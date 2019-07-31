Евгений Хавтан: 35 лет - «Браво»! И это - еще не «кризис среднего музыкального возраста»

- Евгений, на этом концерте (подробная справка - где конкретно и в котором часу он пройдет - в конце интервью) вы будете выступать совместно с кубинскими музыкантами «LOS HAVTANOS». Почему именно кубинская музыка, латиноамериканская? Короче - «откуда у парня кубинская грусть»? Разве у «Браво» прежде были такие мотивы?

- А вы как считаете?

- Я, к сожалению, не знаю все творчество…

- Но, раз вы со мной разговариваете – значит, знаете, что мы играем, какие у нас песни?

- Конечно! «Браво» - это, прежде всего…

- …тогда нам есть, о чем поговорить!

Знаменитый музыкант рассказал о необычном концерте с кубинскими музыкантами «LOS HAVTANOS» 00:00 00:00

Группа "Браво".Фото: Личный архив

- Ну, я помню «Браво» еще по периоду Жанны Агузаровой (вокалистка в 1983-м - 1988 годах.) Потом группа стала греметь с «рокабилльными» темами и «стилягами» - с Валерием Сюткиным (вокалист «Браво» в 1990-м – 1995 годах). Мне кажется, это был высший… Это был творческий пик группы. Потом - кажется, в 1996-м, появился Роберт Ленц – нынешний вокалист. Вышел альбом «На перекрестках весны», если я не ошибаюсь - очень хороший альбом, с него песня - «Этот город» - вообще стала хитом.

- Ну, не важно. Просто, к чему я это говорю: что у нас, если так проследить творчество группы «Браво» – там достаточно много было латинских каких-то мотивов.

- А например?

- «Парень в лиловом сомбреро», допустим, это как раз с альбома, о котором вы говорите, с Сюткиным – «Дорога в облака», мне так кажется, там «Север и юг». Потом что еще, хм… «Чудесная страна» - реггей, с Жанной (Агузаровой). Ну и дальше там много чего, в общем.

И на последнем на нашем альбоме – на крайнем, который называется «Навсегда», там тоже есть, по-моему, пара песен: «36,6» в стиле «латино». То есть, это присутствовало, мне это нравится.

Поэтому, в какой-то момент, чреда обстоятельств, привела к тому, что я познакомился сначала с одним музыкантом – с перкуссионистом (перкуссия - вид ударных инструментов. - И.Г.), с Реем Фрометой, который меня познакомил еще с музыкантами – в общем, это какая-то цепочка, в которой никому не ведомо, как это все происходит.

Объяснить это порой сложно с точки зрения какой-то здравой логики – как это все получается и почему это случилось. Вот сейчас есть, в этот момент, группа «LOS HAVTANOS», в которой четыре кубинских музыканта и девушка Яна Блиндер, которая жила во многих странах мира (но она из России сама и хорошо знает испанский). И я – собственно, как гитарист, вокалист и композитор этой группы. Может быть, продюсер, если громко так сказать.

Евгений Хавтан и «LOS HAVTANOS».Фото: Личный архив

- А почему именно Куба?

- Просто в Москве наибольшее количество (ну, если брать «латинских» музыкантов) – это кубинцы. И они очень хорошие музыканты, работают здесь в различных проектах. Кубинские музыканты высоко ценятся в латинской музыке, потому что у них хороший очень «бэкграунд» музыкально-культурный.

- Что вы имеете в виду?

- Кубинские музыканты, они очень крепкие и ценятся во всех «латинских» оркестрах: в Бразилии играют много кубинских музыкантов, там, не знаю, в Аргентине тоже они есть. А в Москве мне повезло – я встретил таких.

- И вы уже примерно полтора года работаете с этим составом?

- Меньше года.

- А почему решили переиграть песню «БРАВО «Старый отель» («Mi Vjeho Hotel» - испаноязычный вариант хита группы периода работы с Жанной Агузаровой)?

- Мне показалось, что она будет звучать. Есть такие мелодии, которые звучат на всех языках одинаково, «их трудно испортить» чем-то – так я шучу. Поэтому она очень органично как-то «легла» в историю нашу, и потом вот поклонникам тоже интересно, тем, кто ходит на наши концерты.

- А много ходит народу?

- Поскольку мы начинающая группа, то мы не сможем судить о количестве людей, которым может это быть интересно – поскольку не вышла еще пластинка, а я, думаю, появится в сентябре - октябре. Мы играем по маленьким клубам: по джазовым – а аудитория там 200 – 300 человек, 400, может быть, максимум.

Это маленькая аудитория. Для меня. Поскольку «Браво» разную видала аудиторию (мы играем и на больших фестивалях, многотысячных, и в тысячных залах, и трехтысячных). Поэтому, для меня это очень хороший «экспириенс» такой – вернуться в то, откуда я начинал.

- А немножко еще можете рассказать о Яне и других музыкантах?

- Ну, вы знаете – это очень неблагодарная история – рассказывать про кого-то. Это все равно, что описывать картину: здесь зеленый цвет, здесь – синий, а здесь – красный.

- Да, и тем не менее...

- В общих словах я могу сказать, что Яна человек такой: она занимается и каким-то «видео-артом», и снимается, и пишет музыку свою. Она очень активна: какие-то электронные проекты… У нее масса всего, она настолько активна, что я даже теряюсь классифицировать вообще - то, что она делает.

- Понятно. Ну, все-таки, вы в первую очередь – участник группы «Браво», и я хотел бы узнать у вас о фильме, который вышел недавно – «БравоStory». Это документальный фильм – правильно? И там много интервью с известными деятелями отечественной рок-музыки: Сукачевым, Макаревичем, Кутиковым… Скажите, а есть ли там интервью с Сюткиным?

- А вы не видели этот фильм?

- Нет, к сожалению. Но в анонсах, почему-то, его (Сюткина) – очень яркого «фронтмена» и участника группы – нет.

- Фильм разделен примерно на три части: и третья часть посвящена целиком Валере.

- Но, он сам при этом рассказывает что-то?

- Да, конечно – большое интервью его.

- Да, хорошо – надо будет посмотреть. Такой вопрос еще: группе уже 34 года… 35 лет – прошу прощения - в этом году. 35 лет – это цифры «кризиса среднего возраста». Нельзя ли назвать желание сделать такой проект (LOS HAVTANOS) параллельно с «Браво» - каким-то «кризисом музыкального среднего возраста» вашей группы?

- Это не имеет значения – как это называть. Просто дело в том, что я музыкант, и мне, в любом случае, интересно пробовать какие-то новые формы. В «Браво» у меня – прекрасные музыканты, и я до сих пор (как это ни странно!) получаю удовольствие, выходя на сцену и играя с группой «Браво». Потому что, когда я слышу, как кто-то из моих коллег говорит, что «мне это надоело, как меня это достало» - я не очень это понимаю.

Поэтому - появление каких-то других сайд-проектов – абсолютно нормальная история. Во всем мире так происходит: когда музыкант занимается одним, потом ему интересно попробовать вот это еще. Группа «Браво» продолжает жить - на сцене, в музыке, - это такой корабль, который идет своим курсом, несмотря ни на какие ветра и бури.

А этот проект – LOS HAVTANOS - для меня новая история, которая позволит мне расти как музыканту дальше, использовать какие-то новые формы, реализовываться. То есть, я просто хочу быть самим собой – вот и все.

- Понял. Спасибо большое, Евгений, за разговор.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Концерт авторского проект лидера группы «БРАВО» Евгения Хавтана совместно с кубинскими музыкантами LOS HAVTANOS состоится в пятницу, 9 августа, в 20:00 в московском клубе «16 Тонн» (ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1.)