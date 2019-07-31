По пожарам в Сибири и Дальнем Востоке ударит авиация Минобороны

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

- В ближайшие часы в Красноярск вылетят 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами. В настоящее время авиационные экипажи получают инструктаж и завершают предполетную подготовку, - сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что привлекаемые экипажи транспортной авиации Военно-космических сил России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Напомним, заслушав доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

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