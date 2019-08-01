2019-08-01T13:48:07+03:00
Звезды

"Мы, злобные россияне, ждем тебя, потирая руки": Водонаева взбесила жалобой на "злые лица"

Звезда "Дома-2" попала под шквал критики
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Телеведущая Алена Водонаева.Телеведущая Алена Водонаева.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Алена Водонаева не так давно рассталась с музыкантом Алексеем Косинусом. Чтобы прийти в себя после развода, телеведущая улетела набираться сил в США. Около месяца она провела в солнечном Лос-Анджелесе. Когда пришло время покидать свое временное пристанище, звезда "Дома-2" честно призналась, что не горит желанием возвращаться на родину. Однако нелестное заявление о России взбесило ее подписчиков.

"Когда отказываешься верить в то, что пошло уже больше месяца жизни в ЛА и скоро придется улетать из цивилизованной страны. В ближайшее время ждет российская действительность. Бескультурье на дорогах, полиция, которую боишься, и злые лица... Очень не хочется даже начинать обо всем этом думать. Но я невольно начинаю", - написала в блоге Алена Водонаева.

alenavodonaevaalenavodonaeva
Скоро придется улетать из цивилизованной страны...
30735 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Прочитав сообщение под фото, на котором телеведущая, попивая смузи, предстала в салатовом топе в одном из придорожных кафе, подписчики возмутились пассажем 37-летней Алены и посоветовали ей остаться жить в Америке. Многие, будучи задетыми за живое, пристыдили звезду "Дома-2" и дали ей несколько советов.

"Вы и отождествляете все те качества, которые описали выше", "Мы, злобные россияне, ждем тебя, потирая руки", "Оставайся там тогда. И посмотрим, кому ты там нужна будешь", "Чего сюда переться-то? Или денежки закончились, надо деньжат срубить?", "Алена, сделайте милость, не возвращайтесь!", "Оказывается, Россия не нравится... Вот что значит из грязи в князи...", "Странно слушать и читать от людей, зарабатывающих тут деньги, какой-то негатив. Что тогда держит, кроме заработка?", "Умоляем, останься там", "Когда показали эту фифу, не знаю кто такая. Сидит перед камерами в студии и ничего не знает...", "А, может, надо начать с себя, стать на дороге уступчивым, не нарушать ПДД, не считать народ быдлом, улыбаться, не хамить. В ответ, глядишь, и станет приятнее атмосфера, люди к вам потянутся!", "Смешно читать, как хабалка по жизни, рассуждает о вежливости и культуре поведения", - парировали взбешенные интернет-пользователи.

alenavodonaevaalenavodonaeva
Stifler s mom
29399 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Солидарен с сетевыми активистами и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он искренне не понимает, зачем человек себя так мучает.

"Оставалась бы в любимом Лос-Анджелесе и вообще не возвращалась в Россию. Со времен «Дома-2», похоже, разума так и не прибавилось у нее. Не нашла ничего лучше, как облить грязью родную страну в соцсетях перед возвращением. Знаете, очень грустно осознавать, что властителями дум в стране становятся выходцы из «Дома-2». А ведь это именно наше ТВ их возвысило", - сетует эксперт

В качестве примера он привел Украину, которая провела эксперимент. "Выбрала актера, который вообразил себя президентом, а теперь еще и выбрала Верховную Раду, которая состоит из неучей, которым приходится проводить интенсивку, чтобы они хоть немного походили на депутатов. Неужели и нас ждет нечто подобное? Лично я не хочу видеть прекрасную Россию будущего страной победившего «Дома-2»", - заявил в интервью "КП" Манукян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В России появился новый класс заемщиков - «маргиналы»
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо не будут соперничать за "Оскар"
Помпео: Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по разным темам
Гражданам России вернули 5,1 миллиарда рублей долгов по зарплатам за полгода
Народную актрису СССР Инну Чурикову выписали из больницы
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Самолеты Минобороны будут вылетать на тушение лесных пожаров не меньше 20 раз в сутки
МЧС: лесные пожары в России могут серьезно отразиться на экологии
Слуцкий прокомментировал предложение Трампа помочь тушить лесные пожары в Сибири
В Балтийском море стартовали учения «Океанский щит-2019»
В зоне задымления от пожаров в Сибири находятся более 800 населенных пунктов
10 туристов пропали в Белом море
Страховщики задумались о каско и ОСАГО для беспилотников
Россияне стали тратить больше денег на покупки в интернете
Минобороны протестировало суверенный интернет для военных
Убийцу блогерши-модели Екатерины Караглановой из Москвы арестовали на два месяца
Доставлять гостей авиасалона МАКС планируют на вертолетах
Порошенко стал фигурантом дела о хищениях в армии
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Во втором конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества примут участие 9073 проекта
Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о мечте остаться в живых
Ким Чен Ын был впечатлен испытанием реактивного снаряда нового типа
Глава СК направил в регионы Сибири следователей для установления причин лесных пожаров
В Москве мужчина насиловал свою дочь на протяжении 18 лет
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для российских туристов
Ритейлерам пригрозили штрафами за нарушения в расстановке молока
Более трех миллионов россиян стали невыездными из-за долгов
Российского хакера Евгения Никулина в США могут лишить частных адвокатов