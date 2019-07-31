2019-07-31T15:48:34+03:00
В мире

США взялись за изучение российской Арктики

Американских военных интересует все: от доставки питьевой воды до наличия природных ресурсов
Мария БЕРК
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Арктические учения Ивановской 98-й воздушно-десантной дивизии.Арктические учения Ивановской 98-й воздушно-десантной дивизии.Фото: Александр БОЙКО
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Оборонное логистическое агентство Пентагона объявило конкурс на проведение исследования рынков Северного полярного круга. Территории, которые предстоит изучить, довольно обширны: Гренландия, Канада, Аляска, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия. Разумеется, особый интерес представляют и российские регионы: остров Колгуев, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Якутия, Северная Земля и Новосибирские острова.

Цель исследования кажется безобидной: «улучшение способности коммерческого сектора по всему миру отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации». В случае стихийных бедствий у американской армии будет полная информация о коммерческих предприятиях в разных странах, которые могут оказать помощь в ликвидации последствий ЧС.

Правда, данные, которые интересуют Минобороны США, весьма специфичны. Например, откуда в арктические регионы поставляют бутилированную воду, еду, одежду, нефтепродукты и медицинские препараты, какие природные ресурсы есть в этих местах. Помимо этого, заинтересован Пентагон и в подробной информации о культурных особенностях арктических территорий, работе таможенных служб, инфраструктуре, логистике, количестве портов, аэропортов и состоянии железнодорожного сообщения.

- Арктика является новым путем прохождения товаров и услуг из Китая в Европу, - объясняет «КП» политолог Сергей Судаков столь пристальное внимание американцев к северному региону. - Это формирующийся рынок сбыта в плане блоков. От этих союзов будет зависеть, как быстро будут доставляться товары и какова будет цена на них.

США в свою очередь привыкли диктовать свою волю с помощью военных. Поэтому это исследование инициировал Пентагон, которому проще, чем экономическому ведомству, направить расходы на такое изучение. Минобороны США нужно узнать: в чем уязвима Россия. Им все равно, какие компании придут им на помощь в случае стихийных бедствий, им важно понимать — какие компании ключевые для развития северо-морского пути и как сделать так, чтобы эти компании можно было бы заблокировать санкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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