1914-й: Ленин в тюрьме, Черчилль под пулями, Гитлер на велосипеде

Прилежные школьники знают, что 105 лет назад серб Гаврила Принцип в Сараево стрелял в наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его жену Софию. И их смерть запустила первую мировую войну. Менее усидчивые школяры что-то слышали про то, что британская корона сталкивала лбами российского императора Николая II , и его германского коллегу Вильгельма II вкупе с австрийским монархом Францом Иосифом I. Правители хотели новых земель, господства над проливами и других плюшек. Трудовой народ жаждал 8-часового рабочего дня. Все хотели перемен.

А были персонажи, которые через несколько лет возглавят свои страны, сильно (или не очень) изменившиеся после Большой войны. Что делали пять будущих правителей пяти крупнейших стран Европы в начале первой мировой мясорубки — и как это повлияло на их личную биографию и на историю их государств?

ЧЕРЧИЛЛЬ ОБОРОНЯЛ АНТВЕРПЕН

Осенью 1914-го 39-летний Уинстон Черчилль, тогда первый морской лорд Адмиралтейства, проник в бельгийский Антверпене. Будущий премьер Великобритании хотел возглавить оборону важного порта Европы. При том сами бельгийцы уже собирались сдаваться немцам.

По требованию Черчилля Лондон прислал в Бельгию бригаду морской пехоты и две военно-морские бригады. Фланируя под пулями, Черчилль, слал премьеру Асквиту телеграммы, сообщая, что «думает о воинской славе, а не о политической карьере». Но официально команду над обороной порта сэр Уинстон принять так и не успел. 10 октября Антверпен пал, потери британцев составили 57 убитых, 138 раненных и более 2000 пленных. Черчилль успел покинуть город до его падения — позже его обвинили в «неоправданной трате ресурсов и жизней».

Уинстон Черчилль (в середине) на фронтах Первой мировой войны, 1915 год.Фото: EAST NEWS

С тех пор сэр Уинстон недолюбливал немцев и опасался их экспансии.

ЛЕНИНА АРЕСТОВАЛИ КАК ШПИОНА

Летом 1914-го 44-летний Владимир Ульянов-Ленин грустил в эмиграции в Галиции. Городок Бело-Дунаец располагался на территории Австро-Венгрии, которая 6 августа объявила войну России. 7 августа жандармы провели обыск в доме, который снимал Владимир Ильич — по доносу местной жительницы, помогавшей Крупской вести хозяйство. В изъятых тетрадях Ленина, как доложил начальству вахмистр, были «сопоставления Австрии, Венгрии и Германии». 8 августа Ленина арестовали по подозрению в шпионаже. С указанием, что его дом «посещает много русских». Бросив ильича в тюрьму Нового Тарга, у него изъяли 91 крону, черные часы и ножик. Пока масса влиятельных политиков в Вене и Кракове требовали освободить будущего вождя мирового пролетариата, тот юридически консультировал соседей-зэков. И думал, как превратить «разразившуюся мировую войну в мировую схватку пролетариата с буржуазией». 19 августа Ленина «как убежденного противника русского царизма» освободили. А могли и в расход…

Ильич из роли врага российской монархии так и не вышел...

Владимир Ульянов (Ленин) в 1914 году. Фото - репродукция Фотохроники ТАСС.

ДЕ ГОЛЛЬ СПОРИЛ С ТУХАЧЕВСКИМ

Уже 15 августа 1914-го 23-летний Шарль де Голль получает ранение в боях с немцами в составе 5-й французской армии. Потом будет ранен еще дважды. В знаменитой битве под Верденом его сочли погибшим — и почести посмертно отдали. Но он выжил, попал в плен и шесть (!) раз пытался бежать из разных тюрем.

В крепости Ингольштадт будущий основатель Пятой республики и ее первый президент оказался на соседних шконках вместе с будущим советским маршалом Тухачевским. Французский и русский офицеры вели жаркие военно-теоретические споры.

Долгий плен помог де Голлю хорошо изучить будущего врага по второй мировой. И, еще до окончания первой мировой, он написал книгу «Раздор в стане врага».

Долгий плен помог де Голлю хорошо изучить будущего врага по второй мировой. Фото: Фонд де Голля

МУССОЛИНИ ПОДОРВАЛСЯ НА МИНЕ

31-летний Бенито Муссолини в 1914-м выступал в прессе левого толка за войну против Германии (своего будущего союзника во Второй мировой) и посчитал главным другом своей страны Францию. За что был оплеван коллегами-социалистами.

В августе 1915-го попал в полк берсальеров (элитные стрелки) . Атакуя подразделения австро-венгерской армии, он, по воспоминаниям товарищей, всегда готов был первым выскочить из окопа с криками «Да здравствует Великая Италия!». И даже тиф не увел Бенито далеко от фронта.

Бенито Муссолини в 1917 году.Фото: Википедия

В феврале 1917-го рядом с Муссолини разорвалась мина из итальянского же миномета. Тяжело раненный в ногу, будущий дуче был демобилизован. Интересно, что за год до того он получил чин капрала за «высокий моральный дух и храбрость истинного берсальера».

За время войны Бенито разочаровался в социалистических идеях.

ГИТЛЕР КРУТИЛ РОМАН

В августе 1914-го 25-летний Адольф Гитлер оказался во втором баварском пехотном полку, состоявшем из добровольцев. В конце осени будущий фюрер Германии участвовал в битвах на Изере и под Ипром. Позже был ранен в ногу и частично потерял зрение из-за химической атаки (причем лечили его в психиатрической больнице). Став ординарцем при штабе, часто использовал велосипед для доставки донесений в роты своего полка.

По ряду свидетельств, во время войны у Адольфа был бурный роман с француженкой, дочерью мясника Шарлоттой Лобжуа, которую ефрейтор Гитлер изобразил на довольно сексуальной картине, позже проданной на аукционе Сотби.

Поражение в Первой мировой перепахало человека, который в итоге возглавил Третий рейх и развязал Вторую мировую.

Поражение в Первой мировой перепахало человека, который в итоге возглавил Третий рейх и развязал Вторую мировую.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КСТАТИ

Хрущев на шахте, а Сталин в тайге

Будущий лидер СССР, Никита Сергеевич по возрасту вполне подлежал призыву на Первую мировую. Но на фронт не попал — ему, как слесарю на шахте под Донецком, полагалась отсрочка.

Не опалила та война и Иосифа Сталина — с 1913 по 1916 годы он отбывал ссылку в Туруханском крае в Сибири.

КОММЕНТАРИЙ ИСТОРИКА

Павел ПРЯНИКОВ:

У будущих лидеров крупнейших держав роль в Первой мировой была разная

У Черчилля было положение военного управленца среднего звена. Его геройство в Антверпене несколько преувеличено. Свидетельства , что пули там свистели у него над головой, мне кажутся сомнительными, они принадлежат одному из его помощников. Сэр Уинстон уже не мог так рисковать. Но опыт Первой мировой, несомненно, ему пригодился на посту премьера. В этом его отличие от того же Сталина, который почти всю войну просидел в ссылке. Или от Муссолини и Гитлера, которые в 1914-1918 не вышли за рамки мелких исполнителей. Черчиль реализовал свой уровень условного полковника. И лучше других понимал уроки той войны.

Отчасти, это применимо к де Голлю (к моменту третьего ранения он был капитаном). Основы стратегического мышления он начал вырабатывать ко второй половине войны. Они, действительно, многие серьезные вещи обсуждали с Тухачевским и не только в немецком плену, но и в уже в 30-е, когда советский военачальник приезжал во Францию. У Де Голля война и плен отчасти поменяли мировоззрение — что воплотилось позже в католическом реформаторстве.

Что касается Гитлера — почему он не вырос выше ефрейтора, хотя и оказался в штабе? Скорее всего, из-за личных качеств, он был человеком маргинального склада. То, что он даже на малой командной высоте на западном фронте не оказался (а считал, что достоин), сказалось во вторую мировую. Когда он позже брал на себя командование, то высший генералитет за глаза звал его безумцем, но вынужден был подчиняться. У него с первой мировой войны эта недооцененность сидела и вылилась в то, что он стремился показывать умение управлять армиями.

Это в равной мере применимо и к Муссолини (что не отменяет его личного мужества). Его военные авантюры в Эфиопии и отправки армий на советский фронт, где бездарно гибли итальянцы — отголоски «недосказанности» первой мировой.

Что касается Ленина, то рассуждения, что будущего вождя революции могли расстрелять за шпионаж в галицийской тюрьме - преувеличение. Скорее всего, подержали бы в лагере, а потом выслали на родину — как многих российских студентов в Германии. Подтверждения его шпионажу австро-венгры найти не могли, потому что их не было. И нельзя говорить, что Ленин — единственный из этой пятерки — работал против своей страны. Он был из них первым глобалистом. Ленин же говорил о том, что нам нужны Соединенные Штаты Европы. Российскую империю рассматривал как часть мирового процесса бурных изменений, которые война инициировала и ускорила. При том его в донесениях 1915 и 1916-го шпики называли «членом германской социал-демократической партии». Он руководствовался наднациональными идеями. А события в России видел запалом, откуда огонь перекинется на Европу. Если бы война прекратилась в 1914-м или 1915-м году — это бы разрушило планы Ленина, а монархия в России устояла.

Корректировку мировоззрения та война произвела у всех пятерых. Каждый из них что-то недополучил по её итогам - и потом наверстывал. Та их неудовлетворенность привела потом ко второй мировой.

НАШЕ ДОСЬЕ. КТО ПРОТИВ КОГО

Страны тройственного союза:

- Германская империя

- Австро-венгерская империя

- Османская империя

- Болгарское царство

Страны Антанты*:

- Британская империя

- Российская империя

- Франция

- Италия (с 1915 г.)

- США (с 2017 г)

* и их союзники