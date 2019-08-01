"Мы, злобные россияне, ждем тебя, потирая руки": Водонаева взбесила жалобой на "злые лица"

Алена Водонаева не так давно рассталась с музыкантом Алексеем Косинусом. Чтобы прийти в себя после развода, телеведущая улетела набираться сил в США. Около месяца она провела в солнечном Лос-Анджелесе. Когда пришло время покидать свое временное пристанище, звезда "Дома-2" честно призналась, что не горит желанием возвращаться на родину. Однако нелестное заявление о России взбесило ее подписчиков.

"Когда отказываешься верить в то, что пошло уже больше месяца жизни в ЛА и скоро придется улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждет российская действительность. Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица... Очень не хочется даже начинать обо всем этом думать. Но я невольно начинаю", - написала в блоге Алена Водонаева.

alenavodonaeva Скоро придется улетать из цивилизованной страны...

Прочитав сообщение под фото, на котором телеведущая, попивая смузи, предстала в салатовом топе в одном из придорожных кафе, подписчики возмутились пассажем 37-летней Алены и посоветовали ей остаться жить в Америке. Многие, будучи задетыми за живое, пристыдили звезду "Дома-2" и дали ей несколько советов.

"Вы и отождествляете все те качества, которые описали выше", "Мы, злобные россияне, ждем тебя, потирая руки", "Оставайся там тогда. И посмотрим, кому ты там нужна будешь", "Чего сюда переться-то? Или денежки закончились, надо деньжат срубить?", "Алена, сделайте милость, не возвращайтесь!", "Оказывается, Россия не нравится... Вот что значит из грязи в князи...", "Странно слушать и читать от людей, зарабатывающих тут деньги, какой-то негатив. Что тогда держит, кроме заработка?", "Умоляем, останься там", "Когда показали эту фифу, не знаю кто такая. Сидит перед камерами в студии и ничего не знает...", "А, может, надо начать с себя, стать на дороге уступчивым, не нарушать ПДД, не считать народ быдлом, улыбаться, не хамить. В ответ, глядишь, и станет приятнее атмосфера, люди к вам потянутся!", "Смешно читать, как хабалка по жизни, рассуждает о вежливости и культуре поведения", - парировали взбешенные интернет-пользователи.

alenavodonaeva Stifler s mom

Солидарен с сетевыми активистами и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он искренне не понимает, зачем человек себя так мучает.

"Оставалась бы в любимом Лос-Анджелесе и вообще не возвращалась в Россию. Со времен «Дома-2», похоже, разума так и не прибавилось у нее. Не нашла ничего лучше, как облить грязью родную страну в соцсетях перед возвращением. Знаете, очень грустно осознавать, что властителями дум в стране становятся выходцы из «Дома-2». А ведь это именно наше ТВ их возвысило", - сетует эксперт

В качестве примера он привел Украину, которая провела эксперимент. "Выбрала актера, который вообразил себя президентом, а теперь еще и выбрала Верховную Раду, которая состоит из неучей, которым приходится проводить интенсивку, чтобы они хоть немного походили на депутатов. Неужели и нас ждет нечто подобное? Лично я не хочу видеть прекрасную Россию будущего страной победившего «Дома-2»", - заявил в интервью "КП" Манукян.