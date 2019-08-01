Богиня с идеальным телом: Светлана Лобода в бикини устроила себе день релакса

Рабочий график Светланы Лободы расписан на много месяцев вперед. Певица дает один концерт за другим, снимает клипы, встречается с поклонниками – кажется, у нее совсем нет свободного времени. После фестиваля «Жара» в Баку Лобода решила устроить себе день релакса и провести несколько дней в свое удовольствие. Певица опубликовала в Инстаграме снимки, сделанные во время отдыха у бассейна. На фото Светлана в модном бикини позирует на фоне отеля с бокалом коктейля в руках.

- Расслабляюсь весь день, а потом работаю всю ночь, - подписала фото звезда, сопроводив снимок хэштегом «мое лето».

lobodaofficial relaxing all day and working all night #mysummer

Поклонники восхитились невероятной фигурой Лободы: певица выглядит стройной и подтянутой, с тонкой талией и бесконечно длинными ногами. Недавно Ксения Собчак, усердно занимающаяся йогой и регулярно потеющая в спортзале, призналась, что завидует фигуре Лободы и все бы отдала, чтобы выглядеть, как певица. Светлане же, кажется, все дается без видимых усилий – но на самом деле это не так: артистка тоже не забывает о регулярных тренировках и проводит много времени в фитнесе.

Певица устроила день релакса у бассейна. Фото: Инстаграм.

К слову, выглядеть идеально на снимках в Инстаграме 36-летней Лободе удается еще и благодаря правильным позам. В кадре Светлана встает на носочки, что визуально вытягивает ноги и делает их длиннее. К тому же фотограф снял певица снизу, что добавило ей стройности и роста.

В плотном гастрольном графике певицы на семью остается не так много времени, поэтому дочки Светланы часто путешествуют вместе с ней. В мае младшей дочери артистки Тильде исполнится год. Певица до сих пор не раскрывает имя отца девочки, однако ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Уже одно имя малышки говорит само за себя: Тильда – это производное от Тилль? – гадают поклонники звезды. Светлана, как хорошая актриса, держит паузу и не комментирует это совпадение. Но и не опровергает, что Лидерманн имеет отношение к появлению на свет ее наследницы. К слову, на недавнем концерте группы Rammstein в Москве Лободу видели за кулисами.

Светлана Лобода. Фото: Инстаграм.

Напомним, беременность Лободы до последнего была покрыта завесой тайны. Светлана продолжала работать практически до самых родов, при этом ей удавалось искусно скрывать свое «интересное положение». Даже старшая дочь артистки Евангелина узнала о том, что у нее скоро будет сестренка, уже на последних месяцах беременности мамы. По словам Светланы, ее гримеры и стилисты заподозрили неладное только на пятом месяце ее беременности, когда стали меняться мерки ее концертных нарядов. Своей старшей дочери Еве Лобода рассказала о грядущем пополнении в семействе только за месяц до родов.

- Моя старшая дочь узнала на восьмом, - рассказала Светлана в одном из интервью. - Она мне все время говорила: «Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась и тебе нужно с этим что-то делать». И когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки.