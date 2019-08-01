Осторожно: финансовые пирамиды

Мавроди умер, но дело его живет. Мошенники придумывают десятки других способов нажиться на деньгах доверчивых граждан. Легенды - самые правдоподобные. Но в основе каждого мифа лежат одни и те же принципы. А значит, мошенников можно разоблачить. Как определить лохотрон? И реально ли заработать, ничего не делая?

НЕ ВЕДИСЬ НА ЛОВУШКУ. БОЛЬШУЮ И МАЛЕНЬКУЮ

История финансовых мошенничеств уходит далеко в прошлое. Это и акции «Компании Южных морей», и знаменитая пирамида Понци. В России массовое пирамидостроительство началось в 90-х. Крупнейшим примером стала «МММ». Своих сбережений в ней лишились 10 млн человек.

С тех пор к «билетам», «ваучерам», «акциям» неизвестных компаний многие россияне относятся настороженно. Например, считают даже официальную фондовую биржу чем-то подозрительным. В 2011 году Мавроди вновь запустил пирамиду «МММ». Она собрала в свои сети сотни тысяч человек. Более того, «великий комбинатор» породил десятки последователей, которые маскируются под реально действующие компании.

Мошенники скрываются под личиной кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, Форекс-брокеров, предлагают вложить деньги в якобы крайне прибыльные проекты (сырьевые или высокотехнологичные), организуют курсы для тех, кто хочет быстро разбогатеть. Легенд много, а итог, как правило, один.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

Есть признаки, которые помогут отличить легально действующую компанию от той, которой управляют мошенники. В первую очередь смотрите на обещаемый доход. Например, в «Кэшбери» обещали 200 - 300% годовых. Компания якобы зарабатывала на том, что давала микрокредиты под очень высокие проценты и делилась половиной прибыли с соинвесторами. Ущерб оценили в три миллиарда рублей. Многие «кэшберианцы» остались и без сбережений, и с кредитами на руках. Из легальных структур обещают доход в 20% только микрофинансовые компании. Минимальный взнос - 1,5 млн рублей. Но и здесь бывали скандалы. Печально известная компания «Домашние деньги» обанкротилась и не вернула вклады сотням инвесторов.

Если вы не понимаете, чем занимается компания, в которую несете свои кровные, положите их лучше в банк. Целее будут. А если резервный фонд в банке у вас есть, попробуйте составить инвестиционный портфель из акций и облигаций крупных компаний. Возможно, вам удастся обойти ставки по вкладам. А это на нынешнем финансовом рынке неплохой результат.

Актуально

Владимир Трегубов, доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС:

Форекс - тоже обман

- Разновидностью финансовых мошенничеств является деятельность псевдопрофессиональных участников финансового рынка. Например, услуг по организации торговли на рынке Форекс. Ослепленные перспективой получения быстрых денег, люди подписывали кабальные договоры, лишавшие их всяких прав и надежд на возврат денег, даже не поинтересовавшись наличием лицензии ЦБ РФ на брокерские услуги.

Как правильно сформировать заначку

- Откладывайте часть дохода на будущее. Всегда. Ваши расходы должны быть меньше вашей зарплаты.

- Резервный фонд семьи держите только на депозите в банке. В нем должна находиться сумма, равная 3 - 6 вашим месячным зарплатам.

- Прежде чем вкладывать в странные проекты, получите базовые знания по финансам. После этого многое станет понятно. Вы станете понимать, что инвестиции всегда связаны с риском и никто не может гарантировать высокий доход.

- Не вкладывайте все сбережения. Особенно если не знаете специфику той сферы, куда инвестируете. Лучше распределить средства между различными финансовыми инструментами. То есть создать свой небольшой инвестиционный портфель. Это позволит избежать рисков потери всех денег.

- Доверяйте деньги только проверенным финансовым организациям, имеющим лицензию ЦБ.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

вашифинансы.рф

fincult.info

Чувства, на которые давят мошенники, чтобы обмануть нас

Жадность

Главное, чем очаровывают мошенники, - обещанием сверхвысокого дохода. Консервативные финансовые инструменты (вклады, облигации для физических лиц) предлагают 6 - 8% годовых. Обещания гарантированных доходов в мошеннических компаниях в разы и на порядки выше. Самые скромные посулят 20 - 30% годовых. Самые наглые будут обещать мифические 100 - 300%. Вопросы для проверки. Откуда такая щедрость? Если есть такие прибыльные способы заработка, зачем компании о них рассказывать? Но жадность мешает многим клиентам думать рационально - на то и расчет.

Тщеславие

Обещания сверхвысокого дохода подкрепляются рекламой атрибутов роскошной жизни. Заработать на многокомнатные квартиры, шикарные машины и даже яхты вам обещают в рекордно короткий срок. Мошенники любят делиться «историями успеха». Мол, был некий Иван, работал на заводе, получал среднюю зарплату. А вот - интервью с ним после того, как он инвестировал в компанию. Иван становится невероятно успешным и проводит время на Мальдивах. Мошенники раскручивают проект с помощью звезд с посылом: «Делай как они». Проект «Кэшбери» рекламировали Бузова и Басков.

Гордыня

Понимая, что вкладчика могут отговорить более рассудительные друзья, мошенники любят апеллировать к чувству гордыни. Инвестиции позиционируются как уникальное предложение, оценить которое могут лишь немногие избранные. Остальные якобы ничего в финансах не понимают и богатыми никогда не станут.

Страх

Сомнительные инвестиции преподносят как единственную возможность улучшить свое финансовое положение. К тому же предложение всегда ограничено по времени, что усиливает страх не воспользоваться им, получить упущенную выгоду.

Лень

«Без труда не выловишь и рыбку из пруда» - это не про финансовые пирамиды. Здесь предлагают заработать, ничего не делая. Не нужно вкалывать, строить бизнес, работать по 8 - 12 часов в день. Нужно только вкладывать деньги и приглашать побольше знакомых. Увы, мечта многих наших граждан выглядит именно так, и они никак не могут с ней расстаться.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Константин Колесниченко, психолог:

Жертвами чаще становятся доверчивые, инфантильные люди

- Сложно принять тот факт, что никто, кроме тебя, не влияет на твой заработок и финансовое состояние. Мозг верит в легкое решение проблем одним действием, в волшебную таблетку, которая решит все проблемы разом. Увы, в жизни нет одинаковых ситуаций, каждый раз человеку приходится давать ответ исходя из своего опыта. Напряжение и страх сделать роковую ошибку бывают слишком велики. Проще довериться быстрому и легкому решению проблем другими людьми. Жертвами мошенников чаще становятся доверчивые, честные люди, порой психически инфантильные и живущих в иллюзиях.

Фото: Фотобанк Лори

Кто находится в зоне риска?

Андрей Бокарев, глава департамента международных финансовых отношений Минфина:

- Воздействию поддаются часто люди из регионов, где разъяснительная работа не велась достаточно активно. Увы, ни в одной стране мира не нашли универсального рецепта. Социологи и психологи занимались исследованием этого вопроса. Около 10% населения, несмотря на любые разъяснения и работу консультантов и властей, все равно склонны верить в пирамиды. Они дают слово, что с завтрашнего дня начинают новую жизнь, больше никого не слушают, ни на какие уговоры не поддаются. А через день встречают заманчивое предложение и не могут себе отказать в удовольствии попробовать. Мы специально исследовали такую категорию лиц. В ряде случаев это люди, которые не первый раз обжигаются на подобного рода схемах. Они считают, что научены горьким опытом и теперь знают, в какой момент нужно выйти. С этой категорией людей надо строить работу на других условиях. Возможно, с подключением психологов.

Андрей Бокарев.

БДИ!

Пять крючков для простаков

Особенность нынешних финансовых мошенников - они старательно мимикрируют под реально действующие компании. И на все каверзные вопросы у них есть ответы. Иногда логичные, иногда обидные. «Комсомолка» собрала наиболее типичные аргументы мошенников:

«Все в мире пирамида. Даже банки, массажные салоны и стоматологические клиники дают проценты за приведенных клиентов».

Да, такая практика есть. Но есть отличие. Во-первых, для этих компаний это не основной способ привлечения клиентов. Во-вторых, вознаграждение обычно символическое. На нем много не заработаешь. В пирамидах все по-другому - если вам возвращают 20 - 30% от денег, вложенных соседом, это веский стимул включить красноречие и убедить его стать «коллегой по прибыльному бизнесу».

«Поражаюсь скудному уму. Можно зарабатывать в разы больше. Но если не хочешь, так и сиди со своей тысячей под подушкой».

Это удар по больному месту. Сразу возникает мысль: «А вдруг я действительно чего-то не знаю и упускаю возможность стать богатым?» Большинство россиян не финансисты в третьем поколении и не могут похвастаться высоким доходом. Вот и становятся жертвами агрессивного маркетинга.

«Чем упорнее ты работаешь, тем удачливее становишься».

Мошенники работают на широкую аудиторию. Например, это отсыл к многочисленным бизнес-тренерам и мотивационным спикерам, которые популярны сейчас. Люди, которые хотят развиваться, клюют на это. А потом им предлагают упорно трудиться, привлекая в систему других людей за высокий процент. И подсовывают фальшивую удачу.

«Не говори, что работаешь, покажи, что ты заработал».

Акцент не на процессе, а на результате. С одной стороны, верный. С другой - людям опять говорят: чтобы стать миллионером, не нужно каждый день ходить на завод - нужно просто быть умным и вложить деньги в правильную компанию.

«Это банки увидели конкурента. И решили завалить успешный холдинг».

Стандартный поиск врага, когда система стала разваливаться. У мошенников беспроигрышная стратегия. Сначала они платят, а когда пирамида начинает рушиться, они винят в этом чиновников, банкиров и кого угодно еще. Риторика почти полностью взята у Мавроди образца 2011 - 2013 годов. Как и главная цель - «разрушить мировую финансовую систему».

P. S. Если вместо рациональных доводов собеседник, желающий озолотить вас, использует такие приемы, знайте, что, скорее всего, перед вами адепт очередной финансовой пирамиды. Либо хитрый, либо наивный.