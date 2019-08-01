Кварталы счастья

Каждое второе воскресенье августа страна отмечает День строителя - профессиональный праздник архитекторов, проектировщиков, изыскателей, строителей и представителей других строительных специальностей. Сегодня в отрасли занято более шести миллионов человек - это 8,8% работающих граждан. Строительная отрасль - один из драйверов развития экономики.

Минувший 2018 год стал для строительного сектора знаменательным. Согласно данным Росстата вложения в отечественное строительство увеличились на 5,3%, показав рекордные за десять лет темпы роста. Стремительное развитие строительного сектора в прошлом году завершило спад, наблюдавшийся в отрасли в 2014 - 2017 годах.

Заложили фундамент

Празднование Дня строителя было установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 сентября 1955 года. Впервые праздник отметили 12 августа 1956 года. Второе воскресенье августа является профессиональным праздником строителей России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана.

Появление праздника именно в то время связано с напряженной жилищной ситуацией в стране. Действующая власть принимает решение форсировать сроки и объемы строительства. Началось активное введение недорогого жилья со стандартной планировкой и небольшими квартирами.

Достижения строительной отрасли мы привычно меряем квадратными метрами: построили сотни тысяч, ввели в эксплуатацию новый объект, заложили фундамент на новые микрорайоны и кварталы… И сами того не замечаем, как создаем основу человеческого счастья, которое можно измерить квартирами, кварталами, улицами и городами!

Новые стандарты меняют лицо российских городов. Фото: Минстрой России

Переход к новой модели финансирования

В мае 2018 года Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», ознаменовавший начало разработки 12 национальных проектов. 24 декабря 2018 года был утвержден разработанный Минстроем России паспорт национального проекта «Жилье и городская среда». Масштабная программа направлена на кардинальное повышение комфортности жизни в городах и сокращение количества населенных пунктов с неблагоприятной средой в два раза.

«Национальный проект «Жилье и городская среда» - один из самых сложных и амбициозных в стране, - утверждает глава Минстроя Владимир Якушев. - Сегодня мы вступили в активную фазу реализации нацпроекта. С 1 июля 2019 года отрасль перешла на новую модель финансирования - использование счетов эскроу при привлечении средств граждан в долевое строительство».

Строительная отрасль является своеобразным локомотивом, который тянет за собой все остальные отрасли экономики. В каждом из осуществляемых ныне национальных проектов подразумевается участие специалистов строительного сектора.

Так, национальный проект «Здоровье» предполагает обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения. Проектирование и возведение поликлиник, больниц и родильных домов - ответственность строителей. А создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва становится частью проекта по созданию комфортной городской среды.

Глава Минстроя Владимир Якушев.

Экономия до 30 процентов

Минувший год положил начало сразу нескольким масштабным проектам, призванным вывести строительную отрасль на новый уровень. По поручению Президента России разработан закон по внедрению информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов капстроительства (BIM). Технология будет применяться для внедрения объектов (в том числе бюджетных) и станет важным шагом на пути к цифровизации строительства в стране. Внедрение BIM-технологии позволит оптимизировать бизнес-процессы и снизить затраты на строительство и эксплуатацию, а также сократит сроки работ. Согласно экспертным оценкам технология позволит сэкономить до 30% средств, выделяемых на строительство.

Упрощение процедуры прохождения повторной экспертизы строительных проектов позволит снизить влияние процесса на сроки строительства, сохранив контроль за безопасностью.

«Теперь нет необходимости останавливать строительство, внося изменения по ходу реализации проекта, - отметил глава Минстроя. - Изменения в проектную документацию, которые не затрагивают несущих строительных конструкций, соответствуют требованиям безопасности и заданию на проектирование, а также когда это не приводит к превышению лимита бюджетных ассигнований по бюджетным объектам, могут утверждаться прямо на строительной площадке».

Застройщику предоставят возможность самому определять, заключить ли договор с той же экспертизой, которая выдала положительное заключение на экспертное сопровождение. Станет возможным внесение изменений в проектную документацию по упрощенной процедуре - вместо повторной экспертизы всего проекта будет проведена оценка изменения.

Появится институт экспертного сопровождения в строительстве и проектировании. Подобные изменения позволят застройщику сэкономить миллиарды рублей, влияющие на итоговую цену квадратного метра.

Однотипных микрорайонов не будет

1 июля 2019 года заработала новая схема финансирования строительства многоквартирных домов через эскроу-счета. Это знаковое событие целиком изменило принцип участия населения в долевом строительстве и обеспечило гарантированную сохранность сбережений, потраченных на покупку недвижимости.

«Если раньше застройщики напрямую получали средства у людей, то в рамках нового механизма появляется новый профессиональный игрок в виде банка», - акцентировал внимание Владимир Якушев.

Средства покупателя будут находиться в банке до тех пор, пока компания не передаст квартиру ему в пользование. Эксперты сходятся во мнении, что со вступлением в силу правил эскроу застройщики будут заинтересованы в проведении кадастрового учета.

Особенно резонансной является тема проектов повторного применения. Минстрой спешит успокоить: создание однотипных микрорайонов, существующих в антиутопических кинолентах, отменяется!

Использование проектов повторного применения направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств при проектировании, а также дает возможность повторения апробированных и успешно зарекомендовавших себя технических и технологических решений. Тем не менее каждая конкретная постройка модифицируется с учетом участка ее возведения и ландшафта местности.