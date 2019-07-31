Возрождение ВДНХ: летим в «Космос» и изучаем «Слово»

Легендарной ВДНХ — 80! К юбилею Выставка вернула свой исторический облик и стала красивой. Заструились фонтаны, легендарные павильоны стали музеями, а туристов становится с каждым днем больше - 30 миллионов посетителей в год.

В шаге от потери

Страшно подумать, что Москва могла потерять ВДНХ. В 90-е годы территория превратилась в большой рынок. В признанных шедеврами павильонах торговали шубами, картофелем, носками. Барельефы обсыпались, живопись закрашивали. Казалось, что восстановить это все нереально. Президент России Владимир Путин не смог смотреть на это спокойно и дал в 2013 году мэру Москвы Сергею Собянину поручение «возродить ВДНХ». Тогда же в границы Выставки попали площадь парка «Останкино», Музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница» и площадь перед Главным входом.

Так выглядели павильоны ВДНХ в 1950-х. Фото: vdnh.ru

В первые месяцы вывезли тонны мусора, меняли трубы и реставрировали павильоны. Павильон «Космос» потерял макеты космических кораблей, в 1991 году там проводили «Gagarin Party», а потом устроили стихийный рынок.

- Когда я пришел в павильон, то меня это потрясло до глубины души - на фоне портрета Гагарина бабушки в фуфайках торговали рассадой и вениками, - вспоминал мэр Москвы Сергей Собянин.

После масштабной реставрации в нем открыли крупнейший в России музейно-выставочный центр «Космонавтика и авиация». Теперь посетители могут увидеть более 120 образцов космической техники, в том числе макеты «Спутника-1», космического аппарата ГЛОНАСС-К и орбитального комплекса «Мир» в масштабе 1:1. А в самом красивом павильоне «Земледелие» (бывшая Украинская ССР) открыли Центр славянской письменности «Слово». Экспозиция посвящена истории, настоящему и будущему кириллической письменности. Там можно увидеть воссозданную книгу "Остромирово Евангелие" 1056 года, берестяные грамоты и узнать, что писали невесты женихам в XI веке.

Фонтаны не реставрировали вообще 65 лет, «Колос» в запрудной зоне был в аварийном состоянии. C «Дружбы народов» пришлось снять 4-метровые бронзовые скульптуры девушек и нанести новый слой смальты, а для «Каменного цветка» отлили новых рыбок и графины.

Сегодня ВДНХ — другая. Это уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников.

Заструились фонтаны, легендарные павильоны стали музеями, а туристов становится с каждым днем больше - 30 миллионов посетителей в год.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новое отражение: открытие Музея ВДНХ

Вход в 1954 году был платным - обычный билет стоил 3 рубля. В кассы выстраивались длиннющие очереди. Сейчас кассовые окошки отреставрировали (на память, ведь вход стал бесплатный), а в правом крыле арки Главного входа 1 августа откроют Музей ВДНХ. Это десятки тысяч фотографий, документов, скульптур.

- Музейное пространство оборудуют мультиэкраном, состоящим из 12 сегментов, и интерактивными панелями, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Будет пять тематических разделов: «Дружба народов», «Смотр побед», «Всенародный университет», «Город чудес» и «Один день на Выставке». Работать музей будет бесплатно.

История мечты

Новая выставка «История мечты» откроется в павильоне «Рабочий и колхозница». На снимках ВДНХ с 1940-х годов до настоящего времени: годы войны, эйфория от достижений научно-технического прогресса, сложные 90-е годы, новая реставрационная жизнь.

Когда: 31 июля — 3 ноября 2019 года, вторник — воскресенье с 11.00 до 22.00.

Стоимость: взрослые — 300 рублей, дети от 6 до 16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры — 100 рублей.

Фонтаны не реставрировали вообще 65 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попробуй юбилей на вкус

Кафе и рестораны до 15 августа будут угощать блюдами любимыми в СССР. Ресторан «Рыбацкая деревня» порадует посетителей карельской янтарной форелью со сливочным соусом и ягодами брусники (по рецепту 1939 года, когда была открыта ВДНХ). В «Арарате» предложат плов «Праздничный» с яблоками, айвой и сухофруктами. «Птичье молоко» в горячем шоколаде подадут в ресторане «Свадьба соек», а в «Мичурине» угостят запеченными яблоками по рецепту биолога Ивана Мичурина.

«Парящий мост» появится в «Останкино»

Французский художник Оливье Гросстет из картона и клейкой ленты смастерит 18-метровый «парящий мост». Посмотреть воздушную архитектурную конструкцию можно будет только в праздничные дни — с 1 по 4 августа. «Парящий мост» будет на площади перед Белой ротондой в парке «Останкино».

- Инсталляцию соберут из 350 картонных коробок. Готовый мост поднимут в воздух на высоту около 20 метров при помощи трех воздушных шаров диаметром по 6 метров каждый. Мешки с песком обеспечат статичность инсталляции, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Пикассо и центр «Слово» без билетов

В праздничные дни (с 1 по 4 августа) бесплатно будут работать три выставки: «Коллекция Ульяновского художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только», «История мечты. Выставка архивной фотографии к 80-летнему юбилею ВДНХ» и «Посмотрим выставку! или Культурный код ВДНХ».

- В дни празднования юбилея бесплатно также можно будет посетить центры «Космонавтика и авиация», «Слово» и интерактивный музейный комплекс «Буран», - сказали в пресс-службе ВДНХ.

Сегодня ВДНХ — это уникальное пространство музейно-выставочных проектов, международных деловых выставок и конгрессов, фестивалей и праздников.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гуляем с 1 по 4 августа

Отмечать будут с размахом - более 50 концертов и представлений. Юбилейная программа - от гастрономических путешествий до научных экспериментов, от электронной музыки до народных хоровых песен. Главным событием празднования станет концерт группы «Пицца», музыкантов Муси Тотибадзе, Кравца и Alekseev — начало 1 августа в 20.00 (на сцене между павильоном №1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов»).

Ежедневно будут проходить:

- с 15.00 до 17.00, с 20.00 до 22.30 — концерты в Зеленом театре (1 августа - джаз от Шера Остона и его оркестра, Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Теоны Контридзе, 2 августа - группа «Ива Нова» и Zdob si zdub, певица Арцвик и Кубанский казачий хор, 3 августа - выступят группы On-the-go, Guru Groove Foundation, исполнители Isaac Nightingale и Manizha);

- в 16.00 и в 19.00 — мини-балет «Светлый ручей» от солистов Большого театра на специальной сцене возле павильона №57;

- на площади Промышленности пройдет гастрономический фестиваль «Дружба народов», где будут представлены национальные блюда стран СНГ;

- игровые зоны и мини-кинотеатр с просмотровой зоной в разных частях ВДНХ;

- с 22.00 до 0.00 - световое и 3D-проекционное шоу на арке Главного входа.

Но это еще не все…

ВДНХ становится еще интереснее. Сейчас ведется строительство сезонного тематического Парка аттракционов (слева от центрального входа), где можно будет «полетать на светящихся бабочках». Уже почти готова канатная дорога, по ней передвигаться только на «летающих» автобусах. Самым необычным станет аттракцион «Солнце», который поможет облегчить острую нехватку солнечного света в Москве. А еще построят новое колесо обозрения, планируемая высота 140 метров. В нем будут 30 закрытых кабинок (вместимость по 20 человек). А вокруг колеса обозрения построят просторный крытый променад, рестораны, кинотеатр, музей восковых фигур и зимний сад.