоткам удается оставаться молодыми? Раскрываем секреты красоты голливудских знаменитостей.

Цена вопроса

Операция по изменению формы и размера ягодиц с помощью имплантов - от 250 тыс. руб.

Блефаропластика - 60 тыс. руб.

Комплексная подтяжка лица - 200 тыс. руб.

Джей Ло

Певица и актриса пьет очень много воды, ежедневно занимается спортом с инструктором, правильно питается, но при этом может выпить шампанского, если захочется. У Джей Ло в штате парочка косметологов: она регулярно делает массаж и процедуры. Посмотрите на ее живую мимику - никакого ботокса! Молодость кожи артистка поддерживает с помощью лазерного омоложения и термолифтинга - воздействия на кожу радиоволнами или инфракрасными лучами, которые стимулируют межклеточные мембраны (это приводит к выработке эластина и коллагена, то есть запускаются естественные механизмы омоложения кожи).

Фото: CBS/Getty Images, instagram.com, Wiese/face to face/globallookpress.com

Фото: CBS/Getty Images, instagram.com, Wiese/face to face/globallookpress.com

Но к услугам пластического хирурга Джей Ло тоже прибегала. Профессор, эксперт программы «На 10 лет моложе», основатель сети Frauklinik Сергей Блохин объясняет: «Грудь у актрисы и певицы однозначно своя. А вот ягодицы, скорее всего, увеличены. Можно заметить, что верхний полюс ягодиц артистки ярко выражен - это говорит об установленных протезах. Операция по их установке позволяет получить привлекательную форму. Имплант с течением времени не смещается и не повреждается. Для подобной операции используют ягодичные импланты с гладкой поверхностью, наполненные когезивным силиконовым гелем, который сохраняет форму, упругость и вполне безопасен. Протезы для пластики ягодиц биоинертные, то есть не взаимодействуют с окружающими тканями.

Памела Андерсон

Памела говорит, что никогда не сидела на диетах, просто она ест очень качественную пищу, а хорошую форму поддерживает с помощью долгих прогулок. У актрисы есть фирменный секрет: «То, как я выгляжу, зависит от количества секса, который я получаю». Памела часто экспериментировала с размером и формой груди: то вставляла, то вынимала импланты, и так раза четыре, пока не нашла нынешний оптимальный размер.

Фото: Ron GALELLA/Getty Images, Frederic KERN/globallookpress.com

Фото: Ron GALELLA/Getty Images, Frederic KERN/globallookpress.com

Звезда постоянно проводит омолаживающие эксперименты над своим лицом. Андерсон делала круговую подтяжку лица, а также блефаропластику. Результаты этих процедур комментирует Сергей Блохин: «Подтяжка позволила убрать излишки кожных покровов, зафиксировать мышечно-апоневротическую систему лица в новом положении. В результате такой операции разглаживаются глубокие мимические, статические морщины, носогубные складки. Операция позволяет избавиться от вертикальных морщин на щеках, брылей (опущенных мягких тканей щек) и двойного подбородка. Эффект сохраняется до 8 лет в зависимости от индивидуальных особенностей. Блефаропластика убирает мешки под глазами, избытки кожи в области верхних и нижних век, опущение уголков глаз».

Дженнифер Лопес - 50.Хотите - верьте, хотите - нет, но Джей Ло стукнуло 50 лет! Трудно поверит, правда? А, по-вашему, на какой возраст выглядит артистка?

ИСТОЧНИК KP.RU

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