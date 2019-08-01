Пользователи соцсетей поссорились из-за школьной задачи

Пользователи Twitter развернули самую настоящую войну! А началось все с простой на вид математической задачки, которую опубликовал в своем микроблоге пользователь pjmdoll. Посмотрим, справитесь ли вы с ней?

8:2(2+2)=?

Те, кто получил в ответах 1 и 16 раскололись на два воинствующих лагеря:

- Тем, кто получил 16, надо бы заново пройти курс по математике,- жалуется один из пользователей под ником JKOurEuphoria.

- Я прошла три курса по вычислениям, включая дифференциальные уравнения и линейную алгебру. Это 16, бро, - отвечает jake chyllenhaal.

- Оба ответа правильные, просто уравнение некорректно записано. Поэтому вы никогда не встретите такое в школьной программе, - пытаются примирить стороны другие юзеры.

Впрочем, нашлись и альтернативные варианты:

- Я сперва раскрыл скобки, как положено в алгебре, и получил 8÷4+4, то есть, 6, - пожаловался юзер под ником koook.

Ответ:

У одних комментаторов в ответе вышло 16, а у других всего 1. Почему так?

На удивление, все пользователи вспомнили, что при решении таких задач сперва выполняются математические операции в скобочках. А вот дальше пошли разброд и шатание: кто-то сперва выполнил деление, и получил 16. А кто-то сперва умножил, и в ответе вышло 1.

Дело в том, что умножение и деление имеют равный приоритет при решении таких задач. Поэтому что стоит первым, то и надо вычислять в первую очередь – в данном случае, это деление.